Từ 6 tuần kéo dài thành 6 tháng: Ngành linh kiện kêu cứu vì chuỗi cung ứng tê liệt, giá tăng liên tục sau mỗi 30 ngày

Chi phí đang tăng vọt trên toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử do tình hình địa chính trị bất ổn. Nhu cầu AI bùng nổ và tình trạng thiếu hụt công suất cùng lúc đẩy giá hàng loạt linh kiện - từ bảng mạch in, laser cho đến bao bì nhựa và vận chuyển, theo Nikkei Asia.

Các nhà quản lý thu mua cho biết họ liên tục nhận được thông báo tăng giá và cảnh báo hạn chế nguồn cung từ các nhà cung cấp tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc. Đáng chú ý, làn sóng này không chỉ dừng ở tình trạng thiếu chip nhớ hay CPU kéo dài trước đó, mà đã lan rộng sang nhiều loại linh kiện khác.

“Chúng tôi lại vừa nhận thêm một thông báo tăng giá sáng nay, lần này là từ STMicroelectronics, nhà cung cấp vi điều khiển và cảm biến lớn. Nhưng đó không phải là trường hợp duy nhất,” một quản lý chuỗi cung ứng cho biết. Trước đó, công ty của ông đã nhận nhiều thông báo tăng giá liên quan đến bảng mạch, vật liệu nhựa, nhựa resin và nhiều linh kiện khác. “Mọi thứ đều đang trở nên đắt đỏ hơn”.

STMicroelectronics cho biết sẽ điều chỉnh giá từ tháng 4 do chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, vận chuyển và chi phí đảm bảo công suất sản xuất đều tăng. Tương tự, hãng linh kiện Nhật Bản Murata Manufacturing cũng thông báo tăng giá nhiều sản phẩm do giá bạc và nguyên liệu đầu vào leo thang.

Tại Trung Quốc, Kingboard Laminates, nhà sản xuất vật liệu phủ đồng lớn nhất thế giới, đã tăng giá thêm 10% cho cả vật liệu và phí gia công, phản ánh chi phí hóa dầu tăng mạnh vì chiến sự Iran. “Kingboard đã tăng giá ba lần chỉ trong ba tháng. Hiện tại, cái gì cũng đắt,” một nguồn tin cho biết.

Không chỉ chi phí sản xuất, chi phí logistics cũng leo thang khi căng thẳng Trung Đông khiến vận tải đắt đỏ hơn, khiến các hãng như UPS nhiều lần phải tăng giá. Giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng, trong khi các kim loại quan trọng như đồng và nhôm cũng ở mức cao nhất nhiều năm.

Khảo sát của tổ chức SEMI cho thấy gần 70% doanh nghiệp coi chi phí đầu vào tăng là thách thức lớn nhất năm nay, và hơn 35% lo ngại thời gian giao hàng kéo dài. Thậm chí, nhiều linh kiện ít được biết đến như laser điều biến ngoài (EML), laser sóng liên tục (CW) hay một số loại PCB chuyên dụng cũng rơi vào tình trạng khan hiếm.

“Chúng tôi đang chứng kiến các vấn đề chuỗi cung ứng xảy ra ở nhiều điểm cùng lúc,” ông Natarajan Ramachandran, giám đốc Broadcom, cho biết. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng thời gian giao PCB đã tăng từ 6 tuần lên tới 6 tháng.

Những diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng trong toàn ngành điện tử - hệ quả của xung đột địa chính trị, nhu cầu AI tăng nóng và những điểm nghẽn kéo dài trong năng lực sản xuất toàn cầu.

Ông Jose Liao, Tổng giám đốc mảng kinh doanh hệ thống của Asus, cho biết nhà sản xuất PC lớn thứ 5 thế giới sẽ tăng giá các mẫu máy mới từ 25% đến 30% trong quý II (tháng 4–6). Ông nhấn mạnh, mức tăng này không chỉ riêng Asus mà là xu hướng chung của toàn ngành: “Không ai có thể tránh khỏi.”

Ông dẫn chứng: “Cùng thời điểm năm ngoái, một thanh RAM 32GB chỉ có giá khoảng 3.000 Đài tệ mới (93 USD), nhưng hiện nay đã vượt 20.000 Đài tệ mỗi thanh. Với chi phí tăng như vậy, không thể không phản ánh vào giá bán.”

Theo Liao, ngành máy tính cá nhân dự kiến còn tiếp tục tăng giá trong nửa cuối năm, khi các nhà cung cấp DRAM và ổ SSD đã thông báo sẽ tiếp tục điều chỉnh giá lên cao hơn.

Mẫu AI PC mới nhất của Asus, ZenBook A14 màn hình OLED 14 inch dùng chip Qualcomm, được bán với giá khởi điểm 63.999 Đài tệ, cao hơn nhiều so với mức khoảng 40.000 Đài tệ của các thế hệ trước.

Ông Anson Chiu, Chủ tịch Lite-On Technology (đối tác cung cấp cho Nvidia), cũng cho biết doanh nghiệp buộc phải chuyển phần chi phí tăng thêm sang khách hàng. “Ngoại trừ nhu cầu mạnh mẽ từ hạ tầng AI, triển vọng phần còn lại của năm nay kém hơn dự báo. Áp lực lên khách hàng là rất lớn,” ông nói.

Một lãnh đạo ngành công nghệ khác cho biết: “Giá đang tăng ở mọi loại bao bì, kể cả nhựa cơ bản - điều nhiều năm rồi chưa từng xảy ra. Chi phí hộp, thùng chứa cũng tăng theo.”

Ông Charles Lee, Giám đốc điều hành Topco Scientific, nhận định năm 2026 sẽ là “năm của chi phí leo thang”. “Giá nguyên vật liệu tăng là điều không thể tránh khỏi khi nguồn cung bị gián đoạn, trong khi chi phí vận chuyển, năng lượng và lao động đều đi lên”, ông nói.

Tác động này có thể còn lan rộng và kéo dài sang nhiều lĩnh vực khác. Ông Henry Chen, COO của Eternal Materials, cảnh báo nếu xung đột Trung Đông tiếp diễn, không chỉ linh kiện điện tử mà cả những mặt hàng thiết yếu như chai nhựa, túi nilon hay găng tay cũng sẽ trở nên đắt đỏ và khan hiếm hơn.

“Sẽ là quá ngây thơ nếu nghĩ giá cả và nguồn cung có thể nhanh chóng trở lại bình thường ngay khi chiến sự kết thúc. Những hệ lụy này sẽ còn kéo dài”, ông nhấn mạnh.

Theo: Nikkei Asia, CNBC