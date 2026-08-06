Từ 20h00 hôm nay, toàn bộ giao dịch thẻ tại ngân hàng sau sẽ tạm thời gián đoạn, ngươi dùng chú ý!

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Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa phát đi thông báo về kế hoạch nâng cấp hệ thống trong ngày 6/8/2026. Trong thời gian nâng cấp, một số dịch vụ liên quan đến thẻ sẽ tạm thời bị gián đoạn.

Theo VIB, việc nâng cấp sẽ diễn ra trong hai khung giờ từ 20h00 - 20h10 và từ 23h00 - 23h20 ngày 6/8/2026.

Trong thời gian này, các dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm

- Toàn bộ giao dịch bằng thẻ do VIB phát hành.

- Toàn bộ giao dịch thẻ tại hệ thống ATM của VIB.

- Toàn bộ giao dịch thẻ tại SoftPOS của VIB.

- Toàn bộ giao dịch và các tính năng liên quan đến thẻ trên ứng dụng MyVIB.

VIB khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian thực hiện các giao dịch bằng thẻ ngoài các khung giờ nêu trên để tránh bị gián đoạn.

Ngân hàng mong khách hàng thông cảm về những bất tiện có thể phát sinh trong quá trình nâng cấp hệ thống. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng VIB qua số 1900 2200 (cước phí 1.000 đồng/phút).