Vàng leo 1 mạch không nghỉ, nhà đầu tư nhớn nhác: "Mình cần bán 22 lượng SJC giá 155 triệu đồng/lượng"

Giá vàng tăng kỷ lục

Tối 5/9, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục 3.586,9 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC trong nước được rao bán với giá "khủng" lên đến 155 triệu đồng/lượng trên các diễn đàn, mạng xã hội với hàng trăm nghìn thành viên.

Trong khi đó, các công ty kinh doanh vàng chốt giá vàng miếng SJC cuối ngày 5/9 ở mức 132,9 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 134,4 triệu đồng.

Giá vàng SJC "nhảy múa" trên các hội, nhóm, do những "thành viên ẩn danh" đăng tải.

Đã xuất hiện những bài đăng rao bán vàng SJC với mức giá trên trời trên mạng xã hội.

Chuyên gia cảnh báo về đầu tư vàng

Giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng miếng SJC, đang trở thành một hiện tượng chưa từng có khi liên tục phá vỡ các kỷ lục, bỏ xa giá vàng thế giới.

Khoảng cách chênh lệch đã nới rộng lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người đang giữ vàng hoặc có ý định đầu tư không khỏi băn khoăn. Về điều này, nhiều chuyên gia đồng loạt cảnh báo không nên "nhảy vào" mua vàng SJC ở thời điểm này. Việc mua vàng khi giá đang ở đỉnh tiềm ẩn rủi ro "mua đỉnh, bán đáy".

Trước đó, hàng loạt các chuyên gia tài chính cũng đã đưa lời khuyên cho các nhà đầu tư không chạy theo tâm lý đám đông. Không nên vì thấy người khác mua mà cũng vội vàng xuống tiền. Mọi quyết định đầu tư nên dựa trên kế hoạch tài chính cá nhân và kiến thức thị trường. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên người dân nên chia nhỏ khoản đầu tư. Thay vì mua "tất tay" một lần, người dân có thể áp dụng chiến lược mua định kỳ hoặc chia nhỏ số tiền để bình quân giá, giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

Giá vàng miếng SJC đang chênh lệch rất cao so với giá vàng thế giới.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC là một yếu tố rất quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải theo dõi, vì nó phản ánh rủi ro và chi phí giao dịch. Mức chênh lệch này không cố định mà thay đổi tùy thuộc vào chính sách của từng doanh nghiệp và diễn biến của thị trường.

Trước đây, khi thị trường ổn định, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC thường ở mức khoảng 1 triệu đồng/lượng. Đây được coi là mức chấp nhận được.

Hiện tại, trong bối cảnh giá vàng tăng kỷ lục, chênh lệch mua - bán đã nới rộng lên tới 1,5 - 2,5 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm tăng đến 4,5 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, rủi ro cho nhà đầu tư lướt sóng là rất lớn. Bạn phải chờ giá có tăng thêm một khoản tương đương với chênh lệch này mới có thể hòa vốn, chưa tính các chi phí khác.

Điều đáng chú ý là, chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn trơn (loại vàng 9999) thường thấp hơn đáng kể so với vàng miếng SJC, thường chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá tăng mạnh. Mức chênh lệch này cũng là một lý do khiến nhiều chuyên gia khuyên người dân nên cân nhắc đầu tư vào vàng nhẫn thay vì vàng miếng SJC, đặc biệt là trong bối cảnh giá vàng trong nước có sự chênh lệch lớn với thế giới.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng luôn khuyên nhà đầu tư mua vàng để tích trữ lâu dài (trên 1 năm) thay vì lướt sóng hoặc đầu tư ngắn hạn, mức chênh lệch lớn sẽ "ăn" hết lợi nhuận, thậm chí gây lỗ.

Tóm lại, ở thời điểm hiện tại, với giá vàng SJC đã vượt mốc 134 triệu đồng/lượng và chênh lệch hơn 20 triệu đồng so với giá vàng thế giới, lời khuyên cho người dân cần phải hết sức thận trọng và dựa trên mục tiêu tài chính của mỗi người.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyên người dân nên cảnh giác với các giao dịch vàng online, để tránh tình trạng bị lợi dụng, lừa đảo.