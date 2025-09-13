Văn Phú (VPI) của Chủ tịch Tô Như Toàn bị xử phạt 380 triệu đồng vì dính loạt vi phạm

Ngày 09/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (HoSE: VPI). Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 104 phố Thái Thịnh, phường Đống Đa, TP.Hà Nội.

Cụ thể, Văn Phú bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế công bố thông tin; không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2704/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết HĐQT số 2811/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023 thông qua điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán và hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng.

Tiếp đó, công ty bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 của Công ty không trình bày đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC, cụ thể:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các giao dịch với người có liên quan của công ty (Doanh thu từ cho vay với Công ty cổ phần Đầu tư Grand Home; Góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái; Doanh thu cung cấp dịch vụ với công ty TNHH một thành viên (MTV) Đầu tư Hùng Sơn; Lãi cho vay, chi phí lãi đi vay với Công ty TNHH Văn Phú Resort Lộc Bình) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty);

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các nội dung về giao dịch người liên quan của công ty (Giao dịch góp vốn hợp tác đầu tư với công ty con là Công ty cổ phần Văn Phú - Bắc Ái) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các nội dung về giao dịch người liên quan (Doanh thu cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân Trí; Thu hồi gốc vay, lãi cho vay Công ty cổ phần Đầu tư Grand Home) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty);

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các nội dung về giao dịch người liên quan (Doanh thu cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ; Thu hồi gốc vay, lãi cho vay Công ty cổ phần Đầu tư Grand Home; Mua dịch vụ, Góp vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn Văn Phú) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty). Báo cáo thường niên năm 2024 không có nội dung về 01 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đã hoàn thành trong năm 2024).

Công ty bị phạt tiền 137,5 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Ngày 10/11/2022, Công ty ký Hợp đồng vay vốn số 1011/2022/HDVV-NHP và Phụ lục số 01 ngày 08/11/2023 về việc cho 01 cá nhân là cổ đông của Công ty vay tối đa 400 tỷ đồng, thời hạn vay đến ngày 31/12/2024 (Công ty đã tất toán khoản cho vay này ngày 25/7/2024).

Công ty đã ký các hợp đồng cung cấp khoản vay cho 02 tổ chức là người có liên quan của cổ đông Công ty theo Hợp đồng vay vốn số 20012022/HĐVV/VPI-HP ngày 20/01/2022 (vay tối đa 300 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, tất toán ngày 22/3/2024) và số 07122022/HĐVV/VPI-HP ngày 07/12/2022 (vay tối đa 200 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, tất toán ngày 01/11/2024); theo Hợp đồng vay vốn số 2512/2023/HĐVV/VPI-LH ngày 25/12/2023 (vay tối đa 150 tỷ đồng, thời hạn 01 năm) và Phụ lục 01 gia hạn khoản vay đến 25/12/2025 (tất toán ngày 23/5/2025).

Cuối cùng, công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Theo Bản công bố thông tin về kết quả chào bán, ngày hoàn tất đợt chào bán trái phiếu mã VPIH2427002 là 30/12/2024. Công ty đã thực hiện đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 19/02/2025, quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán vào ngày 30/12/2024.

Như vậy, tổng số tiền phạt mà Văn Phú bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm trên là 380 triệu đồng.

Cổ phiếu VPI tăng mạnh lên vùng giá cao nhất lịch sử niêm yết bất chấp Văn Phú vừa bị UBCKNN xử phạt nặng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 12/9, giá cổ phiếu VPI ở mức 59.300 đồng/cổ phiếu, tăng 0,68% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,9 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của mã cổ phiếu địa ốc này, thị giá tăng hơn 3%, tương ứng tăng 1.800 đồng/cổ phiếu. Đồng thời đây cũng là vùng đỉnh giá cao nhất lịch sử niêm yết của mã cổ phiếu địa ốc này.

Đà tăng mạnh này, giúp vốn hóa thị trường của Văn Phú tăng mạnh lên mức 18.978 tỷ đồng.