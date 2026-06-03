Waterpoint được vinh danh Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam

Trong đó, Waterpoint - đại đô thị tích hợp tại Bến Lức, Tây Ninh được xướng tên trong Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam.

Đây là hạng mục tôn vinh những dự án nổi bật về quy hoạch, hạ tầng, hệ tiện ích và chất lượng môi trường sống, đồng thời tạo dựng cộng đồng cư dân bền vững. Việc Waterpoint ghi dấu tại giải thưởng lần này là cột mốc đáng chú ý trên hành trình phát triển đại đô thị tích hợp bền vững mà Nam Long theo đuổi trong nhiều năm qua.

Dấu ấn đô thị tích hợp đáng sống bên dòng sông Vàm Cỏ Đông

Đại đô thị Waterpoint cùng các dự án tiêu biểu được vinh danh hạng mục Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam tại giải thưởng năm nay.

Tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, hạng mục "Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" ghi nhận sự hiện diện của nhiều dự án quy mô lớn từ các chủ đầu tư uy tín trên cả nước như Phú Mỹ Hưng, Vinhomes, Eco Park, Vạn Phúc... Trong danh sách được vinh danh, dự án Waterpoint do Nam Long Group cùng đối tác Nhật Bản Nishi - Nippon Railroad phát triển, tạo dấu ấn bằng mô hình đô thị tích hợp sinh thái quy mô 355ha bên dòng sông Vàm Cỏ Đông.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Waterpoint là định hướng phát triển đô thị tích hợp bền vững tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Được bao bọc bởi hơn 5,8km sông Vàm Cỏ Đông, dự án được quy hoạch theo hướng cân bằng giữa phát triển đô thị và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên, với phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Waterpoint sở hữu hơn 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông cùng hệ cảnh quan sinh thái đặc trưng. Nguồn: Ảnh phối cảnh dự án.

Giá trị sống xanh được hiện thực hóa thông qua hệ thống 6 lớp công viên trải rộng từ công viên trung tâm, công viên ven sông đến các công viên nội khu, tạo nên mạng lưới cảnh quan liên hoàn và môi trường sống trong lành cho cư dân. Đây cũng là một trong những lợi thế nổi bật của Waterpoint trong bối cảnh quỹ đất dành cho không gian xanh tại các đô thị lớn ngày càng hạn chế.

Bên cạnh không gian sinh thái, Waterpoint được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp với quy hoạch đồng bộ các chức năng sống, học tập, làm việc, vui chơi giải trí và mua sắm. Cùng với lợi thế kết nối thuận tiện đến TP.HCM và các tỉnh trong khu vực thông qua mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, Waterpoint đang từng bước định hình môi trường sống chất lượng cho cư dân tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Câu chuyện về một đại đô thị sống thật và vận hành thật

Nếu quy hoạch là nền tảng tạo nên một khu đô thị đáng sống thì cộng đồng cư dân và khả năng vận hành thực tế chính là yếu tố quyết định sức sống cho không gian đó. Sau nhiều năm phát triển, Waterpoint đang từng bước hình thành diện mạo của một đại đô thị hiện hữu với cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc. Các phân khu đã bàn giao liên tục đón cư dân về sinh sống, trong khi nhiều tiện ích trọng điểm đã đi vào vận hành ổn định và trở thành một phần trong đời sống

Nhịp sống đô thị tại đây dần được định hình rõ nét qua chuỗi tiện ích dịch vụ đa dạng và ghi nhận lưu lượng sử dụng thực tế. Từ các hoạt động thể thao tại Country Club, dịch vụ thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đến các chương trình lễ hội và sự kiện cuối tuần đều thu hút sự tham gia của đông đảo cư dân. Bên cạnh đó, không gian ven sông, hệ thống công viên cùng các khu sinh hoạt chung cũng trở thành nơi gặp gỡ, kết nối và hình thành những trải nghiệm sống mang đặc trưng riêng của cộng đồng nơi đây.

Các hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên góp phần gia tăng sự kết nối giữa cư dân.

Một trong những điểm nhấn của Waterpoint là khả năng kiến tạo và thu hút các nhóm cư dân đa dạng, từ các gia đình trẻ, đội ngũ chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận đến những người tìm kiếm môi trường sống cân bằng. Ngoài phục vụ nhu cầu nội khu, đại đô thị còn từng bước trở thành điểm đến của nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí quy mô lớn. Các giải chạy, lễ hội theo mùa cùng các chương trình trải nghiệm ngoài trời được tổ chức thường xuyên đã mang lại sức sống tự nhiên và tăng tính tương tác cho toàn khu vực.

Giữa dòng chảy của thị trường bất động sản hướng đến các giá trị thực, sức sống từ mỗi ô cửa sáng đèn và những tiện ích vận hành mỗi ngày tại Waterpoint chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho tầm nhìn của nhà phát triển. Giải thưởng "Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" vì thế trở thành bảo chứng cho một biểu tượng an cư đang hình thành rõ nét, vận hành thực tế và phát triển bền vững cùng dòng chảy thời gian.