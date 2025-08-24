Vé mời concert ‘giá 0 đồng’ bị rao giá triệu đồng trên chợ đen: Doanh nghiệp sự kiện đối mặt bài toán kiểm soát phân phối

Các buổi trình diễn nghệ thuật quy mô lớn phục vụ dân chúng dịp Quốc khánh 2/9 vốn được phát vé miễn phí nhằm tạo điều kiện cho người dân. Thế nhưng, trên các nhóm Facebook, Telegram hoặc chợ mạng xã hội đã rầm rộ hiện lên hàng loạt bài rao bán vé với giá từ 3 đến 6 triệu đồng/cặp - mức giá đủ khiến nhiều người dân thực sự cảm thấy sốc.

“Cò vé” làm giàu từ vé mời miễn phí

Anh Nguyễn Văn Quang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) kể: “Chúng tôi đến xếp hàng từ 7h sáng nhưng chỉ được phát vé cấp tốc. Trong khi đó, có nhiều người xếp trước từ 3h sáng, sau khi lấy vé liền bán lại với giá 4,5 triệu đồng/cặp. Đây là điều không công bằng với người dân thật sự muốn đến xem”.

Tương tự, chị Hoàng Thị Mai (phường Ba Đình) cho biết, một vé miễn phí mà lại bị dùng để trục lợi, làm méo mó giá trị văn hóa. Khi đội “cò vé” ôm vé rồi rao bán giá cao, nhiều nghệ sĩ hay chương trình dù có ý nghĩa nhân văn tốt cũng bị ảnh hưởng tới giá trị.

Theo ghi nhận, trên tấm vé in rõ: “Vé mời không bán.” Nhưng chỉ sau chưa đầy 24 giờ, thị trường “chợ đen” online đã xuất hiện hàng trăm bài đăng rao bán vé. Một vài tài khoản còn cam kết bán lại vé với số lượng lớn, giá cho mỗi cặp vé dao động từ 3 - 6 triệu đồng.

Trong đó, các giao dịch diễn ra công khai từ thỏa thuận giá, gửi ảnh, đến việc gửi vé tận nơi. Có người mua còn tỏ ra bất lực: “Nếu vé tại cổng vẫn còn, tôi sẵn sàng ký quỹ hay đóng phí nhỏ để được tham dự, thà mất tiền đó chứ không muốn phải mua vé chợ đen”.

Bài toán kiểm soát đối với doanh nghiệp tổ chức sự kiện

Từ góc nhìn doanh nghiệp, tình trạng vé mời miễn phí bị thương mại hóa đem lại nguy cơ hình ảnh lớn. Bản thân thương hiệu có thể bị liên đới chịu trách nhiệm, dù chỉ gián tiếp qua sự kiện.

Các chuyên gia tổ chức sự kiện phân tích, hiệu ứng ứng truyền thông lan tỏa cực nhanh, nếu người dân cảm thấy không công bằng sẽ tạo ra phản ứng dư luận, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu của đơn vị tổ chức.

Đặc biệt, hiện tại việc phát vé vẫn diễn ra chủ yếu bằng giấy và dùng phương thức “ai đến trước” để phát tại các địa điểm công cộng. Điều này khiến việc kiểm soát gần như không thể, dễ phát sinh tiêu cực.

Nhiều chuyên gia nhận định, để giảm thiểu tình trạng trên, doanh nghiệp đồng hành nên yêu cầu ban tổ chức số hóa quy trình phát hành vé, ví dụ: mã QR, đăng ký thông qua email, giới hạn một lần tải trực tiếp để đảm bảo không bị bán lại.

Từ góc độ trách nhiệm doanh nghiệp, có thể thực hiện các biện pháp như: kiểm soát nguồn vé rõ ràng, in tên người nhận hoặc in mã tùy chỉnh, quản lý thông qua hệ thống đăng ký. Cam kết trách nhiệm xã hội bằng việc ký thỏa thuận với bên phát hành vé về việc bổ sung xử lý đối với cá nhân cố tình bán lại. Thậm chí, công khai kênh phản ánh, cho phép người dân báo cáo vi phạm qua đường dây nóng hoặc email riêng để xử lý theo mức độ nghiêm trọng.

Trong thời đại số hóa, khi công chúng dễ dàng tiếp cận và truyền tải thông tin, không có chỗ cho sự lỏng lẻo trong hoạt động tổ chức. Một lời hứa “vì cộng đồng” dễ bị phá vỡ chỉ bởi cách phát vé thiếu kiểm soát.

Nếu doanh nghiệp không lên tiếng chống lại “thị trường chợ đen” của vé mời, chính họ đang thả lỏng quyền kiểm soát chính hình ảnh của mình. Đặc biệt, trong kinh tế, khi giá trị bị thương mại hóa sai nghĩa, niềm tin sẽ bị đánh đổi sớm, thậm chí trước khi chương trình diễn ra.