VCBNeo công bố nhận diện thương hiệu với chiến lược “OneVCB”: Tăng tốc chuyển đổi số

Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng trải nghiệm tài chính thông minh, an toàn và liền mạch cho người dùng.

VCBNeo mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái Vietcombank

Được "tái sinh" sau khi chuyển giao bắt buộc, trên nền tảng vững chắc của Vietcombank – thương hiệu ngân hàng lịch sử trên 60 năm, VCBNeo mang trong mình "DNA" của ngân hàng hàng đầu này, kết hợp giữa sự kế thừa và quyết tâm đổi mới.

Với slogan "Digital For All", VCBNeo kế thừa sắc xanh đặc trưng của Vietcombank, đồng thời định vị với ba giá trị cốt lõi New (Tân tiến, đổi mới); Electronic (Công nghệ số); Omnichannel (Đa kênh đồng bộ) – thể hiện rõ mục tiêu trở thành một nền tảng ngân hàng số hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời đại số.

Diện mạo VCBNeo nổi bật với sắc xanh – biểu tượng thương hiệu gắn liền với Vietcombank.

Một điểm đặc biệt, cụm nhận diện thương hiệu "VCBNeo" với các ký tự cũng có thể sắp xếp đọc ngược lại thành "OneVCB" – thông điệp về sự thống nhất, đồng bộ và gắn kết chặt chẽ với chiến lược chung của Vietcombank. Điều này khẳng định rằng VCBNeo không tách rời mà là một phần trong hệ sinh thái Vietcombank. VCBNeo cũng giới thiệu website tại tên miền vcbneo.com.vn.

Đại diện của VCBNeo chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ tạo ra một nền tảng ngân hàng số, mà còn mong muốn mang đến một hệ sinh thái tài chính thông minh, an toàn và thuận tiện nhất cho khách hàng. "

NeoOne - Ứng dụng ngân hàng số hoàn toàn mới

NeoOne được phát triển hoàn toàn mới, thay thế cho ứng dụng CBway trước đây, hoạt động trên cả hai nền tảng iOS và Android. Với giao diện trực quan, thân thiện và tích hợp nhiều tiện ích, NeoOne giúp khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính một cách nhanh chóng, dễ dàng chỉ với vài thao tác.

Giao diện hiện đại, thân thiện của ứng dụng NeoOne.

Ứng dụng NeoOne tích hợp đầy đủ các tính năng giao dịch tài chính quan trọng như: Chuyển tiền nhanh 24/7; Thanh toán QR; Mở tài khoản tiết kiệm online với lãi suất cạnh tranh; Quản lý tài chính cá nhân…Trong tương lai, NeoOne sẽ tiếp tục được nâng cấp với nhiều tính năng mới, mang đến một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, giúp mỗi giao dịch trở nên dễ dàng, thông minh và an toàn hơn bao giờ hết.

Đồng bộ hệ thống, bứt phá trong kỷ nguyên số

VCBNeo đã thực hiện bước chuyển mình mạnh mẽ với hệ thống ngân hàng lõi (core-banking) và nền tảng công nghệ hiện đại được chuyển giao trực tiếp từ Vietcombank. Điều này đảm bảo mọi giao dịch trên nền tảng số đều diễn ra mượt mà, ổn định và bảo mật.

Song hành với công bố thương hiệu mới, 92 điểm giao dịch VCBNeo trên toàn quốc cũng được nâng cấp, khoác lên mình diện mạo mới, thể hiện rõ tinh thần hiện đại, năng động và số hóa.

Với sự đồng bộ về nhận diện thương hiệu và nền tảng công nghệ, VCBNeo đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số tiên tiến. Đây cũng là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái số của Vietcombank, mở ra một tương lai tài chính số toàn diện.