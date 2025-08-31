Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vân Trang khoe vở học đầu năm "đặc biệt" của con, phụ huynh ào ào hỏi chỗ mua: Sự thật được tiết lộ mới bất ngờ!

31-08-2025 - 10:07 AM | Sống

Những bìa vở độc lạ, đáng yêu khiến nhiều phụ huynh thích thú.

"Năm nay không đợi mẹ nhắc hay gợi ý, em tự xin mẹ cho tự handmade bìa bao tập. Thế là 2 mẹ con chạy liền ra nhà sách tìm giấy bao và bút màu vẽ... Rồi là thành quả tự tay của em đây, có chút xíu của mẹ thôi. Chúc em 1 năm học mới thiệt nhiều niềm vui nhé!" - Mới đây, nữ diễn viên Vân Trang chia sẻ thành quả chuẩn bị đồ dùng đầu năm học của con gái lớn thu hút sự chú ý.

Vân Trang khoe vở học đầu năm "đặc biệt" của con, phụ huynh ào ào hỏi chỗ mua: Sự thật được tiết lộ mới bất ngờ!- Ảnh 1.

Diễn viên Vân Trang chia sẻ thành quả chuẩn bị đồ dùng đầu năm học của con gái lớn thu hút sự chú ý.

Thay vì mua vở có bìa trang trí sẵn, Queenie đã tự vẽ và trang trí bìa vô cùng độc đáo bằng những hình thù ngộ nghĩnh. Mỗi họa tiết, màu sắc và cách phối hợp đều cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng sáng tạo không giới hạn của em. Điều này giúp cuốn vở không chỉ là công cụ học tập mà còn trở thành một "người bạn" đồng hành đầy cảm hứng trong suốt năm học.

Nhiều người hâm mộ cho biết, thoạt nhìn, họ còn tưởng bao tập có hình đẹp quá, muốn xin chỗ mua. Họ cũng khen cô bé có tính tự lập cao, biết chủ động trong công việc của mình. Đây là kết quả của một quá trình giáo dục tuyệt vời từ gia đình, nơi trẻ được khuyến khích thể hiện bản thân và tự do phát triển đam mê.

Vân Trang khoe vở học đầu năm "đặc biệt" của con, phụ huynh ào ào hỏi chỗ mua: Sự thật được tiết lộ mới bất ngờ!- Ảnh 2.

Được biết, Queenie hiện là học sinh một trường tiểu học công lập ở Phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là một trong những ngôi trường tiểu học có chất lượng đào tạo được xếp hàng đầu không chỉ ở quận 1 (cũ) mà ở cả TP.HCM. Trường được quyết định thành lập vào năm 1998, cho đến nay đã trải qua bề dày lịch sử lâu dài và đạt được nhiều thành tích vô cùng xuất sắc.

Cô bé có thành tích học tập xuất sắc. Trong một bài chia sẻ, Vân Trang đã không giấu được sự tự hào và niềm vui sướng "khoe" với người hâm mộ về thành tích mà ái nữ của mình đã đạt được. Dù mới chỉ học lớp 3, nhưng bé Queenie thực sự học rất tốt, cô bé đã xuất sắc giành giải nhì cuộc thi "Kể chuyện, thuyết trình" do cấp quận tổ chức.

Vân Trang khoe vở học đầu năm "đặc biệt" của con, phụ huynh ào ào hỏi chỗ mua: Sự thật được tiết lộ mới bất ngờ!- Ảnh 3.

Cô bé có thành tích học tập xuất sắc.

Đây không phải là thành tích duy nhất hay đầu tiên mà Queenie đạt được. Trước đây Vân Trang cũng đã từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi công khai loạt giải thưởng "đáng gờm" mà con gái đã gặt hái trên suốt hành trình đi học.

Vân Trang rất chú trọng việc đồng hành cùng con. Ở nhà, nữ diễn viên thường tổ chức các hoạt động đọc chữ, lắp ráp tranh ảnh, giúp con phát triển tư duy và sự nhạy bén. Ngoài việc học trên lớp, Queenie tham gia đội múa của trường, được ba mẹ cho học piano, bơi, nhảy và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Từ hồi đi nhà trẻ, nhóc tỳ đã bộc lộ tính cách hướng ngoại, thích chỗ đông đúc, luôn háo hức đi học để gặp bạn bè.

Giáo viên 20 năm dạy học khẳng định: Trẻ ngày đầu đi học không khóc nhờ có 3 “bảo bối” này trong balo

Theo Hiểu Đan

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp Nổi bật

Loại trà màu tím có lịch sử nghìn năm này bổ dưỡng lại thơm ngon, trẻ con cũng yêu thích giúp bệnh vặt tan biến

Loại trà màu tím có lịch sử nghìn năm này bổ dưỡng lại thơm ngon, trẻ con cũng yêu thích giúp bệnh vặt tan biến

09:48 , 31/08/2025
Khi về già, những bậc cha mẹ khôn ngoan nhất thường không khoe điều này, dù thực tế con cái họ đúng như vậy!

Khi về già, những bậc cha mẹ khôn ngoan nhất thường không khoe điều này, dù thực tế con cái họ đúng như vậy!

09:27 , 31/08/2025
Nhà tuyển dụng hỏi: "Bạn nhặt được 1 cái ví rỗng, nhưng người chủ lại nói bên trong có tiền, bạn xử lý ra sao" - Ứng viên đáp 1 câu thông minh!

Nhà tuyển dụng hỏi: "Bạn nhặt được 1 cái ví rỗng, nhưng người chủ lại nói bên trong có tiền, bạn xử lý ra sao" - Ứng viên đáp 1 câu thông minh!

09:14 , 31/08/2025
Mạng xã hội xôn xao, nhiều người lo lắng vì tăm chỉ nha khoa chứa huỳnh quang: Chuyên gia nói gì?

Mạng xã hội xôn xao, nhiều người lo lắng vì tăm chỉ nha khoa chứa huỳnh quang: Chuyên gia nói gì?

08:45 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên