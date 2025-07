Tự doanh DSC hoàn thành 303% kế hoạch bán niên, lợi nhuận trước thuế đạt 123 tỷ đồng

Sáng 10/7/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) đã tổ chức sự kiện định kỳ “Hội nghị Nhà đầu tư DSC: Cập nhật KQKD Quý 2/2025 và 6 tháng đầu năm 2025” (DSC IR Q2/2025) với nhiều thông tin tích cực về doanh thu và lợi nhuận cũng như kế hoạch hoạt động nửa cuối năm 2025.

Doanh thu cùng lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt đạt 99% và 119% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025

Kết thúc Q2/2025, DSC ghi nhận doanh thu đạt 123 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Như vậy, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, DSC đạt doanh thu 254 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ 6T/2024, đạt 99% kế hoạch 6T/2025, hoàn thành 45% kế hoạch năm 2025) và lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 123 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ 6T/2024 và đạt 47% kế hoạch năm 2025).

Về cấu trúc đóng góp từ các mảng kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, 2 mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ môi giới và cho vay ký quỹ lần lượt đạt 42 tỷ đồng và 112 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61%.

Hoạt động tự doanh tiếp tục ghi nhận doanh thu ở mức 27,26 tỷ đồng, chiếm 10,75% cơ cấu doanh thu, vượt kế hoạch 6T/2025 303%, đồng thời hoàn thành 61% kế hoạch năm. Được biết, sau khi chốt lời trước ngày thông tin thuế quan, danh mục tự doanh của DSC tiếp tục được giải ngân mạnh mẽ và đạt mốc 360 tỷ đồng vào cuối Quý 2.

Về hiệu quả sử dụng vốn, tổng giá trị cho vay của DSC tại thời điểm cuối Quý 2/2025 tiếp tục duy trì nền cao, đạt 2.195 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ 2024.

Ngoài ra, hoạt động IB và uỷ thác đầu tư cũng ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu 6T/2025 hơn 14 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm 2025.

Đang chú ý, nhờ chuyển đổi số và tối ưu nguồn nhân lực, chi phí hoạt động của DSC trong 6T/2025 cũng ghi nhận ở mức 130 tỷ đồng, tương đương 85% so với kế hoạch 6T/2025. Chỉ số CIR bán niên ở mức 51%, tích cực hơn so với kế hoạch năm ở mức 54%.

Tiếp tục chuyển đổi số, tăng cường giải pháp tối ưu chi phí hoạt động

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Minh Toản – Giám đốc Tài chính CTCP Chứng khoán DSC cho biết, Ban Lãnh đạo đã và đang tiếp tục thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi số toàn diện hướng tới mục tiêu trở thành công ty chứng khoán số hiệu quả trên thị trường.

“Thông quá chuyển đổi số, kết hợp AI trong hầu hết các hoạt động vận hành, DSC đã thành công tiết kiệm chi phí hoạt động so với kế hoạch 6T/2025, qua đó trực tiếp nâng cao mức lợi nhuận nhuận trong Q2/2025 cũng như 6T/2025”, ông Toản cho biết.

Về kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm 2025, ông Toản cho biết, Ban Lãnh đạo DSC đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn các phương án chiến lược để tối việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thúc đẩy các mảng hoạt động chính của Công ty. Đồng thời, DSC cũng dự phòng các kịch bản ứng phó trước những biến động tiêu cực và nỗi lo suy thoái kinh tế cùng bất ổn chính trị leo thang trên toàn cầu có thể tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai gần.

Hoàn thiện hệ sinh thái tư vấn số, thử nghiệm chương trình “Thực tập số”

Chính thức Go-live hệ sinh thái tư vấn số và mở rộng hơn là phát triển chương trình thử nghiệm “Thực tập số” dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế - tài chính – chứng khoán, DSC hiện đang cho thấy sức mạnh của chuyển đổi số đã đem về những giá trị tích cực cho khách hàng, nhà đầu tư và nhóm sinh viên chuẩn bị ra trường.

Về phía khách hàng của DSC, thông qua hệ sinh thái tư vấn số với các công cụ hỗ trợ nổi bật như DSC ChatAI, DSC Forum,… DSC không chỉ mang tới những thông tin báo cáo dữ liệu đa dạng mà còn thành công hỗ trợ nhà đầu tư với những chiến lược tối ưu lợi nhuận, kiểm soát rủi ro hiệu quả trước các biến động khó lường trên thị trường chứng khoán. Được biết, kế hoạch phát triển hệ sinh thái tư vấn số sẽ tiếp tục là trọng tâm chính mà DSC dành cho khách hàng với mục tiêu “Đồng hành cùng Thành Công”.

Với nhóm sinh viên ngành kinh tế - tài chính – chứng khoán, thông qua chương trình “Thực tập số”, cánh cửa việc làm với phương châm trải nghiệm thực tế và thực chiến cùng các chuyên gia đang là lựa chọn tối ưu trong bối cảnh dịch chuyển xu hướng nhân sự trong kỷ nguyên số.

Chia sẻ về chương trình thực tập số, ông Toản nhấn mạnh: “ Đây là chương trình DSC mới triển khai thử nghiệm, không chỉ tập trung vào kiến thức cơ bản, mà các bạn sinh viên còn được thực chiến cùng đội ngũ chuyên gia của DSC, vận hành, khai thác các công cụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo từ thử nghiệm các chiến lược cho tới những giao dịch thực tế trên thị trường chứng khoán. Thông qua chương trình này, các bạn sinh viên sẽ tích lũy được những kinh nghiệm quý báu, đồng thời có thể giành lấy cơ hội việc làm tại DSC nếu phù hợp.”