Vân Trang khoe vở học đầu năm "đặc biệt" của con, phụ huynh ào ào hỏi chỗ mua: Sự thật được tiết lộ mới bất ngờ!

"Năm nay không đợi mẹ nhắc hay gợi ý, em tự xin mẹ cho tự handmade bìa bao tập. Thế là 2 mẹ con chạy liền ra nhà sách tìm giấy bao và bút màu vẽ... Rồi là thành quả tự tay của em đây, có chút xíu của mẹ thôi. Chúc em 1 năm học mới thiệt nhiều niềm vui nhé!" - Mới đây, nữ diễn viên Vân Trang chia sẻ thành quả chuẩn bị đồ dùng đầu năm học của con gái lớn thu hút sự chú ý.

Thay vì mua vở có bìa trang trí sẵn, Queenie đã tự vẽ và trang trí bìa vô cùng độc đáo bằng những hình thù ngộ nghĩnh. Mỗi họa tiết, màu sắc và cách phối hợp đều cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng sáng tạo không giới hạn của em. Điều này giúp cuốn vở không chỉ là công cụ học tập mà còn trở thành một "người bạn" đồng hành đầy cảm hứng trong suốt năm học.

Nhiều người hâm mộ cho biết, thoạt nhìn, họ còn tưởng bao tập có hình đẹp quá, muốn xin chỗ mua. Họ cũng khen cô bé có tính tự lập cao, biết chủ động trong công việc của mình. Đây là kết quả của một quá trình giáo dục tuyệt vời từ gia đình, nơi trẻ được khuyến khích thể hiện bản thân và tự do phát triển đam mê.

Được biết, Queenie hiện là học sinh một trường tiểu học công lập ở Phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là một trong những ngôi trường tiểu học có chất lượng đào tạo được xếp hàng đầu không chỉ ở quận 1 (cũ) mà ở cả TP.HCM. Trường được quyết định thành lập vào năm 1998, cho đến nay đã trải qua bề dày lịch sử lâu dài và đạt được nhiều thành tích vô cùng xuất sắc.

Cô bé có thành tích học tập xuất sắc. Trong một bài chia sẻ, Vân Trang đã không giấu được sự tự hào và niềm vui sướng "khoe" với người hâm mộ về thành tích mà ái nữ của mình đã đạt được. Dù mới chỉ học lớp 3, nhưng bé Queenie thực sự học rất tốt, cô bé đã xuất sắc giành giải nhì cuộc thi "Kể chuyện, thuyết trình" do cấp quận tổ chức.

Đây không phải là thành tích duy nhất hay đầu tiên mà Queenie đạt được. Trước đây Vân Trang cũng đã từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi công khai loạt giải thưởng "đáng gờm" mà con gái đã gặt hái trên suốt hành trình đi học.

Vân Trang rất chú trọng việc đồng hành cùng con. Ở nhà, nữ diễn viên thường tổ chức các hoạt động đọc chữ, lắp ráp tranh ảnh, giúp con phát triển tư duy và sự nhạy bén. Ngoài việc học trên lớp, Queenie tham gia đội múa của trường, được ba mẹ cho học piano, bơi, nhảy và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Từ hồi đi nhà trẻ, nhóc tỳ đã bộc lộ tính cách hướng ngoại, thích chỗ đông đúc, luôn háo hức đi học để gặp bạn bè.