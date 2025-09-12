Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tương lai du lịch Việt trong tay Gen Z: AI là chiếc vé vàng

12-09-2025 - 12:50 PM | Lifestyle

Tương lai du lịch Việt trong tay Gen Z: AI là chiếc vé vàng

Gen Z Việt Nam không còn đi du lịch theo cách truyền thống. Họ để AI lập kế hoạch, đặt dịch vụ, gợi ý nhà hàng, thậm chí phiên dịch biển hiệu tại điểm đến. Với mức độ gắn bó gần như tuyệt đối, AI đang trở thành “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình, nhưng đồng thời cũng gieo rắc nhiều nỗi lo về sự công bằng, quyền riêng tư và tương lai nghề nghiệp.

Tương lai du lịch Việt trong tay Gen Z: AI là chiếc vé vàng- Ảnh 1.

Tháng 9/2025, Booking.com công bố báo cáo toàn cầu mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) trong du lịch, trong đó nổi bật là Gen Z Việt Nam - thế hệ lớn lên cùng công nghệ và đang sử dụng AI để định hình lại trải nghiệm du lịch trong tương lai.

Theo khảo sát, 85% Gen Z tại Việt Nam tự mô tả bản thân "quen thuộc" với AI, trong đó 20% hiểu rõ cách công nghệ này vận hành và 65% nắm được khái niệm cơ bản. Mức độ thân thuộc ấy khiến AI không còn là công cụ, mà đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Ở thế hệ này, AI không đơn thuần "hỗ trợ", mà là người bạn đồng hành không thể thiếu trên mỗi chuyến đi.

Báo cáo cho thấy, 75% Gen Z Việt Nam dùng công cụ tìm kiếm tích hợp AI hàng ngày, 66% sử dụng AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Claude, trong khi 59% dựa vào gợi ý của AI trên Netflix hay Spotify. Ngoài ra, 70% thường xuyên tương tác với thiết bị thông minh trong gia đình. AI hiện diện trong mọi khía cạnh: từ theo dõi sức khỏe, mua sắm thông minh đến gợi ý nhà hàng. Chính vì vậy, không bất ngờ khi 44% Gen Z Việt Nam sử dụng AI để tìm cảm hứng du lịch và đặt chuyến đi.

Tương lai du lịch Việt trong tay Gen Z: AI là chiếc vé vàng- Ảnh 2.

Đối với thế hệ này, du lịch gắn liền với công nghệ:

- Trước chuyến đi, 99% Gen Z Việt Nam sử dụng AI để chuẩn bị hành trình – từ tìm điểm đến, thời điểm lý tưởng, đến nhận gợi ý cá nhân hóa.

- Trong chuyến đi, gần như toàn bộ Gen Z tận dụng AI để dịch ngôn ngữ, đọc thực đơn, phiên dịch biển báo, hoặc tìm hiểu về các địa điểm tham quan.

- Sau chuyến đi, 96% tiếp tục dùng AI để viết đánh giá hoặc nhận gợi ý cho hành trình tiếp theo.

Không dừng lại ở hiện tại, 99% Gen Z mong muốn AI hỗ trợ họ nhiều hơn trong tương lai: từ gợi ý trải nghiệm địa phương, quán ăn, đến việc nghiên cứu điểm đến mới.

Tuy tin tưởng và sử dụng AI ở mức độ cao, Gen Z Việt Nam không hoàn toàn mù quáng. Báo cáo chỉ ra 93% Gen Z bày tỏ lo ngại về AI, trong đó: 51% sợ AI sẽ thay thế công việc của con người; 46% lo về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân; 44% e ngại AI tạo ra sự thiên vị trong trải nghiệm; 49% lo ngại những du khách có ngân sách thấp bị "hạ ưu tiên"; 18% cảm thấy bất an nếu AI đưa ra quyết định hoàn toàn độc lập.

Những lo lắng này phản ánh sự thận trọng của Gen Z: cởi mở với tiến bộ công nghệ, nhưng cũng có kỳ vọng rõ ràng về tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Tương lai du lịch Việt trong tay Gen Z: AI là chiếc vé vàng- Ảnh 3.

Thế hệ trẻ Việt Nam đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành du lịch: tiện lợi, toàn diện, nhanh chóng và thông minh. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp du lịch cần sớm thích ứng, áp dụng AI một cách thực tiễn, đồng thời giữ vững yếu tố nhân văn và sự cân bằng giữa công nghệ - con người.

Với Gen Z, AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ, mà là "hướng dẫn viên du lịch ảo", người bạn đồng hành trên từng chặng đường. Và chính cách họ sử dụng, đặt niềm tin và đặt kỳ vọng vào AI đang định hình tương lai của ngành du lịch Việt Nam, một tương lai số hóa, cá nhân hóa, nhưng vẫn cần sự minh bạch và công bằng để phát triển bền vững.

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Theo Lâm Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye Kyo

Nữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye Kyo Nổi bật

Con lớn của Elon Musk sau hơn 3 năm bất hòa với bố, "thay danh đổi tính": Không muốn giữ quan hệ với ông bố tỷ phú dưới bất kỳ hình thức nào

Con lớn của Elon Musk sau hơn 3 năm bất hòa với bố, "thay danh đổi tính": Không muốn giữ quan hệ với ông bố tỷ phú dưới bất kỳ hình thức nào Nổi bật

Nữ giám khảo khách mời chiếm trọn spotlight tại ‘ghế nóng’ Miss Grand 2025: Diện trang phục dân tộc tự thiết kế với loạt chi tiết đắt giá

Nữ giám khảo khách mời chiếm trọn spotlight tại ‘ghế nóng’ Miss Grand 2025: Diện trang phục dân tộc tự thiết kế với loạt chi tiết đắt giá

17:01 , 12/09/2025
Cao Viên Viên xứng danh "nữ thần quốc dân": 2 set đồ màu caramel cho mùa thu đẹp sang chảnh ngút ngàn

Cao Viên Viên xứng danh "nữ thần quốc dân": 2 set đồ màu caramel cho mùa thu đẹp sang chảnh ngút ngàn

16:50 , 12/09/2025
Chi tiêu theo ngày hay theo tuần thì lợi hơn? Mẹ Hà Nội 50 tuổi thử cả 2 và bất ngờ với kết quả

Chi tiêu theo ngày hay theo tuần thì lợi hơn? Mẹ Hà Nội 50 tuổi thử cả 2 và bất ngờ với kết quả

16:45 , 12/09/2025
Chi 550k trải nghiệm 3,5h trên tàu "Hà Nội 5 cửa ô": Xịn như khách sạn hay còn điều gì khiến du khách lăn tăn?

Chi 550k trải nghiệm 3,5h trên tàu "Hà Nội 5 cửa ô": Xịn như khách sạn hay còn điều gì khiến du khách lăn tăn?

16:16 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên