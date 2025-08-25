Từng nợ hơn 350 triệu cho đến khi sở hữu 4 bất động sản: Người đàn ông 62 tuổi bật mí "công thức làm giàu" ai cũng áp dụng được

Cách đây 5 năm, Perry Wilson – một người đàn ông 62 tuổi sống ở Anh – vẫn còn ngập trong nợ nần. Ông không có lấy một đồng tiết kiệm, còn nợ thẻ tín dụng hơn 10.000 bảng Anh (khoảng 355 triệu đồng). Ấy vậy mà hiện tại, Perry đã sở hữu tới 4 căn nhà và đang tiến gần đến mục tiêu nghỉ hưu với tài sản 1 triệu bảng Anh (hơn 35 tỷ đồng).

Perry thừa nhận suốt phần lớn cuộc đời, ông chẳng mấy bận tâm đến chuyện tích lũy. "Tôi sống thoải mái, tiêu hết tiền vào quần áo hàng hiệu, xe BMW, những kỳ nghỉ sang chảnh, tụ tập bạn bè… nói chung là chạy theo đám đông", ông kể.

Nhưng khi bước sang tuổi 57, chỉ còn 10 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, ông bỗng nhận ra mình chẳng có gì trong tay cả. Sự tuyệt vọng khiến ông đặt ra một mục tiêu tưởng chừng điên rồ – kiếm được 1 triệu bảng trước tuổi 67.

Ở tuổi 57, Perry Wilson mới tính đến chuyện tích luỹ để nghỉ hưu.

Tuy nhiên với mức lương tối thiểu, công việc ở quán bar không thể giúp Perry tích lũy. Vậy là ông nhận thêm nghề tài xế taxi.

Lịch làm việc của ông dày đặc: từ 7h sáng đến 4h chiều: chạy taxi quanh Gateshead, và từ 5h30 chiều đến 12h30 sáng: quay lại quán bar làm việc.

Tổng cộng 80 giờ/tuần, gần như không có ngày nghỉ. Sau vài tuần, Perry bỏ hẳn quán bar, tập trung toàn thời gian cho nghề taxi. Trừ dịp Giáng sinh và Boxing Day, ông lái xe quanh năm, tiết kiệm được khoảng 1.000 bảng mỗi tháng (hơn 35 triệu đồng).

Chỉ sau 2 năm, Perry đã dành dụm đủ 20.000 bảng (khoảng 710 triệu đồng) – số tiền đặt cọc cho căn nhà đầu tiên.

Perry chọn đầu tư vào bất động sản thay vì cổ phiếu, vì theo ông: "Tôi không đủ thời gian để chờ thị trường chứng khoán phát huy tác dụng".

- Căn đầu tiên: Nhà 2 phòng ngủ ở Norton, giá 63.000 bảng (hơn 2,2 tỷ đồng). Perry đặt cọc 20.000 bảng, vay thế chấp 87 bảng/tháng (khoảng 3 triệu đồng) và cho thuê với giá 550 bảng (hơn 19 triệu đồng).

- Căn thứ hai: Nhà liền kề 3 phòng ngủ ở Shildon, Durham, cũng giá 63.000 bảng, cho thuê 500 bảng/tháng (hơn 17 triệu đồng).

- Căn thứ ba: Nhà liền kề 3 phòng ngủ ở Stockton, giá 72.000 bảng (hơn 2,5 tỷ đồng), cho thuê 476 bảng/tháng (hơn 16 triệu đồng), mua được nhờ thế chấp lại tài sản trước.

Từ đó, nguồn thu nhập thụ động của Perry tăng vọt. Chỉ sau 4 năm, tiền thuê nhà cộng với thu nhập từ taxi đã vượt chi phí sinh hoạt, giúp ông đạt đến độc lập tài chính.

Không dừng lại, Perry còn mua thêm căn thứ tư – một căn nhà 3 phòng ngủ ở Hartlepool với giá 105.000 bảng (hơn 3,7 tỷ đồng). Ông biến nó thành căn hộ Airbnb, mang về hơn 2.000 bảng (hơn 70 triệu đồng) mỗi tháng. Hiện giá trị căn này đã tăng lên khoảng 350.000 bảng (hơn 12 tỷ đồng).

Với Perry, bí quyết không nằm ở chiêu trò đầu tư cao siêu, mà là sự kỷ luật và làm việc cật lực:

"Bất kỳ ai cũng có thể làm được nếu sẵn sàng làm thêm 4 giờ mỗi ngày. Nếu bạn được trả lương tối thiểu, chỉ cần tăng 50% thu nhập và biết tiết kiệm, bạn vẫn có thể xây dựng tài sản. Điều khó khăn nhất chính là phải hy sinh: không du lịch, ít giao lưu, không mua sắm xa xỉ. Cái giá của cuộc sống mới chính là từ bỏ cuộc sống cũ".