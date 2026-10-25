Vì sao nên cho vài giọt giấm vào nồi khi nấu cơm? Biết công dụng nhiều người sẽ muốn thử ngay

Nấu cơm là công việc quen thuộc hằng ngày, nhưng chỉ cần áp dụng một vài mẹo nhỏ, chất lượng nồi cơm cũng có thể được cải thiện. Bên cạnh việc chọn gạo ngon, vo gạo đúng cách và đong nước vừa đủ, nhiều người còn có thói quen cho thêm vài giọt giấm vào nồi trước khi nấu. Nghe có vẻ lạ, bởi giấm thường được dùng để nêm nếm món ăn, nhưng nguyên liệu này có thể tác động đến đặc tính của tinh bột trong gạo. Đây cũng là mẹo nhà bếp đáng thử nếu bạn muốn khám phá những cách nấu cơm ngon và phù hợp hơn với khẩu vị gia đình.

1. Thêm vài giọt giấm có thể giúp cải thiện độ mềm, dẻo của hạt cơm

Trong quá trình nấu, tinh bột trong gạo hút nước, trương nở và hồ hóa dưới tác động của nhiệt độ. Axit axetic trong giấm có thể làm thay đổi một số đặc tính của tinh bột, qua đó ảnh hưởng đến độ mềm, độ dính và kết cấu của cơm sau khi chín. Nhờ đó, việc bổ sung một lượng giấm nhỏ có thể giúp thay đổi cảm giác khi ăn cơm trong một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào loại gạo, lượng nước và cách nấu, nên không phải lúc nào cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

2. Giấm giúp hạn chế cơm nhanh khô cứng khi nguội

Sau khi nấu chín, cơm dần nguội và tinh bột bắt đầu trải qua quá trình tái kết tinh, còn gọi là thoái hóa tinh bột. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cơm để lâu trở nên cứng và kém mềm dẻo hơn so với lúc mới nấu. Một số nghiên cứu về cơm có bổ sung axit axetic cho thấy thành phần này có thể ảnh hưởng đến quá trình biến đổi của tinh bột, từ đó làm thay đổi kết cấu cơm khi bảo quản. Vì vậy, thêm một lượng giấm nhỏ khi nấu có thể là mẹo đáng thử nếu bạn muốn cải thiện chất lượng cơm sau khi nguội. Dù vậy, không nên kỳ vọng vài giọt giấm sẽ giúp cơm mềm lâu trong mọi trường hợp. Loại gạo sử dụng và điều kiện bảo quản vẫn là những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cơm.

3. Giấm có thể giúp hạt cơm trông bóng đẹp hơn

Ngoài độ mềm và độ dẻo, vẻ ngoài của hạt cơm cũng ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Trong một số điều kiện chế biến, axit axetic có thể làm thay đổi lượng chất hòa tan thoát ra từ hạt gạo trong quá trình nấu, qua đó ảnh hưởng đến độ bóng và độ dính của cơm. Tuy nhiên, đây không phải tác dụng chắc chắn có thể đạt được khi chỉ thêm vài giọt giấm vào nồi cơm gia đình. Độ bóng của hạt cơm còn phụ thuộc vào giống gạo, mức độ xay xát, lượng nước và cách nấu.

Lưu ý khi thêm giấm vào nồi nấu cơm

Khi áp dụng mẹo này, bạn không nên cho quá nhiều giấm vì axit có thể khiến cơm có vị chua, làm thay đổi mùi thơm tự nhiên của gạo và ảnh hưởng đến kết cấu sau khi nấu. Nếu muốn thử, hãy bắt đầu với vài giọt giấm ăn thông thường cho một nồi cơm gia đình, sau đó điều chỉnh tùy theo khẩu vị.

Một yếu tố quan trọng hơn cả là lượng nước. Mỗi loại gạo có khả năng hút nước khác nhau, vì vậy bạn nên căn cứ vào hướng dẫn trên bao bì hoặc kinh nghiệm nấu thực tế để điều chỉnh. Cho quá ít nước có thể khiến cơm khô, cứng; ngược lại, quá nhiều nước dễ làm cơm nhão, mất độ tơi. Bạn cũng nên vo gạo nhẹ nhàng, tránh chà xát quá mạnh hoặc quá nhiều lần.

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc thêm một lượng dầu ăn rất nhỏ trước khi nấu. Dầu có thể giúp bề mặt hạt cơm trông bóng hơn và hạn chế tình trạng các hạt dính chặt vào nhau trong một số trường hợp. Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều vì dễ khiến cơm bị ngấy. Và dù là giấm hay dầu ăn thì cả hai cũng chỉ là những nguyên liệu bổ sung tùy chọn. Để có nồi cơm ngon, bạn vẫn nên ưu tiên chọn gạo chất lượng tốt, đong nước hợp lý và sử dụng chế độ nấu phù hợp.