Tuần tới, hai ngân hàng lớn sẽ lăn chốt trả cổ tức tiền mặt

12-10-2025 - 08:21 AM | Tài chính - ngân hàng

Tuần tới, hai ngân hàng lớn sẽ lăn chốt trả cổ tức tiền mặt

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm hai ngân hàng này mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Trong tuần tới, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) sẽ cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5% (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 14/11 (BIDV) và 17/11/2025 (VietinBank).

Với gần 5,37 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi hơn 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong khi cổ đông BIDV sẽ được nhận 3.159 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) cũng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm nhóm Big3 mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, cả ba ngân hàng cũng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ lần lượt là 12% (Vietcombank), 8% (VietinBank) và 2% (BIDV).

Trong quá khứ, cả ba "ông lớn" này đều duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều đặn trong thời gian dài trước khi tạm dừng trong giai đoạn 2022 – 2024 để có nguồn lực hỗ trợ khách hàng và tăng vốn.

Tuần tới, ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán sẽ chốt quyền trả cổ tức tiền mặt

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

