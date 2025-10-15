Từ đổi mới đến bền vững, Saigon Technology đồng hành cùng các startup công nghệ

Tuy nhiên, nhiều startup trẻ tại Việt Nam và Đông Nam Á vẫn phải đối mặt với rào cản lớn: thiếu nguồn lực công nghệ, hạn chế kinh nghiệm triển khai, và khó khăn trong việc tiếp cận thị trường quốc tế.

Giữa bối cảnh đó, Saigon Technology, một công ty phần mềm hơn 13 năm kinh nghiệm hợp tác cùng các tập đoàn toàn cầu, đang khẳng định vai trò "bệ phóng công nghệ" giúp các startup vượt qua khoảng trống về năng lực, hướng tới phát triển bền vững.

Không chỉ gia công, mà còn đồng kiến tạo sản phẩm

Trong khi phần lớn doanh nghiệp phần mềm Việt Nam chủ yếu tập trung vào mảng gia công theo yêu cầu, Saigon Technology lại chọn con đường khác biệt: đồng kiến tạo sản phẩm cùng startup.

"Với chúng tôi, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi lấy con người làm trung tâm. Là khi giải pháp thực sự giúp cải thiện chất lượng sống, tối ưu chi phí chăm sóc sức khỏe hay mở ra cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trẻ." CEO Thành Phạm chia sẻ tại Diễn đàn Lãnh đạo và Hợp tác ASEAN (ALPF) 2025.

Ông Phạm Tiến Thành (thứ ba từ trái sang), CEO Saigon Technology, tham dự Diễn đàn Lãnh đạo và Hợp tác ASEAN 2025, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực bàn về đổi mới và tăng trưởng bền vững

Triết lý đó thể hiện rõ trong những dự án mà Saigon Technology đồng hành cùng các startup quốc tế. Ở lĩnh vực y tế, công ty đã phát triển nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (Electronic Health Records – EHR), tích hợp lịch khám, thanh toán và tư vấn trực tuyến, hiện đã được triển khai tại những thị trường khắt khe như Mỹ, Úc và châu Âu.

Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) do Saigon Technology phát triển

Trong lĩnh vực AI, Saigon Technology tạo dấu ấn với việc thử nghiệm AI Agent mã nguồn mở, giúp startup tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian, giảm phụ thuộc vào các nền tảng quốc tế. Giải pháp này được xem như "tấm vé" giúp nhiều doanh nghiệp trẻ bước vào sân chơi AI toàn cầu với mức đầu tư hợp lý hơn.

CEO Thành Phạm – người đồng hành của thế hệ khởi nghiệp mới

Không chỉ là một doanh nghiệp phát triển phần mềm, Saigon Technology còn tích cực đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và khu vực.

Ông Phạm Tiến Thành, CEO Saigon Technology, từng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban giám khảo cuộc thi Đà Nẵng Startup Competition, giám khảo vòng Chung kết VietFuture 2025, cố vấn (mentor) cho các startup thuộc Quest Venture, và thành viên ban giám khảo tại Startup Wheel 2025, nơi quy tụ nhiều dự án tiềm năng đến từ Kenya, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ra, ông còn hân hạnh được Forbes Technology Council tin tưởng đề cử làm Forbes Group Leader của Forbes Startups Group.

Ông Phạm Tiến Thành trao giải với vai trò thành viên Hội đồng Giám khảo tại VietFuture Awards 2025, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 19/9

Những vai trò này thể hiện rõ nỗ lực của Saigon Technology trong việc kết nối đổi mới sáng tạo với kinh nghiệm thực tiễn, giúp các startup rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến sản phẩm thương mại hóa.

Bệ phóng công nghệ cho startup

Theo dữ liệu từ Vietnam News, lĩnh vực AI trong y tế tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng trên 20% mỗi năm trong 5 năm tới. Tuy nhiên, đa số startup trong ngành vẫn thiếu đội ngũ kỹ thuật đủ mạnh để chuyển đổi ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Đây chính là khoảng trống mà Saigon Technology đang lấp đầy. Với hơn hàng trăm kỹ sư công nghệ hàng đầu và hơn 800 dự án toàn cầu, công ty được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong số ít doanh nghiệp Việt đủ năng lực đồng hành cùng startup từ giai đoạn xây dựng MVP (Minimum Viable Product) đến triển khai, thử nghiệm và mở rộng quy mô thương mại. Triptomatic là dự án điển hình cho thấy vai trò của Saigon Technology trong việc hỗ trợ startup ngay từ những bước đầu.

Đội ngũ kỹ sư Saigon Technology trong quá trình phát triển và thử nghiệm sản phẩm cho đối tác quốc tế

Để duy trì tiêu chuẩn quốc tế trong mỗi dự án, công ty hiện sở hữu hai chứng chỉ ISO 27001 và ISO 9001, thể hiện cam kết về bảo mật và chất lượng trong mọi quy trình phát triển phần mềm.

Từ giải thưởng trong nước đến công nhận quốc tế

Thành tựu của Saigon Technology không chỉ được ghi nhận trong nước khi được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam do VINASA bình chọn ở các hạng mục: Cung cấp dịch vụ số toàn cầu, Cung cấp nền tảng phát triển ứng dụng AI và Phát triển phần mềm ứng dụng. Doanh nghiệp cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, khi góp mặt trong danh sách các công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ phát triển phần mềm (Top Offshore Software Development Company).

Những thành tích này cho thấy năng lực công nghệ và độ tin cậy của doanh nghiệp Việt trong thị trường phần mềm toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng để Saigon Technology tiếp tục mở rộng vai trò như một "vườn ươm công nghệ" cho startup trong khu vực, đặc biệt ở những lĩnh vực mang tính nhân văn cao như y tế và trí tuệ nhân tạo.

Hành trình bền vững, giá trị lan tỏa

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Saigon Technology đã cho thấy hình mẫu một doanh nghiệp công nghệ Việt có thể vươn lên vượt khỏi phạm vi gia công phần mềm, từng bước khẳng định vai trò đối tác chiến lược trong hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực.

Với định hướng "kiến tạo giá trị bền vững", doanh nghiệp được nhìn nhận như cầu nối giữa kinh nghiệm toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ startup trẻ, góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho cộng đồng công nghệ Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới.