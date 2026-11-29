Cực quen trong vườn nhà người Việt, cây này lại mang danh hiệu đặc biệt ở nhiều quốc gia châu Á. Loài cây này có thể cao tới 40 m, sống hàng trăm năm. Không chỉ quả mà lá, hoa, vỏ và hạt cũng chứa nhiều hợp chất được giới nghiên cứu quan tâm. Đó là cây xoài (Mangifera indica), thuộc họ Đào lộn hột, có nguồn gốc từ Nam Á và Đông Nam Á.

Theo tài liệu của Cục Khuyến nông Bangladesh, xoài được xem là quốc thụ của Bangladesh, đồng thời là quốc quả của Ấn Độ, Pakistan và Philippines.

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Kích thước của loài cây này thay đổi đáng kể tùy môi trường. Trong điều kiện thuận lợi, được trồng trực tiếp xuống đất và có đủ không gian, xoài có thể cao tới 35 - 40 m, tán rộng với bán kính khoảng 10 m. Một số cây vẫn tiếp tục cho quả sau 300 năm.

Ngược lại, xoài trồng trong chậu thường được chọn giống nhỏ hoặc cắt tỉa để kiểm soát chiều cao vì bộ rễ có không gian hạn chế. Ở vườn nhà, cây có thể phát triển thành cây thân gỗ lớn nếu không thường xuyên khống chế tán. Riêng tại các vườn sản xuất, người trồng thường cắt tỉa để cây thấp, dễ chăm sóc và thu hoạch.

Vì sao Hà Nội đưa cây xoài vào danh mục trồng trên đường phố?

Theo Quyết định 143/2026/QĐ-UBND về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn thành phố, xoài nằm trong danh mục cây xanh được trồng trên đường phố Hà Nội.

Văn bản mô tả cây khi trưởng thành cao khoảng 15 - 25 m (khi trồng trên đường phố), đường kính thân có thể đạt 100 cm, tán rộng, lá xanh quanh năm, cho quả ăn được và chịu hạn tốt. Cây có rễ cọc phát triển mạnh, đi kèm hệ rễ bên lan rộng, tuổi thọ có thể lên tới hàng trăm năm.

Tán rộng giúp xoài tạo bóng râm, giảm ánh nắng chiếu trực tiếp xuống mặt đường và không gian đi bộ. Tuy nhiên, cây không phù hợp với mọi tuyến phố. Hà Nội chỉ xếp loài này vào những vị trí có điều kiện không gian nhất định, gồm dải phân cách rộng trên 3 m và vỉa hè từ 4,5 m trở lên, bởi bộ rễ cần đủ diện tích để phát triển.

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Không chỉ quả, nhiều bộ phận của cây xoài cũng chứa hoạt chất đáng chú ý

Một khẩu phần xoài tươi khoảng 124 g cung cấp khoảng 70 kcal, 2 g chất xơ và 45 mg vitamin C, tương đương khoảng 50% giá trị khuyến nghị hằng ngày theo tiêu chuẩn Mỹ. Xoài còn chứa folate, kali, đồng, vitamin A, E và nhiều hợp chất thực vật.

Chất xơ góp phần duy trì nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa. Vitamin C tham gia tổng hợp collagen, cần thiết cho da, mạch máu và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Beta-carotene là tiền chất vitamin A, có vai trò đối với thị lực và sức khỏe da. Kali tham gia điều hòa huyết áp và hoạt động cơ bắp.

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Đáng chú ý, lá xoài chứa mangiferin, một hợp chất thuộc nhóm xanthone có khả năng chống oxy hóa và đang được nghiên cứu về tác động chống viêm, điều hòa chuyển hóa.

Lá xoài từ lâu được sử dụng trong một số nền y học cổ truyền, trong đó có các bài thuốc dân gian liên quan đến đường huyết và bệnh đường hô hấp. Một số nghiên cứu trên động vật ghi nhận chiết xuất lá xoài có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose và lipid. Nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Food Science & Nutrition đã xác định 21 hợp chất phenolic trong chiết xuất lá xoài, đồng thời ghi nhận khả năng chống oxy hóa và ức chế một số enzyme liên quan đến chuyển hóa đường trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng lâm sàng để khuyến nghị uống nước lá xoài thay thuốc điều trị.

Hoa xoài cũng không đơn thuần chỉ có giá trị sinh quả. Nghiên cứu năm 2025 trên Tropical Journal of Natural Product Research ghi nhận chiết xuất hoa xoài có hàm lượng phenolic cao và hoạt tính chống oxy hóa trong các thử nghiệm. Trong y học cổ truyền ở một số khu vực, hoa xoài từng được sử dụng cho các vấn đề tiêu hóa.

Vỏ thân và nhân hạt xoài cũng chứa tannin, polyphenol và nhiều hợp chất sinh học khác. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đang tìm hiểu tiềm năng chống oxy hóa, kháng khuẩn và điều hòa đường huyết của chiết xuất từ những bộ phận này. Riêng vỏ quả còn chứa chất xơ, carotenoid và mangiferin; nhân hạt có các hợp chất phenolic, chất béo và tinh bột.

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Một điểm thú vị khác là nghiên cứu về quả xoài trên người đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực đối với sức khỏe chuyển hóa. Thử nghiệm công bố năm 2025 trên tạp chí Nutrients, theo dõi 23 người trưởng thành bị tiền tiểu đường, cho thấy nhóm ăn khoảng 300 g xoài mỗi ngày trong 24 tuần có mức đường huyết lúc đói thấp hơn và độ nhạy insulin được cải thiện so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ và nhận tài trợ từ National Mango Board, chưa đủ để xem xoài là thực phẩm điều trị hoặc phòng ngừa tiểu đường, nhất là khi xoài chín chứa nhiều đường.

Đừng tự ý dùng lá, hoa hay hạt xoài làm thuốc!

Có một điều cần phân biệt: quả xoài chín là thực phẩm quen thuộc, còn lá, hoa, vỏ thân và nhân hạt thường được nghiên cứu dưới dạng chiết xuất với nồng độ và quy trình xử lý riêng. Kết quả trong phòng thí nghiệm không đồng nghĩa với việc tự sắc lá, nghiền hạt hay ăn các bộ phận này sẽ đem lại tác dụng tương tự.

Người mắc tiểu đường vẫn cần kiểm soát khẩu phần xoài vì quả có đường tự nhiên. Ngoài ra, nhựa cây và vỏ xoài có thể gây viêm da tiếp xúc ở người nhạy cảm.

Từ bóng mát trên đường phố đến những quả chín vàng trong vườn nhà, cây xoài mang nhiều giá trị hơn vẻ ngoài quen thuộc. Đặc biệt, sự hiện diện của mangiferin và các hợp chất thực vật trong nhiều bộ phận khiến loài cây này tiếp tục là đối tượng được nghiên cứu trong dinh dưỡng và dược lý.