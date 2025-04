Trước vụ cháy lớn, tòa nhà 18 tầng nằm ở vị trí đắc địa tại Thái Hà từng gặp nhiều sự cố nghiêm trọng

Vào 14h ngày 18/4/2025, một vụ cháy xảy ra tại Việt Tower. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng khống chế ngọn lửa trong 40 phút, sơ tán an toàn những người bị mắc kẹt và sơ cứu kịp thời cho một số trường hợp ngạt khói.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên tòa nhà đối mặt với sự cố an toàn nghiêm trọng. Tháng 5/2023, một vụ rơi kính tại cửa hàng The Coffee House trong khuôn viên Việt Tower đã khiến một nữ khách hàng bị thương nặng. Sự cố này làm dấy lên lo ngại sâu sắc về công tác bảo trì và an toàn của tòa nhà, đặc biệt tại các khu vực đông người như trung tâm thương mại.

Hiện trường vụ cháy tòa nhà vào chiều 18/4.

Nhiều ý kiến cho rằng việc thiếu kiểm tra định kỳ các kết cấu kính và cơ sở vật chất, cho rằng nếu không có biện pháp khắc phục triệt để, những sự cố tương tự có thể tái diễn, đe dọa an toàn của khách hàng và doanh nghiệp. Vụ việc đặt ra áp lực lớn cho chủ đầu tư trong việc nâng cấp hệ thống quản lý, tăng cường bảo trì và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn để bảo vệ danh tiếng của tòa nhà.

Vụ rơi kính tại The Coffee House vào năm 2023

Tọa lạc tại vị trí đắc địa số 1 phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội), tòa nhà Việt Tower từng được biết đến với tên gọi Parkson Thái Hà, một trong những công trình trung tâm thương mại và văn phòng nổi bật ở khu vực nội đô. Nằm ngay ngã tư giao cắt giữa ba trục đường lớn là Thái Hà, Tây Sơn và Chùa Bộc, tòa nhà sở hữu ba mặt thoáng, thuận tiện cho giao thông và hoạt động kinh doanh.

Khởi công năm 2005 và hoàn thành vào năm 2007, Việt Tower cao 18 tầng nổi cùng 2 tầng hầm, được xây dựng trên khu đất rộng 3.500 m², với diện tích sàn mỗi tầng khoảng 1.700 m². Từ tầng 1 đến tầng 7 được thiết kế làm trung tâm thương mại, từng là nơi đặt Parkson Thái Hà – một trong những thương hiệu bán lẻ quốc tế đầu tiên tại Hà Nội. Các tầng từ 8 đến 18 là khu văn phòng cho thuê hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tòa nhà Việt Tower nằm ở vị trí đắc địa.

Nhưng vào ngày 15/12/2016, Parkson Thái Hà chính thức đóng cửa sau 8 năm hoạt động, đánh dấu sự rút lui của thương hiệu này khỏi thị trường Hà Nội do hiệu quả kinh doanh kém, lượng khách sụt giảm và áp lực từ các mô hình bán lẻ mới. Dù vậy, Việt Tower vẫn giữ vững vị thế là tòa nhà văn phòng hạng B được ưa chuộng, nhờ hệ thống thang máy tốc độ cao, điều hòa trung tâm, máy phát điện dự phòng 100% công suất và an ninh 24/7. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, thương mại và dịch vụ hiện đang hoạt động tại đây.

Chủ đầu tư mới của Việt Tower là Công ty TNHH Liên danh Đầu tư tài chính Hòa Bình, có trụ sở tại 198B Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Ngoài dự án này, công ty còn sở hữu nhiều công trình nổi bật như tháp Novotel 198B Tây Sơn, dự án tại 18 Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng) và khách sạn Speranza tại 152 Thụy Khuê.