14-08-2025 - 20:52 PM | Xã hội

Đoàn Bảo Châu bị cáo buộc về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Ngày 14-8, tin ttừ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đoàn Bảo Châu (SN 1968, quê Hưng Yên, thường trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Truy nã Đoàn Bảo Châu- Ảnh 1.

Chân dung Đoàn Bảo Châu. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; SĐT: 0692194084 - 0977542592), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Ngọc Nông ra đầu thú


Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

