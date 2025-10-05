Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng

05-10-2025 - 00:12 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Phạm Nhật Vượng dự kiến chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

CTCP Năng lượng VinEnergo mới đây công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã: VIC).

Theo đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup, dự kiến chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo với mục đích góp thêm vốn cổ phần. Trước giao dịch, ông Vượng đang sở hữu trực tiếp gần 450 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 11,59% cổ phần.

Theo thông báo, số cổ phiếu trên tương đương 1,55% vốn điều lệ của Vingroup, với giá trị theo mệnh giá 600 tỷ đồng (tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu).

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 9/10 - 7/11, thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Sau giao dịch, VinEnergo sẽ nâng tổng lượng cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu đơn vị, tương ứng 4,27% cổ phần.

Về CTCP Năng lượng VinEnergo, doanh nghiệp chính thức thành lập ngày 12/3/2025, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và các thiết bị điện. Công ty xuất hiện trong bối cảnh ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng, bởi theo ông " Việt Nam hiện rất thiếu năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh ".

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, hai con trai của ông và Tập đoàn Vingroup cũng là cổ đông của doanh nghiệp này. Trong đó ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5% vốn.

VinEnergo được xác định sẽ là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, dự kiến đặt tại Khu công nghiệp Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2030 nếu được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.﻿

Trên thị trường, thị giá VIC chốt phiên 3/10 tại mức đỉnh lịch sử 176.500 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, giá trị thương vụ lên tới 10.590 tỷ đồng.

Nhờ VIC lên cao kỷ lục, vốn hóa thị trường của Vingroup cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 680.000 tỷ đồng (~25,8 tỷ USD). Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán và bỏ xa top phía sau.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

