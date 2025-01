Uống nước đun sôi để nguội hay nước đóng chai tốt cho sức khỏe hơn: 2 nghiên cứu hé lộ câu trả lời khiến bạn bất ngờ

Nước uống đóng chai và nước đun sôi để nguội là 2 loại nước được sử dụng phổ biến hiện nay. Theo đó, nước uống đóng chai là sản phẩm sử dụng công nghệ lọc nước tiên tiến. Nước được lọc bằng công nghệ hiện đại giúp loại bỏ đến 99% vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh. Người dùng có thể uống trực tiếp và không cần xử lý gì thêm. Trong khi đó, nước thường khi được đun sôi 100 độ và để nguội sẽ chứa các lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Khi cơ thể thiếu lợi khuẩn thì hệ tiêu hóa mất cân bằng dễ bị đau bụng, tiêu chảy, táo bón,... tùy vào cơ địa của mỗi người.

Có thể thấy, nước đóng chai và nước đun sôi đều mang lại những tác dụng nhất định cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn là nước đóng chai hay nước đun sôi để nguội an toàn và tốt cho sức khỏe hơn?

Về vấn đề này, 2 nghiên cứu dưới đây có thể sẽ giúp chúng ta phần nào đưa ra câu trả lời.

Theo AP, một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Columbia và Rutgers được công bố trên tạp chí khoa học Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) đã phát hiện trung bình có khoảng 240.000 hạt nhựa trong một chai nước một lít.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã xem xét 5 mẫu nước đóng chai khác nhau đến từ 3 nhãn hiệu phổ biến ở Mỹ. Qua nghiên cứu, họ phát hiện mật độ hạt vi nhựa dao động trong khoảng 110.000-400.000 hạt/lít, trung bình ở mức khoảng 240.000 hạt/lít. Những hạt này có kích thước nhỏ hơn 1 micron (ký hiệu là μm, 1μm = 0,001mm). Với kích thước này, chúng dễ dàng xâm nhập vào các cơ quan như ruột, phổi, vào mạch máu, thậm chí đến tim và lên não. Hiện nghiên cứu về tác hại thực sự của nhựa nano vẫn đang được tiến hành.

Naixin Qian, nhà hóa học vật lý ở Đại học Columbia cũng là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, phần lớn lượng hạt nhựa dường như đến từ chính chai nước và bộ lọc màng thẩm thấu ngược được dùng để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khác. Tuy nhiên, không phải thương hiệu nước đóng chai nào cũng gặp vấn đề đó.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện một số loại nước đóng chai trái phép, giá rẻ, chất lượng nước không đảm bảo. Do đó, khi có nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai, mọi người nên lựa chọn nhà cung cấp nước uy tín, chất lượng để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong khi đó, theo Aboluowang, một nghiên cứu trên tạp chí "Khoa học và Công nghệ Môi trường Express" của 2 giáo sư đến từ Đại học Y Quảng Châu và Đại học Tế Nam, đã cho thấy nước thường khi đun sôi và lọc đơn giản có thể để loại bỏ tới 84% nhựa nano.

Cụ thể, nghiên cứu phát hiện ra rằng trong quá trình đun sôi nước, khi nhiệt độ nước tăng (25-95 độ C), hiệu suất loại bỏ vi hạt nhựa trong nước tăng dần từ 2% ban đầu lên lên 84% ở 100 độ C. Đồng thời, nồng độ hạt vi nhựa giảm từ 30 hạt/microlit ban đầu xuống còn 4,8 hạt/microlit. Theo 2 giáo sư, các hạt vi nhựa biến mất đã được chuyển từ nước sang kết tủa cặn. Đây là cách đơn giản và vô hại nhất để làm sạch nước, từ đó làm giảm lượng vi nhựa mà con người hấp thụ qua nước uống.

Cũng từ đây, các chuyên gia càng tin tưởng hơn với nhận định uống nước đun sôi để nguội thực sự có thể loại bỏ vi nhựa. Tuy vậy, mọi người cũng không nên chủ quan khi uống nước đun sôi. Nên chọn nguồn nước đảm bảo chất lượng và đun sôi ở nhiệt độ 100 độ C để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân và gia đình.

2 sai lầm khi đun nước âm thầm phá hủy cơ thể nhưng nhiều người không biết

Uống nước đun sôi để nguội tốt cho sức khoẻ nhưng nếu đun nước không đúng cách, cơ thể của bạn vẫn có thể lâm nguy. Dưới đây là 2 thói quen tai hại khi nấu nước mà nhiều người vẫn mắc phải. Các chuyên gia khuyên bạn nên thay đổi càng sớm càng tốt nếu không muốn rước bệnh vào thân.

1. Đun nước chưa "chín"

Nhiều người đun nước thường có thói quen tắt bếp ngay khi nghe thấy tiếng kêu "chichi" phát ra. Tuy nhiên, đây là một thói quen không tốt cho sức khoẻ. Thực tế, âm thanh này là tiếng bọt khí vỡ ra khi đun nước và nhiệt độ nước lúc này chỉ đạt khoảng 80 ° C nên khó có thể tiêu diệt các mầm bệnh. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mọi người nên đun sôi nước đến 100 độ C để tiêu diệt hết vi khuẩn có trong nước.

Ảnh minh hoạ: Internet

2. Tắt bếp ngay khi đun sôi

Hiện nay, hầu hết nguồn nước máy đã qua xử lý khử trùng bằng clo. Dù ở mức cho phép nhưng sự tương tác của clo và chất hữu cơ trong nước sẽ sinh ra một số chất độc hại cho cơ thể. Do đó, nếu dùng nước máy để đun, khi nước sôi, bạn nên mở nắp và tiếp tục đun thêm 2 phút nữa để chất độc bay hơi ra ngoài. Lưu ý không nên đun nước quá lâu kẻo phản tác dụng. Lúc này, các chất độc hại không thể bay hơi trong nước sẽ bị cô đặc lại, không tốt cho cơ thể.

(Tổng hợp)