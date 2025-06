Vì sao khách quốc tế lại mê Hội An đến vậy?

Hội An đẹp. Nhưng cái đẹp ở đây không phô trương. Đó là vẻ đẹp rêu phong của mái ngói cổ, là ánh đèn lồng lung linh trong đêm phố vắng, là nhịp sống đủ chậm để người ta chạm vào cảm xúc thật sự.

Không ít du khách – đặc biệt là khách châu Âu – đã trở lại Hội An lần thứ 5, thứ 6... không phải để "check-in rồi đi tiếp", mà để "neo lại cảm xúc". Họ tìm thấy ở Hội An một nơi để sống, không chỉ là điểm dừng chân ngắn ngủi.

Hội An – chốn dừng chân cho những tâm hồn tìm sự kết nối

Theo Sở Du lịch Quảng Nam, trong năm 2023, có tới 31% khách quốc tế quay lại Hội An từ lần hai trở lên – một tỷ lệ hiếm hoi trong ngành du lịch. Và không phải ngẫu nhiên mà điều đó xảy ra.

Khảo sát của UNWTO, 64% du khách châu Âu ở độ tuổi 30–55 ưu tiên những trải nghiệm văn hóa bản địa, kết nối cộng đồng – điều mà Hội An sở hữu một cách tự nhiên, không cần gượng ép. Không có sự "dịch vụ hóa" thái quá, không có những "cái bẫy du lịch" thường thấy ở những điểm đến nổi tiếng khác. Thay vào đó là sự chào đón mộc mạc, chân thành từ chính những người dân địa phương.

Năm 2024, Hội An đón khoảng 4,426 triệu lượt khách, trong đó 3,57 triệu là khách quốc tế, tăng 11,4% so với cùng kỳ

Hội An – sống chậm mà không nhàm chán

Nơi đây mang đến sự cân bằng hiếm có: vừa tĩnh lặng để thiền, yoga, đạp xe khám phá làng quê; vừa đủ năng động để thử chèo SUP trên sông Hoài, tham gia lớp nấu ăn, hay hòa mình vào các workshop nghệ thuật.

"Tôi đã chi khoảng 30.000 đồng cho một ly nước ngọt và ngồi cả buổi tối trên sân thượng của một ngôi nhà cổ. Mọi thứ đều hiện đại, đồ ăn ngon, taxi chỉ 300.000 đồng cho cả chuyến tham quan – quá hợp lý cho một người đi du lịch một mình như tôi." – Sujay Das, du khách Ấn Độ, chia sẻ."

Trên nền tảng Nomad List, Hội An đạt 73,94/100 điểm, nổi bật với các yếu tố: khí hậu ôn hòa, chi phí sinh hoạt thấp, cộng đồng thân thiện và thực phẩm sạch. Theo Travel Off Path, chi phí sống tại Hội An trong 3 tháng chỉ khoảng 2.520 USD – thấp hơn nhiều so với Tokyo hay Singapore. Đây cũng là lý do vì sao ngày càng nhiều người trẻ theo đuổi lối sống tự do và bền vững đã chọn Hội An để "sống thử" hoặc an cư dài hạn.

Thiên nhiên ưu ái tạo nên sức hấp dẫn ấn tượng cho thị trường Hội An

Di sản sống động – nhưng thiếu không gian để sống lâu dài

Hội An là một di sản văn hóa thế giới, nơi lưu giữ dấu ấn của sự giao thoa Đông – Tây qua từng mái nhà, góc phố. Thành phố liên tục góp mặt trong top điểm đến hàng đầu châu Á do Condé Nast Traveler và nhiều tạp chí uy tín bình chọn. Riêng trong năm 2024, Quảng Nam đón 8 triệu lượt khách, trong đó 5,5 triệu là khách quốc tế, mang về doanh thu 9.200 tỷ đồng từ du lịch. Trong đó Hội An, lượng khách tham quan, lưu trú với khoảng 4,426 triệu lượt (khách quốc tế ước đạt 3,574 triệu lượt, tăng 11,43% so với cùng kỳ), nâng tổng thu đạt hơn 5.231 tỷ đồng.

Thế nhưng, Hội An vẫn thiếu những không gian sống dài hạn, bài bản, mang tiêu chuẩn quốc tế. Phần lớn vẫn là các mô hình lưu trú ngắn ngày – trong khi nhu cầu "ở lại" và "sống thật sự" tại Hội An đang ngày càng lớn.

Khoảng trống thị trường hiện nay không chỉ nằm ở sản phẩm – mà là ở tư duy phát triển những khu đô thị tích hợp hiện đại, chuẩn mực quốc tế – nơi mà người ta không chỉ dừng chân để hoài niệm, mà có thể an cư, đầu tư và kiến tạo một tương lai bền vững. Một khu đô thị sống thực thụ – được quy hoạch đồng bộ, vận hành chuyên nghiệp, sở hữu tiện ích toàn diện, và trên hết, đủ tinh tế để tôn vinh di sản mà không làm lu mờ bản sắc.

Với quy hoạch đang mở rộng, dư địa phát triển còn lớn, và đặc biệt là nền tảng văn hóa mạnh mẽ, Hội An không chỉ là điểm đến – mà là điểm sống. Và bất động sản tại đây đang bước vào một chu kỳ chuyển mình mới, hướng đến chất lượng sống dài hạn, thay vì phục vụ nghỉ dưỡng ngắn ngày như trước.

Hội An không cần phải ồn ào để gây chú ý. Bởi một khi ai đó đã đặt chân đến đây, họ sẽ tự cảm được lý do vì sao… không nỡ rời đi.