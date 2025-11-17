Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vật vã thức xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà xã hội ở Hà Nội

17-11-2025 - 08:25 AM | Bất động sản

Từ chiều tối 16/11, hàng trăm người dân đã đổ về điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung để xếp hàng chờ làm thủ tục mua nhà ở xã hội.

Mặc dù chủ đầu tư dự án CT3 khu đô thị Kim Chung (huyện Đông Anh cũ) mở nhận hồ sơ đợt 1 bắt đầu từ ngày 17/11 nhưng ngay từ chiều 16/11, nhiều người dân đã có mặt tại điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung và chấp nhận xếp hàng chờ xuyên đêm để giữ chỗ.

Vật vã thức xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà xã hội ở Hà Nội- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng từ chiều...

Vật vã thức xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà xã hội ở Hà Nội- Ảnh 2.

...đến đêm để chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Để có được vị trí đẹp, người dân mang theo ghế gấp, nước uống, chăn mỏng, chuẩn bị cho một đêm dài thức trắng. Được biết, nhiều người đã có mặt từ chiều để “giành vị trí đẹp”, tránh tình trạng chen lấn khi phát số thứ tự.

Vật vã thức xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà xã hội ở Hà Nội- Ảnh 3.

Mọi người chấp nhận thức xuyên đêm để giữ chỗ.

Anh Bùi Tú (người lao động tự do tại Hà Nội) chia sẻ, mua được nhà là ước mơ của vợ chồng anh sau nhiều năm đi làm tại Hà Nội. Dù phải vay mượn nhưng anh vẫn không nản lòng, quyết định thức trắng đêm để xếp hàng chờ nộp hồ sơ, tiến gần hơn đến việc được mua nhà.

Nhà ở xã hội giờ quá hot, không nhanh là hết suất. Vợ chồng tôi chờ ngày này lâu rồi nên dù có thức trắng đêm cũng đành chấp nhận ”, anh Tú nói.

Chị Mai (quê Ninh Bình) cũng đã có mặt từ 18h tối 16/11 để giữ chỗ. Khi đến nơi, chị đã thấy rất nhiều người xếp hàng trước cổng, chị Mai cũng chuẩn bị một tấm thảm để ngồi xếp hàng. Điều chị Mai lo lắng là dù hồ sơ mua nhà chị đã hoàn thiện nhưng không chắc chắn sẽ đầy đủ.

Tôi chỉ mong hôm nay được đến lượt nộp hồ sơ. Còn hồ sơ chưa đủ thì có thể bổ sung sau ", chị Mai chia sẻ.

Vật vã thức xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà xã hội ở Hà Nội- Ảnh 4.

Trước cửa điểm tiếp nhận hồ sơ luôn sáng đèn. (Ảnh: FB).

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521,2 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất là 35.759,6 m², trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000 m²; diện tích ô đất CT4 là 11.759 m². Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 tầng đến 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.

Tổng số căn hộ của dự án là 1.588 căn (CT3 có 1.104 căn; CT4 có 484 căn). Trong đó, 892 căn hộ nhà ở xã hội để bán; 300 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua; 268 căn hộ bán thương mại.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công trình trên ô đất CT4 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2021, với tổng số 484 căn hộ. Dự kiến, mở bán giai đoạn 2 tại tòa nhà CT3 với tổng số 1.104 căn hộ. Trong đó, 589 căn hộ nhà ở xã hội bán; 212 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê; 128 căn hộ nhà ở xã hội thuê mua; 175 căn hộ bán thương mại.

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m². Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91,7 nghìn đồng/m²/tháng. Giá thuê mua căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 312,86 nghìn đồng/m²/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.

Theo Châu Anh - Thảo Phương/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup, Masterise Group, Sun Group nhập cuộc đua làm đường sắt, cao tốc, cảng biển, biến hạ tầng trở thành “vũ khí” gia tăng giá trị dự án

Vingroup, Masterise Group, Sun Group nhập cuộc đua làm đường sắt, cao tốc, cảng biển, biến hạ tầng trở thành “vũ khí” gia tăng giá trị dự án Nổi bật

Quá khủng: Hà Nội dành gần 4.000ha gần sân bay Nội Bài để quy hoạch khu đô thị tại 3 điểm nóng bất động sản phía Bắc Thủ đô

Quá khủng: Hà Nội dành gần 4.000ha gần sân bay Nội Bài để quy hoạch khu đô thị tại 3 điểm nóng bất động sản phía Bắc Thủ đô Nổi bật

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc

08:15 , 17/11/2025
Tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ có khu du lịch rộng gần 15.000 ha, định hướng trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ có khu du lịch rộng gần 15.000 ha, định hướng trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

08:05 , 17/11/2025
Onsen Fuji đăng ký khởi công ba dự án mừng Đại hội Đảng XIV

Onsen Fuji đăng ký khởi công ba dự án mừng Đại hội Đảng XIV

08:00 , 17/11/2025
Van Phuc City - Biểu tượng sống di sản bên sông Sài Gòn

Van Phuc City - Biểu tượng sống di sản bên sông Sài Gòn

08:00 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên