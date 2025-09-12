Tương lai du lịch Việt trong tay Gen Z: AI là chiếc vé vàng

Tháng 9/2025, Booking.com công bố báo cáo toàn cầu mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) trong du lịch, trong đó nổi bật là Gen Z Việt Nam - thế hệ lớn lên cùng công nghệ và đang sử dụng AI để định hình lại trải nghiệm du lịch trong tương lai.

Theo khảo sát, 85% Gen Z tại Việt Nam tự mô tả bản thân "quen thuộc" với AI, trong đó 20% hiểu rõ cách công nghệ này vận hành và 65% nắm được khái niệm cơ bản. Mức độ thân thuộc ấy khiến AI không còn là công cụ, mà đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Ở thế hệ này, AI không đơn thuần "hỗ trợ", mà là người bạn đồng hành không thể thiếu trên mỗi chuyến đi.

Báo cáo cho thấy, 75% Gen Z Việt Nam dùng công cụ tìm kiếm tích hợp AI hàng ngày, 66% sử dụng AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Claude, trong khi 59% dựa vào gợi ý của AI trên Netflix hay Spotify. Ngoài ra, 70% thường xuyên tương tác với thiết bị thông minh trong gia đình. AI hiện diện trong mọi khía cạnh: từ theo dõi sức khỏe, mua sắm thông minh đến gợi ý nhà hàng. Chính vì vậy, không bất ngờ khi 44% Gen Z Việt Nam sử dụng AI để tìm cảm hứng du lịch và đặt chuyến đi.

Đối với thế hệ này, du lịch gắn liền với công nghệ:

- Trước chuyến đi, 99% Gen Z Việt Nam sử dụng AI để chuẩn bị hành trình – từ tìm điểm đến, thời điểm lý tưởng, đến nhận gợi ý cá nhân hóa.

- Trong chuyến đi, gần như toàn bộ Gen Z tận dụng AI để dịch ngôn ngữ, đọc thực đơn, phiên dịch biển báo, hoặc tìm hiểu về các địa điểm tham quan.

- Sau chuyến đi, 96% tiếp tục dùng AI để viết đánh giá hoặc nhận gợi ý cho hành trình tiếp theo.

Không dừng lại ở hiện tại, 99% Gen Z mong muốn AI hỗ trợ họ nhiều hơn trong tương lai: từ gợi ý trải nghiệm địa phương, quán ăn, đến việc nghiên cứu điểm đến mới.

Tuy tin tưởng và sử dụng AI ở mức độ cao, Gen Z Việt Nam không hoàn toàn mù quáng. Báo cáo chỉ ra 93% Gen Z bày tỏ lo ngại về AI, trong đó: 51% sợ AI sẽ thay thế công việc của con người; 46% lo về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân; 44% e ngại AI tạo ra sự thiên vị trong trải nghiệm; 49% lo ngại những du khách có ngân sách thấp bị "hạ ưu tiên"; 18% cảm thấy bất an nếu AI đưa ra quyết định hoàn toàn độc lập.

Những lo lắng này phản ánh sự thận trọng của Gen Z: cởi mở với tiến bộ công nghệ, nhưng cũng có kỳ vọng rõ ràng về tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Thế hệ trẻ Việt Nam đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành du lịch: tiện lợi, toàn diện, nhanh chóng và thông minh. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp du lịch cần sớm thích ứng, áp dụng AI một cách thực tiễn, đồng thời giữ vững yếu tố nhân văn và sự cân bằng giữa công nghệ - con người.

Với Gen Z, AI không chỉ là công nghệ hỗ trợ, mà là "hướng dẫn viên du lịch ảo", người bạn đồng hành trên từng chặng đường. Và chính cách họ sử dụng, đặt niềm tin và đặt kỳ vọng vào AI đang định hình tương lai của ngành du lịch Việt Nam, một tương lai số hóa, cá nhân hóa, nhưng vẫn cần sự minh bạch và công bằng để phát triển bền vững.