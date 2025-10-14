Trường vận động "tự nguyện", phụ huynh vẫn phải đóng 312.000 đồng?

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động về các khoản thu đầu năm tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhiều phụ huynh ở các địa phương tiếp tục cho rằng các khoản "tự nguyện" tại trường đang bị ấn định mức đóng. Họ lo nếu không nộp, con mình sẽ bị "để ý".

Ngày 13-10, phụ huynh Trường Tiểu học số 1 Nam Lý (phường Đồng Hới) cho hay được yêu cầu ký vào danh sách đóng góp "tự nguyện", song mức tiền lại được hội phụ huynh thống nhất sẵn.

Theo phản ánh, trong danh sách có cột ghi tên học sinh, phụ huynh và phần ký xác nhận, song không ghi sẵn số tiền. Tuy nhiên, phụ huynh được thông báo mức đóng tối thiểu 312.000 đồng/học sinh, coi như "mức chung" ấn định cho toàn trường.

"Mọi người được phát danh sách, ký tên và nộp tiền, không ai hỏi thêm có thực sự tự nguyện hay không. Việc này rõ ràng là ép buộc. Nếu mình không đóng thì phía sau nhiều chuyện lắm" - một phụ huynh lo ngại.

Theo phụ huynh này, với những gia đình chỉ có 1 con, khoản tiền ấy có thể xoay xở được. Nhưng nhiều phụ huynh có 2 con cùng theo học tại trường thì số tiền phải đóng tăng gấp đôi, trở thành gánh nặng thực sự - nhất là với những hộ thu nhập thấp.

Điều khiến họ băn khoăn hơn cả là khoản "tự nguyện" ấy dường như không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành một "nghĩa vụ" buộc phải thực hiện tại ngôi trường này.

Trường chỉ lập danh sách và phụ huynh "tự nguyện" ký vào để nộp tổng số tiền 312.000 đồng

Bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Lý, xác nhận có việc vận động tài trợ, với tổng số tiền dự kiến 318 triệu đồng để thay bảng trượt, lắp Wi-Fi, thay dây điện và sửa chữa cơ sở vật chất...

Theo bà Huyền, nhà trường không ấn định mức đóng, việc kêu gọi dựa trên tinh thần tự nguyện, "ai có điều kiện thì ủng hộ". Về phản ánh một số lớp đặt mức tối thiểu 312.000 đồng, bà cho rằng "đây là cách làm sai quy định, không đúng tinh thần tự nguyện" và khẳng định sẽ kiểm tra, chấn chỉnh.