Công an Hà Nội, TP. HCM, Lai Châu đồng loạt phát đi một thông báo quan trọng, người dân cần nắm rõ

Ngày 13/8, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an đã có thông báo về việc tạm dừng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính để nâng cấp, bảo trì. Theo đó, Hệ thống xử lý vi phạm hành chính tại các Đội, Trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an các tỉnh, thành phố sẽ tạm dừng phục vụ từ 18 giờ 30 phút ngày 13/8 đến 6 giờ ngày 18/8.

Để người dân nắm được thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, cơ quan Công an các tỉnh, thành phố đã đồng loạt đưa ra thông báo tới người dân.

Theo Công an TP.Hà Nội, việc tạm dừng Hệ thống nhắm nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu theo các Nghị định liên quan trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Lực lượng chức năng lưu ý trong thời gian trên, công tác xử lý vi phạm hành chính của Phòng Cảnh sát giao thông sẽ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở các Đội và cập nhật vào hệ thống sau khi hoàn tất nâng cấp.

Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.Hà Nội thông báo tới các tổ chức, cá nhân biết và chủ động lựa chọn thời gian phù hợp để liên hệ công tác.

Cùng ngày, Công an TP.Hồ Chí Minh cũng đưa ra thông báo trên. Cơ quan Công an thông tin, trường hợp người dân đến xử lý vi phạm, các đơn vị Cảnh sát Giao thông sẽ sử dụng các biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được in sẵn để thực hiện theo quy định.

Sau khi xử lý vụ việc, cơ quan Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo kết quả cho cơ quan kiểm định để gỡ cảnh báo cho phương tiện và thực hiện cập nhật khi Hệ thống xử lý vi phạm hành chính hoạt động trở lại.

Công an TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tạm dừng Hệ thống là bất khả kháng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, phục vụ người dân tốt hơn. Sau 6 giờ ngày 18/8, Hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong thời gian Hệ thống được nâng cấp, mọi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn sẽ được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định, đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát không bị gián đoạn.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Người dân tuyệt đối không lợi dụng thời điểm Hệ thống tạm dừng để vi phạm.