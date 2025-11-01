Từ thương hiệu quen thuộc đến bước tiến mới: Nội thất The One trong hành trình 30 năm

Từ một cái tên quen thuộc, The One đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới hình ảnh hiện đại, bền vững và mang tầm quốc tế, khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt biết đổi mới để thích ứng, biết bứt phá để dẫn đầu.

3 thập kỷ xây nền vững chắc từ niềm tin và chất lượng

Ba thập kỷ qua, Nội thất The One đã xây dựng nền tảng vững chắc từ niềm tin và chất lượng. Khởi đầu năm 1995 với tên gọi Sơn Thuỷ , thương hiệu tập trung sản xuất và phân phối nội thất văn phòng, một lĩnh vực còn non trẻ tại Việt Nam thời điểm đó. Trải qua quá trình phát triển, doanh nghiệp mở rộng sang sản xuất các dòng sản phẩm nội thất gia đình, trường học, y tế và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, tiêu chuẩn hóa quy trình theo hướng hiện đại.

Nội thất The One trao tặng bàn ghế cho trường Tiểu học và THCS Ngọc Động, tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, The One giữ vững vị thế hàng đầu thị phần nội thất văn phòng Việt Nam, sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp 34 tỉnh thành với hàng nghìn đại lý và hệ thống nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Từ Khát vọng, The One nuôi dưỡng ý chí vươn cao, không ngừng mở rộng giới hạn. Khát vọng ấy tiếp thêm Nhiệt huyết, khiến mỗi bước tiến tràn đầy quyết tâm và đam mê chinh phục.

"Bước tiến mới": Nội thất Hòa Phát trở thành The One

Năm 2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu khi Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Nội thất The One. Đây là bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra giai đoạn chuyển mình từ một nhà sản xuất nội thất truyền thống trở thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại.

Tên gọi "The One" mang nhiều tầng ý nghĩa. "The One" trong tiếng Việt là "Duy nhất", thể hiện tinh thần tiên phong, khẳng định vị thế hàng đầu và khác biệt trên thị trường. Đằng sau cái tên là khát vọng không ngừng vươn lên, thể hiện tầm nhìn "Một thương hiệu - Một tầm nhìn - Một chuẩn mực mới cho nội thất Việt".

Sự thay đổi này được thể hiện rõ trong hệ thống nhận diện thương hiệu. Logo mới của The One có đường nét tối giản, hiện đại hơn, phản ánh tinh thần trẻ trung và linh hoạt của doanh nghiệp.

Bước chuyển mình này mang đến nhiều tác động tích cực. The One đã thành công trong việc tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ và doanh nghiệp năng động, những người đề cao tính thẩm mỹ, công năng và xu hướng thiết kế tối giản. Sự thay đổi còn thể hiện nỗ lực làm mới tư duy, góp phần định hình chuẩn mực mới cho không gian làm việc và sinh hoạt hiện đại của người Việt.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó giám đốc Công ty (đứng giữa) đại diện Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Nội thất The One nhận giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - PROFIT 500.

Kiềng ba chân tạo nên sức mạnh của Nội thất The One

Gọi The One là "thương hiệu quốc dân" không chỉ vì độ phủ sóng rộng khắp, mà vì thương hiệu này đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của người Việt. Từ văn phòng công sở, trường học, bệnh viện đến từng gia đình, đâu đâu cũng bắt gặp sản phẩm mang logo The One – từ ghế xoay, bàn làm việc, tủ sắt, bàn inox, ghế ăn cho đến bộ bàn ghế hội trường hay ghế sân vận động. Đến 2024, hơn 8 triệu chiếc ghế xoay SG550 – mẫu ghế biểu tượng của The One – đã được sản xuất và đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Tính trung bình, cứ khoảng 12 người Việt thì có 1 người đang sử dụng ghế The One.

The One giữ vững vị thế hàng đầu thị phần nội thất văn phòng Việt Nam.

Bên cạnh dấu ấn thương hiệu, năng lực sản xuất chính là nền tảng giúp The One giữ vững vị thế hàng đầu. Hai nhà máy quy mô lớn tại Hưng Yên và Bình Dương được đầu tư dây chuyền hiện đại, ứng dụng tự động hóa, robot hóa, cùng hệ thống máy CNC, sơn tĩnh điện, ép – cắt nhập khẩu từ các nước G7. Nhờ đó, mỗi sản phẩm của The One đạt độ chính xác cao, tính thẩm mỹ tinh gọn và chất lượng đồng nhất, tuân thủ theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018.

Với nền tảng vững chắc đó, The One tăng tốc với trụ cột chiến lược phát triển và mở rộng toàn cầu. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của CI Research tháng 9 năm 2025, The One hiện là nhà sản xuất nội thất được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam, đồng thời giữ thị phần hàng đầu về nội thất công trình văn phòng. Trên đà tăng trưởng, thương hiệu đang chủ động tham gia các triển lãm quốc tế, hợp tác cùng chuỗi thương hiệu toàn cầu, và mở rộng hệ thống phân phối sang nhiều quốc gia.

Loạt hoạt động 30 năm khơi dậy niềm tự hào Việt

Chuỗi chiến dịch "Countdown 30" được triển khai trên mạng xã hội, chia sẻ 30 dấu ấn và 30 câu chuyện đáng nhớ trong suốt ba thập kỷ phát triển. Các minigame "The One trong tôi" và "Bạn đã tìm thấy The One chưa?" nhanh chóng trở thành hiện tượng lan tỏa, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người tiêu dùng và đại lý trên khắp cả nước.

The One được vinh danh trong bảng xếp hạng PROFIT500.

Đặc biệt, TVC kỷ niệm 30 năm với giai điệu trẻ trung và slogan "30 năm tầm vóc tạo tầm nhìn" đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng như TikTok, trở thành biểu tượng mới cho tinh thần đổi mới và tự hào thương hiệu Việt.

Ngày 28/10/2025 vừa qua, The One được vinh danh trong bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam, cùng với nhiều danh hiệu uy tín đã đạt được trong suốt những năm qua như Thương hiệu Quốc gia, Hàng Việt Nam chất lượng cao, và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Tất cả những thành tựu đó đã thể hiện vị thế tiên phong của Nội thất The One trên thị trường nội thất, khẳng định tầm nhìn dài hạn của thương hiệu Việt vươn lên chuẩn mực mới trong thiết kế, chất lượng và phong cách sống hiện đại.