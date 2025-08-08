Từng ngại cắt giảm chi tiêu, đến khi nghỉ hưu tôi mới hiểu: Sống nhàn hay không nằm ở 5 lựa chọn này

Trước khi nghỉ hưu, tôi từng rất ngại cắt giảm chi tiêu. Tôi không hoang phí, nhưng cũng không muốn thay đổi những thói quen tiêu dùng “nhỏ mà tốn đều”. Tôi nghĩ rằng, mình đã đi làm cả đời, việc cắt bớt một ly cà phê mỗi sáng hay giảm mua sắm mỗi tháng là không cần thiết.

Nhưng khi chuyển sang mức sống cố định với lương hưu, tôi mới nhận ra: nếu không điều chỉnh, mình sẽ phải gồng lên mỗi tháng.

Dưới đây là 5 lựa chọn nhỏ tôi đã thay đổi – và nhờ đó, sống nhẹ nhõm hơn cả về ví tiền lẫn tinh thần

1. Cắt bớt các chi tiêu lặp lại hàng tháng – không cần thiết

Tôi từng có thói quen duy trì cùng lúc:

- Một app học tiếng Anh mà không đụng đến (99.000đ/tháng)

- Gói truyền hình cáp cao cấp (170.000đ/tháng) dù chỉ xem VTV1

- Một thẻ tập gym mà tôi chỉ đi được 2 buổi/tháng (500.000đ)

Tổng cộng: Gần 800.000đ/tháng cho những thứ tôi không thực sự dùng hết. Tôi đã cắt bỏ 2/3 số đó và chuyển sang:

- Xem YouTube miễn phí bài học

- Đi bộ công viên gần nhà

- Mua gói truyền hình rẻ hơn

→ Tiết kiệm: 600.000–700.000đ/tháng mà không thấy thiếu thốn gì.

2. Giảm số lần đi chợ và lên kế hoạch bữa ăn tuần

Trước đây, tôi đi chợ gần như mỗi ngày, và thường mua dư. Rau héo, thịt hết hạn, đồ ăn không nấu kịp – vứt đi mà xót ví.

Tôi chuyển sang đi chợ 2 lần/tuần, lập bảng bữa ăn đơn giản, đủ chất và không lãng phí. Hiệu quả thấy rõ sau 1 tháng.

→ Chi tiêu thực phẩm giảm từ 3 triệu xuống còn 2,3 triệu/tháng.

3. Tối giản đồ trong nhà – và dừng mua thêm

Trước đây, tôi có thói quen “dự phòng”: mua 5 chai dầu gội giảm giá, 3 bộ chăn ga khi sale, tích trữ hàng đống ly tách vì “sẽ có lúc dùng đến”.

Khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu dọn lại nhà và ngỡ ngàng vì lượng đồ thừa, chiếm chỗ và ngốn tiền. Tôi dừng mua tích trữ, và chỉ mua khi thật sự cần.

→ Không gian nhà nhẹ hơn – và giảm được ít nhất 500.000–1 triệu tiền tiêu vặt/tháng.

4. Tách quỹ sinh hoạt – dự phòng – giải trí

Trước đây, tôi để chung mọi khoản tiền, và thường tiêu lẫn lộn. Khi nghỉ hưu, tôi tách riêng 3 khoản:

- Tiền sinh hoạt cố định

- Quỹ dự phòng y tế – sửa chữa nhà

- Quỹ cho niềm vui nhỏ (gặp bạn, mua sách, uống cà phê)

Việc này giúp tôi không rút nhầm vào khoản cần để dành, và luôn có cảm giác chủ động, không hoảng khi bất ngờ cần tiền.

5. Chấp nhận thay đổi lối sống – để sống thực sự thoải mái

Tôi chuyển từ việc mua sắm giải khuây sang tìm thú vui rẻ hoặc miễn phí: đọc sách thư viện, trồng rau ban công, tham gia nhóm yoga miễn phí tại công viên.

Lúc đầu chưa quen, nhưng sau vài tuần, tôi thấy vui theo cách nhẹ nhàng – không tiêu nhiều nhưng cảm thấy thảnh thơi và đủ đầy.

Bảng chi tiêu sau nghỉ hưu (hiện tại của tôi)

Hạng mục chi tiêu Số tiền (VNĐ/tháng) Ghi chú Tiền ăn uống hằng ngày 2.300.000 Lên thực đơn 2 lần/tuần Điện, nước, gas, mạng 750.000 Ổn định Thuốc men, bảo hiểm 500.000 Có bảo hiểm y tế hỗ trợ Giao tiếp – cafe – bạn bè 300.000 1-2 lần/tuần, đủ vui Sách, giải trí, học tập 200.000 Mua chọn lọc Quỹ dự phòng – tiết kiệm 1.000.000 Không đụng đến Phí sinh hoạt khác (đi chợ thêm, sửa đồ vặt…) 500.000 Có thể linh động Tổng cộng 5.550.000 Dư khoảng 500k từ lương hưu

Kết luận: Nhàn hay không – là do lựa chọn mỗi ngày

Nhiều người hỏi tôi: “Chị có bí quyết gì để sống ổn với lương hưu trung bình?” Tôi trả lời thật lòng: Không phải tôi có nhiều tiền hơn, mà là tôi tiêu ít hơn – nhưng vẫn đủ vui. Và điều đó đến từ những lựa chọn nhỏ:

- Dám cắt bỏ cái không cần

- Dám thay đổi thói quen

- Dám sống đơn giản mà không mặc cảm

Nếu bạn đang ở ngưỡng 50–55 tuổi, hãy bắt đầu điều chỉnh từng chút một. Đừng để đến lúc nghỉ hưu mới chạy theo những khoản chi đã quen tay. Bởi vì để sống thoải mái, thứ bạn cần không phải là thêm tiền, mà là ít lo hơn.