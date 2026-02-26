Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao Hạ tầng Gelex (GEL) và Petrosetco (PET) dồn dập lập công ty chung?

26-02-2026 - 12:48 PM | Doanh nghiệp

Vì sao Hạ tầng Gelex (GEL) và Petrosetco (PET) dồn dập lập công ty chung?

Việc Gelex Infra và Petrosetco liên tiếp thành lập các pháp nhân dự án với mức vốn chỉ 10 tỷ đồng đang hé lộ toan tính chiến lược nhằm đón đầu mảng hạ tầng lớn tại TP.HCM.

Theo nghị quyết hội đồng quản trị số 39/2026/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026, Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex đã thông qua phương án góp vốn thành lập hai doanh nghiệp mới.

Cụ thể, Gelex Infra đóng góp 3,9 tỷ đồng, tương đương 39% tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1, một pháp nhân có quy mô vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tại Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2, Gelex Infra tiếp tục giải ngân 4,9 tỷ đồng để nắm giữ 49% trên tổng mức vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong cấu trúc cổ đông của các đơn vị này là sự tham gia của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Dữ liệu công bố trước đó cho thấy Petrosetco góp vốn tại Bắc Sài Gòn 1 và Bắc Sài Gòn 2 với tỷ lệ sở hữu tương ứng là 51% và 49%.

Ngoài ra, Petrosetco cũng ghi nhận khoản đầu tư 4,1 tỷ đồng, tương đương 41% vốn điều lệ vào một doanh nghiệp khác cùng mang tiền tố tương tự là Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Tây Thành phố. Cả ba công ty dự án này đều được thiết lập với mức vốn điều lệ ban đầu đạt 10 tỷ đồng mỗi đơn vị.

Vì sao Hạ tầng Gelex (GEL) và Petrosetco (PET) dồn dập lập công ty chung?- Ảnh 1.

Sơ đồ cấu trúc vốn của các SPV

Cấu trúc liên minh này xuất hiện trong giai đoạn Petrosetco vừa hoàn tất việc thay đổi cơ cấu cổ đông khi Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) bán đấu giá thành công 23,21% vốn vào cuối tháng 12/2025. Thương vụ này mang về hơn 900 tỷ đồng từ 6 nhà đầu tư cá nhân thông qua đại lý là Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Về phía đối tác, Gelex Infra là doanh nghiệp do Tập đoàn Gelex nắm 70% cổ phần, hiện đang duy trì danh mục đầu tư tại nhiều tổ chức trong mảng hạ tầng, bất động sản và khu công nghiệp như Tổng công ty Viglacera, Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà hay Titan Corporation.

Sự kết hợp về mặt dòng vốn giữa Gelex Infra và Petrosetco tại khu vực phía Nam được định hướng tập trung vào mảng hệ thống chứa và thoát nước đô thị, với trọng tâm là thị trường TP.HCM.

Anh Khôi

