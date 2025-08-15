Vì sao Đoàn Bảo Châu bị truy nã đặc biệt?

Ngày 14/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Đoàn Bảo Châu (SN 1968, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).

Ông Châu bị truy nã về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ông Đoàn Bảo Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đoàn Bảo Châu được biết đến là Facebooker có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, với hơn 200.000 tài khoản theo dõi trang cá nhân.

Tuy nhiên, ông này thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội và pháp luật tại Việt Nam; bôi nhọ các cơ quan, tổ chức trong nước.

Ngoài ra, Đoàn Bảo Châu còn bị cáo buộc móc nối với một số phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng các diễn đàn mạng để lan truyền thông tin sai lệch, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Từ năm 2024, ông này nhiều lần bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội triệu tập, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh và đề nghị khởi tố.

Công an TP Hà Nội đề nghị mọi cá nhân, tổ chức khi phát hiện hoặc có thông tin về ông Đoàn Bảo Châu cần thông báo ngay cho Phòng An ninh điều tra tại địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại: 0692.194.084 - 0977.542.592.

Người dân cũng có thể báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gửi thông tin qua trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội.