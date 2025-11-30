Từ ngày mai 1/12/2025, loạt chính sách ngân hàng mới chính thức có hiệu lực

Chính phủ ban hành Nghị định mới về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Ngày 25/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2025, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nợ xấu và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Theo quy định, chỗ ở duy nhất và công cụ lao động chủ yếu của người vay chỉ được thu giữ khi đáp ứng các điều kiện cụ thể. Đồng thời, bên nhận bảo đảm phải trích một khoản tiền bù đắp tương ứng, với mức tối thiểu từ 6 đến 12 tháng lương tối thiểu cho bên bảo đảm.

Nghị định cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm của bên bảo đảm và tổ chức tín dụng trong việc xác nhận, chứng minh tài sản, bảo đảm việc thu giữ được thực hiện minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Việc ban hành Nghị định được đánh giá sẽ giúp các ngân hàng xử lý nợ xấu hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro tín dụng, đồng thời góp phần duy trì ổn định thị trường tài chính, bảo vệ nguồn vốn và thúc đẩy dòng vốn quay trở lại nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước ban hành khung pháp lý mới cho hoạt động của công ty quản lý nợ

Trước đó, ngày 30/9/2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 31/2025/TT-NHNN, quy định toàn diện về hoạt động của các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2025.

Theo Thông tư, phạm vi hoạt động của các công ty quản lý nợ bao gồm: Quản lý và xử lý nợ xấu; Quản lý tài sản bảo đảm; Mua bán nợ; Mua tài sản bảo đảm trong quá trình thu hồi nợ.

Thông tư quy định việc mua nợ chỉ được thực hiện khi tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Hoạt động mua bán nợ phải bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết.

Ngoài ra, các công ty quản lý nợ phải xây dựng quy định nội bộ về quy trình xử lý nợ, quản trị rủi ro và gửi về Ngân hàng Nhà nước để giám sát. Các đơn vị đã thành lập trước thời điểm Thông tư có hiệu lực phải hoàn tất phương án tuân thủ trong vòng 12 tháng.