Văn Phú được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

Danh hiệu là sự ghi nhận cho những dấu ấn phát triển bền vững, uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.

Giải thưởng uy tín khẳng định vị thế doanh nghiệp

Kế thừa thành công từ mùa giải đầu tiên, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt với nhiều tiêu chí khắt khe về năng lực tài chính, chất lượng dự án, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội và chiến lược phát triển dài hạn, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành. Giải thưởng không chỉ ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của các doanh nghiệp bất động sản trong việc kiến tạo các sản phẩm chất lượng, nâng cao chuẩn sống cho cộng đồng mà qua đó còn góp phần định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới, trở thành biểu tượng uy tín, niềm tự hào quốc gia của lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Nhờ uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ, ngay từ khi phát động vào tháng 8/2025, giải thưởng đã thu hút gần 1.000 hồ sơ đăng ký tham dự từ các doanh nghiệp, dự án và thương hiệu bất động sản trên cả nước. Sự cạnh tranh ở các hạng mục diễn ra sôi động với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong ngành.

Giữa sự cạnh tranh khắt khe đó, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để được vinh danh trong hạng mục đặc biệt - "Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam". Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực phát triển ổn định, chiến lược đầu tư bài bản và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Văn Phú trên hành trình kiến tạo các giá trị sống bền vững cho cộng đồng và thị trường.

Kiên định triết lý "vị nhân sinh", Văn Phú tạo khác biệt bằng giá trị bền vững

Trong suốt 23 năm phát triển, Văn Phú luôn kiên định theo đuổi triết lý "bất động sản vị nhân sinh", lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm trong toàn bộ quá trình kiến tạo dự án.

Với cách tiếp cận đề cao sự thấu hiểu từng vùng đất, tôn trọng văn hóa bản địa và nhu cầu thực tế của cư dân, mỗi dự án do Văn Phú phát triển đều mang dấu ấn riêng biệt, được thiết kế phù hợp với đặc trưng từng địa phương và cộng đồng khách hàng, thay vì áp dụng một mô hình đại trà.

Từ dự án đầu tay Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông đến các dự án The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, và mới đây là chuỗi dự án mang thương hiệu dòng sản phẩm Vlasta như Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hoá), Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Hội (Huế), Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM)…, mỗi dự án đều được doanh nghiệp nghiên cứu kỹ lưỡng từ quy hoạch, kiến trúc đến trải nghiệm sống, văn hoá vùng miền. Thậm chí trong một phân khúc, mỗi dự án vẫn mang tinh thần và bản sắc riêng, không lặp lại theo một công thức phát triển cố định.

Mỗi dự án được Văn Phú chú trọng từ quy hoạch, thiết kế dựa trên nghiên cứu về môi trường và tập quán sinh sống của từng địa phương (Ảnh: Tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế Vlasta – Sầm Sơn)

Đơn cử, với dòng sản phẩm cao cấp Vlasta tại Sầm Sơn, Văn Phú lựa chọn lấy cảm hứng từ nhịp sống miền biển để kiến tạo không gian đô thị giàu tính nghỉ dưỡng và kết nối thiên nhiên. Trong khi đó tại Hải Phòng, dự án Vlasta - Thủy Nguyên được phát triển theo hướng tôn vinh giá trị bản địa thông qua ngôn ngữ kiến trúc và cảnh quan đương đại, tạo nên không gian sống vừa hiện đại vừa giàu bản sắc văn hóa địa phương.

Vlasta – Thủy Nguyên tôn vinh tính bản sắc giữa đô thị hiện đại và văn hoá bản địa

Tại TP.HCM, sự hiện diện của Văn Phú với dự án Vlasta Premier - Phú Thuận lại cho thấy định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển từ xu hướng mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng sống. Thay vì chạy theo mật độ hay tốc độ phát triển, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư vào trải nghiệm cư dân, tiện ích, không gian xanh và giá trị sống bền vững - những yếu tố ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của thị trường bất động sản hiện đại.

Vlasta Premier – Phú Thuận là dự án mở đầu cho dòng sản phẩm cao cấp tuyển chọn Vlasta Premier do Văn Phú phát triển

Kiên định với hành trình kiến tạo những không gian sống chất lượng chưa bao giờ là con đường dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh bài toán lợi nhuận luôn tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng việc đặt mình vào vị trí của khách hàng và xem mỗi dự án là nơi hình thành những tổ ấm lâu dài, Văn Phú vẫn lựa chọn hướng đi "chậm mà chắc", "chất lượng đặt trên số lượng", bền bỉ theo đuổi các giá trị thực chất. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp được Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đánh giá cao.

Trong định hướng phát triển thời gian tới (từ nay đến năm 2028), Văn Phú đặt mục tiêu phát triển hơn 3.000ha quỹ đất chiến lược, triển khai khoảng 20 dự án trọng điểm và đưa ra thị trường hơn 35.000 sản phẩm. Định hướng dài hạn mà doanh nghiệp theo đuổi là xây dựng hệ sinh thái đô thị chất lượng trên phạm vi toàn quốc, hiện diện tại nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đồng Nai, TP.HCM và Cần Thơ. Riêng năm 2026, doanh nghiệp sẽ tập trung mở rộng hoạt động vào thị trường phía Nam, với mục tiêu phát triển 5 dự án trọng điểm.

Với những giá trị bền vững đem đến cho khách hàng, thị trường bất động sản và rộng hơn là toàn xã hội, cùng tiềm lực tăng trưởng tích cực trong dài hạn, rõ ràng danh hiệu "Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam" của Văn Phú là hoàn toàn xứng đáng. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Văn Phú trong suốt hành trình phát triển, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi triết lý "bất động sản vị nhân sinh", lấy con người làm trung tâm và từng bước kiến tạo những đô thị đáng sống mang bản sắc riêng cho người Việt.