Tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục rót vốn vào quê nhà: Từ khu công nghiệp, nhà xưởng ô tô điện đến dự án cảng quốc tế gần 8.900 tỷ đồng

22-11-2025 - 08:11 AM | Bất động sản

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương do CTCP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.866 tỷ đồng. Dự án thực hiện tại phường Vũng Áng, có quy mô diện tích sử dụng khoảng 123,5 ha; bao gồm diện tích khu đất xây dựng bến cảng khoảng 36,53 ha, diện tích khu vực biển khoảng 81,36 ha, diện tích đường giao thông kết nối khoảng 5,62 ha.

Quy mô đầu tư xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 tấn; hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng, vũng quay tàu. Công suất thiết kế khoảng 9,04 - 11,3 triệu tấn/năm.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là phục vụ nhu cầu bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tổng hợp, container tại địa bàn Hà Tĩnh và khu vực. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, kể từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án sẽ phục vụ nhu cầu bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tổng hợp, container tại tỉnh Hà Tĩnh và khu vực. Thời gian hoạt động dự án 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất. Dự kiến dự án hoàn thành toàn bộ và đưa dự án vào vận hành khai thác từ quý II/2028.

Hồi đầu tháng 11, Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện. 

Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện được triển khai trên hơn 132 ha đất tại các lô CN4-1 và CN4-2, thuộc quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4–CN5, Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 3.210 tỷ đồng (tương đương 15%), phần còn lại là nguồn vốn huy động.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2027.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục rót vốn vào quê nhà: Từ khu công nghiệp, nhà xưởng ô tô điện đến dự án cảng quốc tế gần 8.900 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được khởi công vào ngày 19/8.

Trước đó, ngày 19/8, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng). Dự án được định hướng phát triển các ngành công nghiệp nặng như sản xuất lắp ráp ôtô, linh phụ kiện phụ tùng ôtô và các kho logistics.

Dương Dương

