Tựu trường rộn ràng khắp Việt Nam cùng Thiên Long

Cùng với những tín hiệu tích cực của các chỉ số về tiêu dùng, Thiên Long nhận định năm nay sức mua của thị trường văn phòng phẩm sẽ phục hồi trong mùa tựu trường sắp tới.

Trước nhiều lo ngại về hàng giả hàng nhái, người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có xu hướng tìm mua các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, an toàn và minh bạch về nguồn gốc.

Để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu mua sắm tăng cao của các em học sinh và các bậc phụ huynh, Thiên Long đã chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng hoá từ sớm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thiên Long chú trọng tung ra thị trường các sản phẩm mới, thiết kế các chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng ở tất cả các kênh bán hàng gồm kênh truyền thống, kênh hiện đại và cả thương mại điện tử - sẵn sàng chương trình Back2school – Một vòng Việt Nam.

Tại hơn 56.000 điểm bán trên một vòng Việt Nam, hệ thống kinh doanh Thiên Long đã cung ứng hàng hoá, chú trọng trưng bày các sản phẩm chủ lực, tối ưu hệ thống hình ảnh nhận diện… để người tiêu dùng có những trải nghiệm mua sắm thuận lợi nhất.

Thiên Long đã và đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: mua túi 4 tặng 1, hộp 10 tặng 2 cho các dòng bút viết; hoàn tiền khi kích hoạt bảo hành máy tính khoa học, máy tính văn phòng, hoặc Tập học sinh được tặng thẻ nạp điện thoại,... cùng nhiều ưu đãi khác.

Tại các hệ thống siêu thị và nhà sách toàn quốc, Thiên Long chú trọng vào các yếu tố cốt lõi: chuẩn hóa danh mục sản phẩm (portfolio) và tối ưu trưng bày, cùng với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các hoạt động tư vấn bán hàng tại điểm và triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Thiên Long chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng mua sắm tại gian hàng chính hãng của Thiên Long trên website Thienlong.vn và trên các sàn thương mại điện tử với các ưu đãi hấp dẫn như Combo học tập tiểu học, trung học tiết kiệm lên đến 30% chỉ từ 86.000 đồng, Combo tập học sinh độc quyền NB-124 mua 5 tặng 1, bút bi và bút gel xóa được giảm đến 40%,... Vừa qua, trong sự kiện 8.8, trong đợt mua sắm mùa tựu trường, Thiên Long bán hơn 30.000 đơn hàng online.

Trong mùa bán hàng cao điểm năm nay, Thiên Long tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu thị trường với loạt sản phẩm chủ lực được đầu tư mạnh về thiết kế, chất lượng và tính ứng dụng đổi mới cho nhóm Bút viết, Máy tính, Balo, Tập học sinh, Mỹ thuật,... Mỗi sản phẩm đều được tối ưu để đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, phục vụ tốt nhất cho mùa tựu trường với đa dạng nhu cầu học sinh sinh viên.

Thiên Long không chỉ tung một vài sản phẩm mới, mà là cả một hệ sinh thái văn phòng phẩm – học cụ toàn diện, được thiết kế bài bản từ chất lượng lõi (như công nghệ mực, chất liệu giấy, thiết kế công thái học…) đến cảm xúc người dùng (thẩm mỹ, cá tính, truyền cảm hứng).

Những cải tiến này không chỉ giải quyết nhu cầu học tập cụ thể mà còn thể hiện mạnh mẽ thông điệp của thương hiệu: đồng hành và truyền cảm hứng học tập đến các thế hệ trẻ trên hành trình học tập – sáng tạo. Đây chính là cách Thiên Long tiếp tục khẳng định vai trò là thương hiệu văn phòng phẩm quốc dân, hàng đầu thị trường không chỉ bằng số lượng, mà còn bằng chiều sâu giá trị và sự đổi mới không ngừng.

Bên cạnh các chương trình kích cầu, hoạt động marketing năm nay nổi bật với nhiều hoạt động mang tính đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc đồng hành và truyền cảm hứng học tập đến học sinh.

Thiên Long triển khai chuỗi hoạt động tương tác đa nền tảng, kết hợp công nghệ số và nội dung giáo dục gần gũi, tạo nên trải nghiệm học tập đầy cảm hứng. Với thông điệp mang ý nghĩa truyền cảm hứng để khơi dậy tinh thần tích cực cho một năm học mới bùng nổ, không chỉ khơi dậy tinh thần chủ động của học sinh mà còn kết nối phụ huynh, nhà trường và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng đam mê học hỏi.

Những đổi mới này giúp hoạt động marketing không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm, mà còn kích cầu mạnh mẽ nhờ tạo ra giá trị cảm xúc và gắn kết lâu dài với người học, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu đồng hành cùng thế hệ tương lai.

Với sự chủ động chuẩn bị về hàng hoá, sản phẩm mới, đầu tư hình ảnh trên kênh, triển khai chương trình marketing và các chương trình kích cầu, Thiên Long sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng trong mùa vụ cao điểm nhất năm của ngành văn phòng phẩm.