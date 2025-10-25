Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBND TP HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án xe công nghệ điện trước 31-10

25-10-2025 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong giao thông, nâng tỉ lệ xe điện, mở rộng trạm sạc và chuẩn bị đề án chuyển đổi toàn bộ xe công nghệ sang điện

Ngày 24-10, Văn phòng UBND TP HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

UBND TP HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án xe công nghệ điện trước 31-10- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo hoàn thiện đề án chuyển đổi xe công nghệ, giao hàng sang điện trước ngày 31-10, hướng tới giao thông xanh và giảm phát thải

Theo kết luận, đến nay công tác chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn TP HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ xe buýt sử dụng điện và khí CNG chiếm 45,2% tổng số xe buýt đang hoạt động; taxi điện đạt 71% tổng số taxi; xe máy điện chiếm khoảng 28,1% tổng số xe máy vận chuyển hành khách qua ứng dụng điện tử.

Hệ thống hạ tầng sạc điện cũng được mở rộng với khoảng 1.000 trạm sạc đã đi vào vận hành, trong đó Tập đoàn V-Green chiếm gần 900 trạm với hơn 14.700 cổng sạc cho ô tô điện và 300 trạm sạc nhanh cho xe máy điện. Selex Motors đã triển khai 50 điểm đổi pin, tương ứng khoảng 900 pin dùng chung cho nhiều hãng xe, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong giao thông đô thị.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi xanh, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát toàn bộ các chương trình, đề án và kế hoạch đang triển khai liên quan đến lĩnh vực này. Trong đó, có Đề án kiểm soát khí thải phương tiện, Đề án phát triển đường sắt đô thị, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh… Việc rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung phải bảo đảm đồng bộ, kế thừa và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 15-11-2025.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông (giai đoạn 1) để trình HĐND TP tại kỳ họp tháng 11-2025; đồng thời tham mưu đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xanh tại các khu vực đủ điều kiện như Côn Đảo, Cần Giờ, hoàn thành hồ sơ trình trong quý I/2026.

Thành phố cũng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải, trình UBND TP ban hành trước ngày 15-11-2025; đẩy nhanh tiến độ để đưa tuyến xe buýt điện kết nối từ sân bay Cỏ Ống (Côn Đảo) về trung tâm đặc khu vào đầu tháng 12-2025.

Đối với Đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng, UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển TP hoàn chỉnh nội dung, gửi Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 31-10-2025; việc thẩm định phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền và quy trình ban hành cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, hoàn thành trước ngày 20-11-2025.

Song song đó, Viện Nghiên cứu phát triển TP được giao phối hợp các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải pháp chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, năng lượng, kinh tế và công nghệ.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Công Thương và Tổng Công ty Điện lực TP phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn điện cho hệ thống trạm sạc đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong đấu nối và lắp đặt trạm biến thế. Công an TP phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn phòng cháy, đặc biệt tại các khu dân cư, chung cư và trung tâm thương mại có sử dụng phương tiện điện.

Theo Ngọc Quý

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay, một địa danh của Việt Nam chính thức được đặt tên cho một hiệp ước đa phương toàn cầu

Hôm nay, một địa danh của Việt Nam chính thức được đặt tên cho một hiệp ước đa phương toàn cầu Nổi bật

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp Nổi bật

Soán ngôi Nội Bài thành sân bay lớn nhất miền Bắc, Gia Bình lại gây 'choáng' về vốn đầu tư: 196.370 tỷ đồng!

Soán ngôi Nội Bài thành sân bay lớn nhất miền Bắc, Gia Bình lại gây 'choáng' về vốn đầu tư: 196.370 tỷ đồng!

10:00 , 25/10/2025
Hà Nội 'kích hoạt' siêu dự án 300 nghìn tỷ: Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào giai đoạn triển khai

Hà Nội 'kích hoạt' siêu dự án 300 nghìn tỷ: Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào giai đoạn triển khai

09:39 , 25/10/2025
Doanh nghiệp xuất khẩu vướng hoàn thuế GTGT

Doanh nghiệp xuất khẩu vướng hoàn thuế GTGT

08:59 , 25/10/2025
Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

08:13 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên