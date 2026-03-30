Tuổi 29 của Xuân Son có gì?

Sáu năm trước, một chàng trai Brazil cao lớn lẳng lặng bước xuống sân bay Nội Bài với chiếc túi xách trên vai. Lúc đó, chẳng ai biết Rafaelson là ai, và anh cũng chẳng thể ngờ rằng mảnh đất xa lạ này sẽ trở thành quê hương thứ hai của mình. Đến năm 2026, cái tên ấy đã trở thành một phần lịch sử bóng đá Việt Nam nhưng với một cái tên quen thuộc Nguyễn Xuân Son.

Hôm nay 30/3, Xuân Son đón sinh nhật tuổi 29. Sinh nhật càng ý nghĩa hơn khi anh đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Nhìn lại hành trình vừa qua, Xuân Son đã có những năm tháng thật rực rỡ ở Việt Nam.

Mừng sinh nhật Nguyễn Xuân Son (Ảnh: FBNV)

Từ "kẻ lữ hành" đến kỷ lục gia V.League

Cập bến Nam Định vào năm 2020 giữa mùa dịch, anh bắt đầu những bước chạy đầu tiên trên mặt cỏ V-League với sự hoài nghi. Qua SHB Đà Nẵng rồi Bình Định, Son lầm lũi ghi bàn, tích lũy từng chút vốn liếng để chờ ngày bùng nổ.

Bước ngoặt đến vào mùa giải 2023/24 khi anh trở lại "mái nhà xưa" Nam Định. Với 31 bàn thắng chỉ trong một mùa giải, Xuân Son không chỉ đưa đội bóng thành Nam lên ngôi vô địch sau 39 năm đợi chờ, mà còn xô đổ mọi kỷ lục ghi bàn trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh biến mình thành một "cỗ máy" không thể ngăn cản, một biểu tượng mới tại sân Thiên Trường.

Xuân Son là cỗ máy săn bàn ở V.League (Ảnh: FBNV)

Từ Rafaelson đến Xuân Son

Tháng 9/2024, Rafaelson chính thức nhận quốc tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Xuân Son. Đó không đơn thuần là một thủ tục hành chính để đủ điều kiện đá cho Đội tuyển Quốc gia, mà là kết quả của 5 năm cơm Việt, nói tiếng Việt và yêu văn hóa Việt.

Son nhập tịch khi đang ở đỉnh cao phong độ, mang theo kỳ vọng giải cơn khát tiền đạo cắm cho đội tuyển Việt Nam. ASEAN Cup 2024 là đỉnh cao nhưng cũng là nốt trầm nghiệt ngã nhất. Với 7 bàn thắng xuyên suốt giải đấu, Xuân Son là "lưỡi gươm" sắc bén nhất đưa Việt Nam vào trận chung kết với Thái Lan.

Nhưng bi kịch ập đến ở phút 32 trận lượt về. Một pha bứt tốc, một cú rướn người, và rồi một tiếng rắc khô khốc vang lên giữa chảo lửa Rajamangala. Ống chân của Son gãy gập. Anh rời sân trên cáng trong những giọt nước mắt bất lực. Hình ảnh Son nằm trong bệnh viện Bangkok, chân bó bột trắng xóa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại cổ vũ đồng đội nâng cúp, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần hy sinh, cống hiến.

Xuân Son với "nốt trầm" ASEAN Cup 2024 (Ảnh: FBNV)

Và rồi đang trở lại mạnh mẽ (Ảnh: FBNV)

Bước sang năm 2026, khi vết thương dần lành và những bước chạy bắt đầu trở lại, người hâm mộ vẫn luôn ngóng chờ ngày "Số 12" tái xuất. Xuân Son không còn là "cầu thủ nhập tịch" trong mắt mọi người, anh là một chiến binh thực thụ, một người con sắt son luôn nỗ lực hết mình của bóng đá Việt Nam.