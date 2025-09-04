Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyến tàu điện nổi tiếng Bồ Đào Nha gặp thảm kịch, thương vong hàng loạt

04-09-2025 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 15 người thiệt mạng và 18 người bị thương khi khi toa tàu điện leo dốc Gloria ở Lisbon - Bồ Đào Nha bị trật bánh hôm 3-9.

Theo các phương tiện truyền thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ (giờ địa phương), vào đầu giờ cao điểm buổi tối.

Tuyến tàu điện nổi tiếng Bồ Đào Nha gặp thảm kịch, thương vong hàng loạt- Ảnh 1.

Toa tàu điện leo dốc Gloria ở Lisbon - Bồ Đào Nha bị trật bánh hôm 3-9. Ảnh: X

Carris, công ty vận tải công vận hành tuyến đường sắt này, cho biết họ đã ngay lập tức liên hệ với lực lượng khẩn cấp và an ninh mà không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các báo cáo ban đầu cho thấy vụ tai nạn là do cáp bị lỏng.

Theo đài RT, hình ảnh từ hiện trường cho thấy toa tàu điện leo dốc, vốn rất được du khách ưa chuộng, gần như bị phá hủy hoàn toàn trong khi lực lượng cứu hộ đang kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Cảnh quay từ hiện trường cho thấy những đám khói bụi bao phủ những con phố hẹp của thành phố.

Theo đài CNN, toa xe cuối được cho là không bị hư hại nhưng hành khách đã phải nhảy ra khỏi cửa sổ khi sự cố xảy ra.

Cảnh sát, nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vài phút sau khi vụ tai nạn xảy ra. Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas đã tuyên bố 3 ngày để tang sau "vụ tai nạn thương tâm".

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cho biết ông vô cùng lấy làm tiếc về vụ tai nạn xảy ra tại tuyến tàu điện Gloria ở Lisbon. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong một tuyên bố bằng tiếng Bồ Đào Nha được đăng trên mạng xã hội X.

Hình ảnh tại hiện trường. Video: X

Tuyến tàu điện Gloria, được khánh thành năm 1885, nối khu trung tâm Lisbon gần quảng trường Restauradores với Bairro Alto (khu phố Thượng). Theo báo cáo, tuyến đường sắt này vận chuyển hơn 3 triệu hành khách mỗi năm. Tuyến tàu điện leo dốc Gloria có sức chứa hơn 40 người, cả ngồi lẫn đứng và thường được người dân Lisbon sử dụng.

Hai toa tàu chạy song song với nhau, di chuyển lên xuống đồi khoảng vài trăm mét. Tuyến đường sắt này được công nhận là di tích quốc gia. Lisbon đã đón khoảng 8,5 triệu du khách vào năm ngoái và tuyến đường sắt này là một điểm tham quan nổi tiếng.

Hàn Quốc: Người đàn ông phóng hoả tàu điện ngầm sau ly hôn, 160 nạn nhân được xác định

Theo Xuân Mai

Người Lao Động

Từ Khóa:
tàu điện

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàn Quốc tung gói phúc lợi kỷ lục để giải quyết “vấn nạn” của quốc gia: Sinh một đứa trẻ, bố mẹ có thể nhận hơn 567 triệu đồng tiền mặt

Hàn Quốc tung gói phúc lợi kỷ lục để giải quyết “vấn nạn” của quốc gia: Sinh một đứa trẻ, bố mẹ có thể nhận hơn 567 triệu đồng tiền mặt Nổi bật

Ứng phó với thuế quan của Mỹ, siêu cường châu Á cân nhắc gia nhập khối liên kết kinh tế lớn thứ 3 thế giới, có Việt Nam là thành viên

Ứng phó với thuế quan của Mỹ, siêu cường châu Á cân nhắc gia nhập khối liên kết kinh tế lớn thứ 3 thế giới, có Việt Nam là thành viên Nổi bật

Mất chức CEO, người đàn ông phục thù mở công ty cạnh tranh trực tiếp với sếp cũ, 1 năm sau đã có thể 'rửa hận'

Mất chức CEO, người đàn ông phục thù mở công ty cạnh tranh trực tiếp với sếp cũ, 1 năm sau đã có thể 'rửa hận'

17:22 , 04/09/2025
Từng đắt gấp trăm lần vàng, loại tài sản trú ẩn nổi tiếng bất ngờ mất giá, kéo theo cả một nền kinh tế khủng hoảng

Từng đắt gấp trăm lần vàng, loại tài sản trú ẩn nổi tiếng bất ngờ mất giá, kéo theo cả một nền kinh tế khủng hoảng

16:58 , 04/09/2025
Những khách hàng mua 1 cây vàng tại siêu thị Costco 12 tháng trước giờ lãi bao nhiêu?

Những khách hàng mua 1 cây vàng tại siêu thị Costco 12 tháng trước giờ lãi bao nhiêu?

15:50 , 04/09/2025
Kỳ tích công nghệ đầu tiên trên thế giới của Hàn Quốc: 0,01 giây biến rác nhựa thành vật liệu thô tinh khiết 99%, tiềm năng giải quyết vấn đề hóc búa của nhân loại

Kỳ tích công nghệ đầu tiên trên thế giới của Hàn Quốc: 0,01 giây biến rác nhựa thành vật liệu thô tinh khiết 99%, tiềm năng giải quyết vấn đề hóc búa của nhân loại

15:25 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên