Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ Rằm tháng Chạp, 4 con giáp bước vào giai đoạn thịnh vượng, kiếm tiền mỏi tay, đạt đỉnh cao vào đầu năm mới

31-01-2026 - 15:02 PM | Sống

Từ Rằm tháng Chạp, 4 con giáp bước vào giai đoạn thịnh vượng, kiếm tiền mỏi tay, đạt đỉnh cao vào đầu năm mới

Từ Rằm tháng Chạp trở đi, có 4 con giáp được dự báo bước vào giai đoạn thịnh vượng, hanh thông, tài lộc tăng tốc, không chỉ gặt hái thành quả cuối năm mà còn tạo nền tảng vững chắc để bứt phá ngay từ đầu năm mới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn chăm chỉ, không ngại thử thách nhưng suốt phần lớn thời gian trong năm thường phải tự xoay xở, ít được trợ lực. Tuy nhiên, từ Rằm tháng Chạp, vận trình của tuổi Ngọ bắt đầu "đổi chiều" rõ rệt.

Trong công việc, những bế tắc kéo dài dần được tháo gỡ. Người làm công ăn lương có cơ hội hoàn thành những dự án quan trọng, dễ được ghi nhận công sức, thậm chí nhận thưởng hoặc đề xuất tăng thu nhập vào dịp cuối năm. Với người kinh doanh, dòng tiền bắt đầu lưu thông tốt hơn, khách hàng cũ quay lại, khách mới liên tục tìm đến.

Điểm đáng chú ý là từ thời điểm này, tuổi Ngọ có quý nhân âm thầm nâng đỡ. Những mối quan hệ tưởng chừng bình thường lại mang đến cơ hội lớn, giúp họ tránh được rủi ro và đưa ra quyết định tài chính sáng suốt. Bước sang đầu năm mới, tuổi Ngọ dễ chạm đỉnh vận may, thu nhập tăng đều và ổn định hơn hẳn.

Tuổi Mùi

Từ Rằm tháng Chạp, 4 con giáp bước vào giai đoạn thịnh vượng, kiếm tiền mỏi tay, đạt đỉnh cao vào đầu năm mới- Ảnh 1.

Tuổi Mùi là con giáp có xu hướng "chậm mà chắc". Trong giai đoạn đầu năm, họ có thể chịu áp lực tài chính hoặc phải chi tiêu nhiều cho gia đình, công việc. Tuy nhiên, từ Rằm tháng Chạp trở đi, vận tài chính của tuổi Mùi bắt đầu sáng rõ.

Những khoản thu bị trì hoãn trước đó dần được giải quyết. Người làm tự do, kinh doanh nhỏ hoặc nghề tay trái có thêm nguồn thu mới, giúp dòng tiền dồi dào hơn. Điều quan trọng là tuổi Mùi không chỉ kiếm được tiền mà còn biết cách giữ tiền, tránh tiêu xài bốc đồng như trước.

Về sự nghiệp, tuổi Mùi được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm. Cuối năm là thời điểm họ dễ được giao thêm việc quan trọng, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập ngay trong quý đầu năm mới. Nếu biết tận dụng vận may này, tuổi Mùi hoàn toàn có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho cả năm.

Tuổi Dậu

Từ Rằm tháng Chạp, 4 con giáp bước vào giai đoạn thịnh vượng, kiếm tiền mỏi tay, đạt đỉnh cao vào đầu năm mới- Ảnh 2.

Từ Rằm tháng Chạp, tuổi Dậu bước vào giai đoạn vượng tài, vượng cơ hội hiếm có. Những nỗ lực âm thầm trong thời gian dài bắt đầu cho "quả ngọt", đặc biệt ở lĩnh vực tài chính và sự nghiệp.

Người tuổi Dậu làm việc trong môi trường tập thể sẽ có cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng. Điều này không chỉ giúp họ nâng cao vị thế mà còn trực tiếp cải thiện thu nhập. Với người kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô, chốt các hợp đồng giá trị trước Tết.

Đáng chú ý, tuổi Dậu dễ gặp may về tiền bạc bất ngờ như thưởng lớn, hoa hồng cao hoặc cơ hội hợp tác sinh lời. Nếu giữ được sự tỉnh táo và thận trọng trong các quyết định quan trọng, họ sẽ tích lũy được khoản tài chính đáng kể, tạo đà bứt phá ngay từ những tháng đầu năm mới.

Tuổi Tuất

Từ Rằm tháng Chạp, 4 con giáp bước vào giai đoạn thịnh vượng, kiếm tiền mỏi tay, đạt đỉnh cao vào đầu năm mới- Ảnh 3.

Tuổi Tuất thuộc nhóm con giáp có vận trình "hậu phát". Sau giai đoạn đầu năm khá lặng sóng, từ Rằm tháng Chạp trở đi, vận may của tuổi Tuất tăng nhanh và rõ rệt.

Trong công việc, họ được quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp tháo gỡ những khúc mắc tồn đọng. Người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, kinh doanh hoặc dịch vụ sẽ đặc biệt hưởng lợi, khi cơ hội kiếm tiền liên tiếp tìm đến.

Tài lộc của tuổi Tuất không đến dồn dập trong một ngày mà tăng đều, bền vững. Những quyết định đúng đắn vào cuối năm giúp họ bước sang năm mới với tâm thế vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh và ít áp lực tài chính hơn trước.

Ngoài ra, tuổi Tuất còn có lợi thế về uy tín và sự tin cậy, giúp họ dễ dàng mở rộng mối quan hệ làm ăn, tạo nền tảng phát triển lâu dài chứ không chỉ "ăn may" nhất thời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kim Linh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
con giáp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH là “cái nôi” đào tạo kỹ sư hàng đầu Việt Nam được EVN “chọn mặt gửi vàng”, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch rót 130.000 tỷ/năm

Trường ĐH là “cái nôi” đào tạo kỹ sư hàng đầu Việt Nam được EVN “chọn mặt gửi vàng”, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch rót 130.000 tỷ/năm Nổi bật

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa Nổi bật

Công an chỉ đích danh 3 số điện thoại, 9 tài khoản ngân hàng nguy hiểm: Người dân tuyệt đối không kết nối qua Zalo hay Facebook…

Công an chỉ đích danh 3 số điện thoại, 9 tài khoản ngân hàng nguy hiểm: Người dân tuyệt đối không kết nối qua Zalo hay Facebook…

14:45 , 31/01/2026
Hội mẹ bỉm sữa khóc than vì sữa Aptamil: "Con uống 5 lon trong lô thu hồi, giờ đọc tin mà không ngủ nổi"

Hội mẹ bỉm sữa khóc than vì sữa Aptamil: "Con uống 5 lon trong lô thu hồi, giờ đọc tin mà không ngủ nổi"

14:35 , 31/01/2026
140 tấn vàng giấu trong “hầm hạt nhân Thụy Sĩ”: Hé lộ ông trùm đứng sau thương vụ vàng gây chấn động

140 tấn vàng giấu trong “hầm hạt nhân Thụy Sĩ”: Hé lộ ông trùm đứng sau thương vụ vàng gây chấn động

14:20 , 31/01/2026
Nóng: Thu hồi bánh ăn dặm cho trẻ Gerber của Nestlé do bột làm bánh không an toàn

Nóng: Thu hồi bánh ăn dặm cho trẻ Gerber của Nestlé do bột làm bánh không an toàn

14:02 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên