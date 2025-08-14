Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội, TP. HCM, Lai Châu đồng loạt phát đi một thông báo quan trọng, người dân cần nắm rõ

14-08-2025 - 10:32 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Để người dân nắm được thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, Công an các tỉnh, thành phố đã đồng loạt đưa ra thông báo rộng rãi.

Ngày 13/8, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an đã có thông báo về việc tạm dừng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính để nâng cấp, bảo trì. Theo đó, Hệ thống xử lý vi phạm hành chính tại các Đội, Trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an các tỉnh, thành phố sẽ tạm dừng phục vụ từ 18 giờ 30 phút ngày 13/8 đến 6 giờ ngày 18/8.

Để người dân nắm được thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, cơ quan Công an các tỉnh, thành phố đã đồng loạt đưa ra thông báo tới người dân.

Theo Công an TP.Hà Nội, việc tạm dừng Hệ thống nhắm nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu theo các Nghị định liên quan trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Lực lượng chức năng lưu ý trong thời gian trên, công tác xử lý vi phạm hành chính của Phòng Cảnh sát giao thông sẽ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở các Đội và cập nhật vào hệ thống sau khi hoàn tất nâng cấp.

Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.Hà Nội thông báo tới các tổ chức, cá nhân biết và chủ động lựa chọn thời gian phù hợp để liên hệ công tác.

Cùng ngày, Công an TP.Hồ Chí Minh cũng đưa ra thông báo trên. Cơ quan Công an thông tin, trường hợp người dân đến xử lý vi phạm, các đơn vị Cảnh sát Giao thông sẽ sử dụng các biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được in sẵn để thực hiện theo quy định.

Sau khi xử lý vụ việc, cơ quan Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo kết quả cho cơ quan kiểm định để gỡ cảnh báo cho phương tiện và thực hiện cập nhật khi Hệ thống xử lý vi phạm hành chính hoạt động trở lại.

Công an TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tạm dừng Hệ thống là bất khả kháng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, phục vụ người dân tốt hơn. Sau 6 giờ ngày 18/8, Hệ thống sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong thời gian Hệ thống được nâng cấp, mọi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn sẽ được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định, đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát không bị gián đoạn.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Người dân tuyệt đối không lợi dụng thời điểm Hệ thống tạm dừng để vi phạm.

Hơn 70 chủ xe Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyệt Lượng

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam nắm trong tay "kho báu" lớn hơn cả Mỹ, ông lớn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư mạnh, Bộ trưởng Bộ Công thương hồi đáp ra sao?

Việt Nam nắm trong tay "kho báu" lớn hơn cả Mỹ, ông lớn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư mạnh, Bộ trưởng Bộ Công thương hồi đáp ra sao? Nổi bật

Ít ngày nữa, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Ít ngày nữa, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Nổi bật

Chuyển bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Long Thành: Bài học nhãn tiền từ Philippines, Canada

Chuyển bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Long Thành: Bài học nhãn tiền từ Philippines, Canada

10:25 , 14/08/2025
Diễn biến mới nhất tại siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ của DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Diễn biến mới nhất tại siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ của DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

09:45 , 14/08/2025
Cán bộ nghỉ việc sau ngày 1/9 không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

Cán bộ nghỉ việc sau ngày 1/9 không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

09:34 , 14/08/2025
Điều gì giúp Bắc Ninh 'soán ngôi' số 1 xuất khẩu của TPHCM?

Điều gì giúp Bắc Ninh 'soán ngôi' số 1 xuất khẩu của TPHCM?

08:31 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên