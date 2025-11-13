VCCI hỗ trợ doanh nghiệp và HTX trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tăng cường liên kết, tiếp cận thị trường quốc tế

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức gian hàng dành cho các doanh nghiệp, HTX và hộ nông dân với chủ đề "Không gian kết nối sản phẩm trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo". Mục tiêu nhằm tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, đồng thời xúc tiến thương mại để các đơn vị này tiếp cận khách hàng và thị trường quốc tế.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp” Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án (giai đoạn 2024–2026) với sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Dự án triển khai tại các tỉnh/thành trọng điểm: TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (hiện thuộc về 4 tỉnh/thành sau sáp nhập từ 1/7/2025).

Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bên cạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi tôm và lúa gạo tham gia triển lãm này để xúc tiến thương mại, VCCI-HCM cũng triển khai nhiều hoạt động đào tạo và tư vấn nâng cao năng lực, thực hiện các tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm giúp đỡ các đơn vị cải thiện năng lực cạnh tranh và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gian hàng có sự tham gia của 06 doanh nghiệp và 8 hợp tác xã trong 02 chuỗi giá trị. Các đơn vị trưng bày các sản phẩm đặc trưng và nổi bật. Đơn cử như về lúa gạo có Gạo Sinh thái ST24, ST25 từ mô hình lúa tôm; các sản phẩm chế biến sâu sau gạo (Bột, mì, bún, phở...). Cùng với đó, sản phẩm về thủy sản (tôm) có tôm sú, tôm thẻ xuất khẩu; các sản phẩm chế biến sâu từ tôm (tôm khô, muối tôm, bánh phồng tôm...).

Kết nối Doanh nghiệp với HTX trong chuỗi sản xuất lúa, tôm

Với vai trò tổ chức đại diện và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, trong các hoạt động phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, VCCI-HCM đã xây dựng nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp và HTX trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo. Việc tham dự triển lãm là 1 sáng kiến của VCCI-HCM nhằm giúp các nhà sản xuất trong 02 chuỗi tăng cường khả năng liên kết và tiếp cận thị trường.

Ông Nguyễn Lê Nhật Thanh , Phó Trưởng phòng Giới sử dụng lao động và Doanh nhân nữ - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM, chia sẻ: “Với việc hỗ trợ cho doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi sự kiện tại Vietnam FoodExpo 2025, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với sự kiện toàn diện nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Đây là địa chỉ tin cậy cho hoạt động tìm hiểu, giao thương của các nhà nhập khẩu quốc tế uy tín, các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến”.

Về Triển lãm Công nghiệp Thực phẩm Quốc tế 2025﻿, đây là sự kiện có quy mô lớn, với có quy mô lớn, với trên 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp đến từ hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam và gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các ngành hàng chính như: Rau quả, thủy sản, đồ uống, trà và cà phê, nguyên liệu thực phẩm (gạo, hạt, gia vị...), thực phẩm chế biến, và thiết bị công nghệ chế biến.

Với các gian hàng từ B1-B8 được bố trí thành 02 khu vực (Doanh nghiệp và HTX), với không gian trung tâm dành cho kết nối liên kết và xúc tiến thương mại giữa các đơn vị và khách hàng quốc tế. Đây là cơ hội kép giúp các đơn vị, đặc biệt là các hợp tác xã, nâng cao năng lực tham gia hoạt động xúc tiến kinh doanh.