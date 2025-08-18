Từ ngày mai, hàng triệu người dân Việt Nam sẽ được sử dụng một tiện ích quan trọng

Ngày mai (18/8), Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp của Cục Thuế, Bộ Tài chính sẽ chính thức ra mắt.

Theo Cục Thuế, việc ra mắt cổng thông tin là bước đi quan trọng để đồng hành cùng với cộng đồng kinh doanh phát triển bền vững, đồng thời tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong bối cảnh kinh tế đang ngày càng phát triển cũng như các mô hình kinh doanh trở nên đa dạng. Hơn nữa, hoạt động của cá nhân, hộ kinh doanh không còn gói gọn trong những hình thức truyền thống như cửa hàng hay địa điểm cố định.

Theo Cục Thuế, để đáp ứng sự thay đổi và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Cục đã phối hợp với CTCP Misa xây dựng cổng thông tin hỗ trợ để đảm bảo rằng tất cả người nộp thuế có thể tiếp cận thông tin thuế đầy đủ, chính xác, dễ dàng và nhanh chóng.

Cổng thông tin này hướng đến giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước; đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đúng đắn.

Giao diện của Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp sắp ra mắt. Ảnh: Cục Thuế

Ngoài ra, đây cũng là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong công tác thu thuế.

Cục Thuế cho biết, nội dung trên cổng thông tin do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa được trình bày sinh động, dễ hiểu qua các bài viết và video ngắn, từ đó giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng và áp dụng kịp thời vào công việc kinh doanh.

Đáng chú ý, cổng thông tin này còn có tích hợp chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp được hoàn thiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa MISA và các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời tiếp thu ý kiến thực tiễn từ các địa phương.

Cục Thuế kỳ vọng rằng phát triển cổng thông tin thành công cụ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót và nâng cao minh bạch trong các giao dịch thuế, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Có 5 khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Trong thời gian gần đây, có nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi cho rằng tất cả khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra cũng như tính thuế thu nhập cá nhân.

Thế nhưng, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ nộp thuế dựa trên bản chất của giao dịch. Điều này có nghĩa là khoản tiền đó có phải là thu nhập chịu thuế hay không, chứ không phải chỉ dựa trên số tiền ra vào tài khoản. Do đó, không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản đều bị đánh thuế. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro pháp lý và truy thu thuế ngoài ý muốn, người dân cần đặc biệt lưu ý, có 5 khoản tiền khi chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thứ nhất, tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập tương tự.

Thứ hai, thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ, phí hoa hồng.

Thứ tư, Thu nhập từ lãi cho vay.

Cuối cùng, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trường hợp kê khai gian lận).