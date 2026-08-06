Tưởng vô vọng, hóa ra Nga vẫn nắm "nắm yết hầu" đối thủ để lật ngược tình thế bất kỳ lúc nào, chỉ là chưa muốn

Một điều gây kinh ngạc ít người biết là trong thời điểm hiện tại, ngành công nghiệp hạt nhân và lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến của Mỹ lại lâm vào tình trạng phụ thuộc sâu sắc về mặt công nghệ lẫn nguyên liệu vào Nga.

Thay vì lo ngại lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga lại đang nắm trong tay "lá bài tẩy" rất lớn để lật ngược tình thế. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Điện Kremlin có đủ quyết tâm để tung ra "lá bài tẩy" này?

Thực tế, bất kỳ lúc nào Moscow cũng có thể đưa ra quyết định chính trị nhằm làm ngưng hoạt động tới một phần tư số lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, những dự án đầy tham vọng của Thung lũng Silicon về phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mini tư nhân cũng đang vấp phải sự phụ thuộc sống còn vào Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), trang Topwar nhận định.

Mỹ đã bị khuất phục trong cuộc đua hạt nhân như thế nào và tại sao?

Gốc rễ của cuộc khủng hoảng năng lượng hạt nhân Mỹ hiện nay bắt nguồn từ cuối thế kỷ XX, khi Washington — vì lợi ích kinh tế ngắn hạn trước mắt — đã cố tình tự phá hủy nền tảng công nghiệp - quốc phòng làm giàu uranium của chính mình.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng sở hữu 3 nhà máy quốc doanh khổng lồ. Tuy nhiên, toàn bộ ngành công nghiệp này lại vận hành dựa trên phương pháp khuếch tán khí đã lạc hậu và cực kỳ tốn năng lượng. Để vận hành các chuỗi máy khuếch tán làm giàu của Mỹ, người ta phải huy động công suất của cả những nhà máy nhiệt điện than và điện hạt nhân lớn, khiến chi phí sản xuất trở nên vô cùng đắt đỏ.

Cùng thời điểm đó, Liên Xô đã tạo ra một bước đột phá công nghệ mang tính nền tảng khi đưa vào sử dụng các máy ly tâm khí chính xác cao, tiêu thụ điện năng ít hơn hàng chục lần trên mỗi đơn vị công phân tách (SWU). Việc ký kết thỏa thuận "HEU-LEU" năm 1993 (chuyển chế uranium cấp độ vũ khí của Nga thành nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân dân sự của Mỹ) đã chính thức chôn vây chủ quyền hạt nhân của Mỹ.

Nguồn cung nguyên liệu giá rẻ dồi dào từ Nga đã làm sụp đổ giá nội địa trên thị trường Mỹ. Các tập đoàn tư nhân Mỹ không còn động lực kinh tế để nâng cấp công suất hay tự xây dựng các máy ly tâm riêng. Kết quả là đến năm 2013, nhà máy khuếch tán cuối cùng ở bang Kentucky đã phải ngừng hoạt động. Mỹ rơi vào tình trạng hoàn toàn không còn năng lực sản xuất quốc doanh, phụ thuộc hoàn toàn vào Rosatom và các nguồn cung từ liên minh Urenco của châu Âu.

Bản chất vật lý của sự thiếu hụt nhiên liệu

Sự phụ thuộc của ngành năng lượng hạt nhân Mỹ vào Nga mang tính chí mạng trên hai phương diện:

Uranium làm giàu thấp tiêu chuẩn (LEU) với nồng độ đồng vị uranium-235 từ 3% đến 5%. Đây là nhiên liệu vận hành gần 100 lò phản ứng thương mại đời cũ đang hoạt động tại Mỹ, cung cấp tới một phần năm tổng lượng điện năng toàn quốc.

Rosatom hiện vẫn cung cấp hơn 20% lượng nhiên liệu này cho các nhà vận hành Mỹ. Về mặt lý thuyết, người Mỹ chỉ có thể thay thế khối lượng này bằng cách mở rộng công suất của Urenco ở châu Âu sau ít nhất 5 đến 7 năm đầu tư tài chính mạnh mẽ và đào tạo được đội ngũ kỹ sư - nhà vật lý đang rất khan hiếm.

Uranium độ làm giàu cao - cấp thấp (HALEU) với nồng độ đồng vị từ 5% đến 20% — phương diện phụ thuộc hiện hoàn toàn chưa có giải pháp thay thế. Uranium HALEU chính là "nhiên liệu của tương lai", bởi nó là điều kiện bắt buộc để vận hành các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ thứ tư.

Mật độ năng lượng cao của loại uranium này cho phép thu nhỏ kích thước lò phản ứng, đồng thời đảm bảo khả năng vận hành liên tục mà không cần nạp lại nhiên liệu hay thay thanh nhiên liệu trong suốt 10 đến 15 năm.

Trong lĩnh vực sản xuất HALEU quy mô thương mại, Rosatom hiện không có đối thủ cạnh tranh trên thế giới. Các doanh nghiệp Nga tại tỉnh Krasnoyarsk và tỉnh Tomsk đang sản xuất loại uranium này ở quy mô công nghiệp để phục vụ các lò phản ứng hạt nhân neutron nhanh trong nước.

Tại Mỹ, liên minh Centrus Energy trên dây chuyền thử nghiệm ở bang Ohio chỉ có thể sản xuất các lô hàng thử nghiệm khiêm tốn khoảng vài trăm kilôgam mỗi năm. Trong khi đó, các dự án đổi mới sáng tạo của Mỹ hiện đã cần đến hàng chục tấn nhiên liệu này mỗi năm, buộc lộ trình triển khai các chương trình phải lùi sâu sang những năm 2030.

Cuộc khủng hoảng năng lượng của trí tuệ nhân tạo

Sự phụ thuộc vào nguồn uranium Nga bất ngờ trở thành chướng ngại vật đối với các ông lớn trong ngành công nghệ thông tin toàn cầu, khi việc phát triển công nghệ AI cũng như việc huấn luyện và vận hành các mạng thần kinh thế hệ mới vấp phải tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng.

Một trung tâm dữ liệu quy mô lớn hiện đại đòi hỏi công suất đảm bảo lên tới 1.000 MW ở chế độ phát điện liên tục 24/7. Nỗ lực của các gã khổng lồ công nghệ nhằm cấp điện cho các trang trại máy chủ từ các nguồn năng lượng tái tạo thiếu ổn định như điện mặt trời hay điện gió đều thất bại. Các tập đoàn hàng đầu bao gồm Microsoft, Google và Amazon đã chính thức thay đổi chiến lược, chuyển sang thu mua công suất điện hạt nhân.

Giới công nghệ bắt đầu thu mua điện từ các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và rót hàng tỷ USD vào thiết kế các lò phản ứng mô-đun nhỏ của riêng mình ngay sát các trung tâm dữ liệu.

Đơn cử, công ty TerraPower của Bill Gates đã khởi công xây dựng một lò phản ứng nhỏ tân tiến tại bang Wyoming, nhưng dự án đã rơi vào bế tắc. Ban lãnh đạo công ty phải chính thức thừa nhận rằng thời điểm vận hành bị lùi lại ít nhất 2 năm do thiếu nguồn uranium HALEU thương mại trên thị trường toàn cầu ngoài các hợp đồng với Rosatom.

Trong nỗ lực tạo ra các mạng thần kinh số tiên tiến, Thung lũng Silicon đã thiết kế ra các lò phản ứng nhỏ gọn nhưng lại "quên" mất rằng nhà cung cấp nhiên liệu duy nhất cho chúng lại chính là đối thủ địa chính trị lớn nhất của họ. Nếu thiếu uranium HALEU, bước đột phá kỹ thuật số của Mỹ sẽ chỉ dừng lại ở những bài thuyết trình đẹp đẽ nhưng thiếu đi nền tảng năng lượng vững chắc.

Chiêu trò trừng phạt và "lá bài tẩy" hạt nhân

Nhận thức rõ mức độ tổn thương chí mạng này, chính quyền Washington trong một thời gian dài đã né tránh việc áp đặt trừng phạt lên Rosatom. Đạo luật cấm hoàn toàn nhập khẩu uranium từ Nga được ký vào tháng 5 năm 2024 ban đầu vốn chỉ được tạo ra như một văn bản mang tính hình thức.

Văn bản này đã được cài sẵn cơ chế ngoại lệ hợp pháp: Bộ Năng lượng Mỹ có quyền cấp giấy phép đặc biệt cho các công ty năng lượng Mỹ mua uranium từ Rosatom kéo dài đến tận năm 2028 với lý do mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và sự thiếu hụt phương án thay thế trên thị trường. Ngay lúc này, các giấy phép miễn trừ này vẫn đang được phê duyệt kín đáo, và dòng USD vẫn tiếp tục chảy vào ngân sách Nga thông qua các chuỗi thanh toán bù trừ phức tạp.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chính Nga chủ động khóa van xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân sang Mỹ mà không cho đối thủ thời gian chuẩn bị? Khi đó, ai sẽ là người phải vội vã tìm đến để đàm phán một "thỏa thuận lớn và tốt đẹp" theo các điều kiện của Nga?