Truy tố cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).



Trong đó, bà Lê Thúy Hằng- cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị truy tố với bà Hằng về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi Xưởng vàng Tân Thuận. Bị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC; Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương.

Bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gồm: Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, cùng 5 cá nhân khác.

Tham ô hơn 11 tỷ đồng

Theo cáo trạng, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty SJC 10 tấn vàng nguyên liệu trong hai đợt để gia công và sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Bà Lê Thúy Hằng khi còn là Tổng Giám đốc Công ty SJC

Cụ thể, bà Hằng yêu cầu Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC, soạn thảo và hợp thức hóa quy định về định mức hao hụt mới (0,0005 chỉ/sản phẩm), từ đó chiếm đoạt 95 lượng vàng, tương đương 11,6 tỷ đồng. Trong số này, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng cá nhân 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung, lập chứng từ "khống" thể hiện việc mua vàng giá cao và bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả mạo để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,1 tỷ đồng.

Sản xuất vàng trái quy định, bán vàng bình ổn với giá cao

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cáo buộc khẳng định, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc thực hiện hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo giám đốc xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74,8 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận bất chính 64 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, cựu Tổng Giám đốc SJC đã chỉ đạo giám đốc SJC Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 15 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng bị cho là đã chỉ đạo Giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng, Giám đốc chi nhánh SJC miền trung và Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Từ ngày 14/6/2024- 27/8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, bà Hằng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng từ các hành vi trên.



