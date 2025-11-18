Văn Mai Hương rủ Chi Pu cùng hát, còn Diva Hà Trần thì ngân nga làm nền

Ngày 17/11, Văn Mai Hương chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Vườn Hồng, ca khúc thuộc album phòng thu thứ 5 - Giai Nhân. Vườn Hồng mang màu sắc Afrobeat, do Hứa Kim Tuyền và Dlight chắp bút dựa trên trải nghiệm tình yêu của Văn Mai Hương, thể hiện sự chủ động mở lòng trước những rung động mới nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, chừng mực và đầy nữ tính trong cách yêu.

MV Vườn Hồng - Văn Mai Hương ft. Chi Pu, Hà Trần

Đáng chú ý, Hứa Kim Tuyền cùng music producer 2pillz đã sử dụng interpolated ca khúc Ra Ngõ Tụng Kinh của nhạc sĩ Trần Tiến, diva Hà Trần (interpolated là kỹ thuật lấy một phần giai điệu hoặc câu hát từ một bài hát có sẵn và sử dụng theo cách riêng trong bài hát mới, hoặc là kỹ thuật hát thêm nốt để khoe âm vực). Ở Vườn Hồng, giọng của diva Hà Trần ngân nga ở đoạn nhạc được interpolated.

Hứa Kim Tuyền cùng music producer 2pillz đã sử dụng interpolated ca khúc Ra Ngõ Tụng Kinh của Hà Trần cho Vườn Hồng

Đoạn nhạc này từng gây xôn xao giới chuyên môn khi ca khúc Princess of China (2011) của Coldplay và Rihanna có phân đoạn tương đồng, trong khi Ra Ngõ Tụng Kinh ra mắt năm 2008. Intro Ra Ngõ Tụng Kinh tạo nên chiều sâu cho Vườn Hồng, mở rộng thêm không gian cảm xúc với sự kết hợp lần đầu tiên của Văn Mai Hương cùng nghệ sĩ Chi Pu và diva Hà Trần.

Bên cạnh âm nhạc mới mẻ, Văn Mai Hương còn đầu tư thực hiện music video với sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên cùng ekip The Tripod Guys. MV Vườn Hồng là cuộc đối thoại thị giác giữa hai nguồn năng lượng đối lập khi hòa quyện cùng nhau. Sự giao thoa của giai điệu mềm mại với nhịp điệu sắc bén, sự cộng hưởng của những chuyển động uyển chuyển và quyết liệt để cùng tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ.

Văn Mai Hương và hình ảnh đầy xa hoa

Chi Pu đầu tư tạo hình hoành tráng

Cả Chi Pu và Văn Mai Hương đều đầu tư tạo hình hoành tráng cho MV Vườn Hồng, biến những thước phim thành màn đọ sắc “một chín một mười”. Văn Mai Hương thì “ăn trọn” phần vocal, trong khi đó Chi Pu phát huy khả năng của 1 performer ngày càng chín muồi về kỹ năng và thần thái. Vì lợi thế nhan sắc của Chi Pu quá lớn, bản thân Văn Mai Hương thú nhận cô phải tập tành chăm chỉ để có thể chung khung hình với đàn em.

Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với sự tươi mới cùng màn belly dance cực “cháy”

Hình ảnh mãn nhãn

Với hình tượng hoa xuất hiện xuyên suốt như cách ẩn dụ: “Mỗi phụ nữ đều là một đoá hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản”, trong Vườn Hồng, Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với sự tươi mới cùng màn belly dance cực “cháy” tạo thêm điểm nhấn thị giác cùng tinh thần của sự gắn kết trong lần đầu hợp tác.

Văn Mai Hương giữ Chi Pu như bí mật cuối cùng. Tại buổi họp báo ra mắt MV, sự xuất hiện bất ngờ của Chi Pu khiến khán giả vỡ òa. Sự kết hợp giữa Văn Mai Hương và Chi Pu ngay lập tức khiến cộng đồng mạng bùng nổ phản ứng. Ngay sau khi MV được đăng tải, mạng xã hội rần rần với nhiều luồng ý kiến. Fan Chi Pu liên tục để lại bình luận ủng hộ, trong khi fan Văn Mai Hương tỏ ra thích thú với màn “đổi gió” này.

Văn Mai Hương giữ Chi Pu như bí mật cuối cùng

Việc Chi Pu và Văn Mai Hương hợp tác trong MV Vườn Hồng khiến làng nhạc chấn động. Bởi lẽ, 8 năm ttrước, Văn Mai Hương từng có động thái được cho là "đá xéo" Chi Pu. Năm 2017, giữa thời điểm Chi Pu debut với vai trò ca sĩ và gây tranh luận lớn, Văn Mai Hương từng đăng tải dòng trạng thái thể hiện quan điểm cá nhân về một đoạn clip hát live viral trên mạng xã hội.

Nguyên văn phát ngôn gây xôn xao thời điểm đó của Văn Mai Hương: "Mới xem xong một đoạn clip hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là "ca sĩ đồng nghiệp" nổi... như một trò đùa. "Đất nước này - Ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ"... một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi!". Dù không nhắc tên trực tiếp, thời điểm đó cư dân mạng đã liên hệ ngay đến Chi Pu khi phát ngôn "Ở Việt Nam cứ cầm mic lên đã là ca sĩ rồi" đang là tâm điểm dư luận. Thế nhưng, 8 năm sau, chính Văn Mai Hương lại mời Chi Pu góp giọng trong MV chủ đề của album phòng thu thứ 5.

Việc Chi Pu và Văn Mai Hương hợp tác trong MV Vườn Hồng khiến làng nhạc chấn động

Trong Vườn Hồng, Chi Pu không xuất hiện kiểu cameo mà thể hiện như một nhân vật chính, và tổng thể màn kết hợp được đánh giá vừa bất ngờ, vừa hợp lý. Nhiều khán giả gọi đây là màn “lò vi sóng” ấn tượng nhất Vpop năm nay, khi thay vì tranh cãi, hai nữ nghệ sĩ dùng sản phẩm chỉn chu để khép lại hiểu lầm.

Phần lớn netizen đều nhìn nhận sự thay đổi này theo hướng tích cực, cho rằng Văn Mai Hương có quyền khi bày tỏ quan điểm cá nhân năm 2017, trong khi Chi Pu đã dành 8 năm miệt mài rèn luyện, cải thiện kỹ năng hát live và xử lý giọng, chứng minh sự nghiêm túc trong âm nhạc.

Quá khứ từng gây tranh cãi của Chi Pu và Văn Mai Hương được khép lại bằng âm nhạc

Sự kết hợp lần này không chỉ là một cú “twist” bất ngờ mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, cởi mở và chuyên nghiệp của cả hai nghệ sĩ. Nhiều khán giả còn nhận xét, đây là khoảnh khắc đáng nhớ. Quá khứ từng gây tranh cãi của Chi Pu và Văn Mai Hương được khép lại bằng âm nhạc, thay vì những tranh luận hay drama, và mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật.



