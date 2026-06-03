Hai siêu dự án gần 250.000 tỷ đồng của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam sắp bước vào giai đoạn then chốt

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ hai dự án trọng điểm gồm Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.

Đối với dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, thành phố xây dựng lộ trình thực hiện gồm 20 bước nhằm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án đã hoàn thành 6 bước đầu tiên, bao gồm: xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp với người dân bị thu hồi đất; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành và gửi thông báo thu hồi đất; tổ chức điều tra, khảo sát; đo đạc, kiểm đếm.

UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ quỹ nền đất và căn hộ tái định cư để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu hoàn tất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 10/2026.

Đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, lộ trình thực hiện cũng gồm 20 bước với các mốc tiến độ cụ thể. Trước ngày 20/6, phải hoàn tất việc xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà đất và tài sản gắn liền với đất để làm cơ sở bồi thường. Trước ngày 24/8 hoàn thành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trước ngày 27/8 phê duyệt phương án.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/9 sẽ hoàn tất chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trước ngày 15/10 xử lý các trường hợp không đồng thuận hoặc không phối hợp. Toàn bộ mặt bằng dự kiến bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/10/2026.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ hằng tuần và kịp thời báo cáo các trường hợp phức tạp, vượt thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động áp dụng biện pháp xử lý đối với các trường hợp không phối hợp kiểm đếm, không nhận tiền bồi thường hoặc không bàn giao mặt bằng theo quy định.

Thành phố nhấn mạnh việc thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài. Các đơn vị liên quan phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Song song đó, TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Được biết, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa đều do Sun Group làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 15/1/2026, UBND TP.HCM và Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (TP.HCM), với phía Đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động trung tâm quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi, được thiết kế mái che linh hoạt đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm và hệ thống điều hòa theo từng khu vực khán đài.

Bên cạnh đó, quần thể còn bao gồm nhà thi đấu, biểu diễn đa năng quy mô 10 ha với khoảng 18.000 chỗ ngồi, trung tâm thể thao đa năng 5.000–10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế, trung tâm quần vợt và khu huấn luyện. Dự án cũng dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị.

Trong khi đó, Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa sau hơn 34 năm “treo” và nhiều lần thay đổi nhà đầu tư, nay liên danh do Sun Group đứng đầu đã được TP.HCM chấp thuận đầu tư dự án với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đô thị có quy mô dân số khoảng 54.000 người, với hơn 25.500 căn nhà gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và tái định cư. Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm 20% diện tích đất ở theo quy định.

Dự án tích hợp đầy đủ các chức năng thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa – thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên, cây xanh và bến du thuyền.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, dự án sẽ thu hồi đất của 4.866 hộ dân trên địa bàn phường Bình Quới. Đến nay, UBND phường Bình Quới đã ban hành 3.919 thông báo thu hồi đất, đạt khoảng 80% tổng số trường hợp. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm 2.122 hồ sơ, tương đương hơn 43% số hộ bị ảnh hưởng.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục ban hành thông báo thu hồi đất đối với 947 trường hợp còn lại, đồng thời đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các hộ dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại đơn vị ở số 1 dọc tuyến đường Bình Quới hiện hữu.