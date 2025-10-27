Trước phiên xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Hai bị cáo bỏ trốn ra đầu thú

Hai đối tượng đầu thú

Như Tiền Phong đưa tin, ngày mai (28/10) Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.576 tỷ đồng xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên toà gồm, các Kiểm sát viên: Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thu Phương Anh, Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Thành Nam, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Quốc Cảnh.

Có hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 20 người làm chứng, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, King Club… đến phiên tòa.

Vụ án trong giai đoạn truy tố có 4 bị cáo bỏ trốn bị Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Trước phiên xét xử, có 2 bị cáo ra đầu thú gồm: Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), Lê Văn Thành (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội).

Khách sạn Pullman.

Trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”, gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều quốc tịch Hàn Quốc, là Quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

136 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc”, số này có cả các quan chức như: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ)…

Đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội. Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Qua điều tra, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman , số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị cáo Kim In Sung đã thuê và chỉ đạo Choi Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Hai bị cáo Hồ Đại Dũng và Ngô Đức Ngọc.

Từ ngày 4/2 - 22/6/2024, các bị cáo trên đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận. Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

136 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc" trong vụ án này đã tham gia đánh bạc hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Điển hình như Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Ông Ngô Ngọc Đức , cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) đánh bạc 74 lần, tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Theo cáo buộc, bị cáo Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc bị thua.

Hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án đối với Kim In Sung.