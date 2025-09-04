Vì sao tặng quà Trung thu lại trở thành chiến lược giữ chân nhân tài?

Đây cũng là lý do các giải pháp quà tặng số như UrBox đang được nhiều công ty lựa chọn, biến quà tặng từ "thủ tục" thành chiến lược gắn kết nội bộ.

"Mùa trăng" là thời điểm thể hiện chiến lược nhân sự

Trong bối cảnh tỷ lệ gắn kết nhân viên toàn cầu đang giảm từ 23% năm 2023 xuống còn 21% năm 2024 (Gallup, State of the Global Workplace 2025), doanh nghiệp không thể coi việc tặng quà dịp lễ chỉ là thủ tục. Gallup cũng chỉ ra rằng 70% mức độ gắn kết của một đội nhóm phụ thuộc vào người quản lý, nghĩa là nếu cấp quản lý thiếu quan tâm và tri ân, sự gắn kết của toàn bộ tổ chức sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ gắn kết trung bình là 26%, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng. Riêng Việt Nam, báo cáo cho thấy một nghịch lý: mặc dù 56% nhân viên được xếp vào nhóm "thịnh vượng" - cao nhất khu vực, nhưng có tới 30% đang chủ động tìm kiếm công việc mới. Điều này phản ánh rõ sự thiếu gắn kết dài hạn và nguy cơ "chảy máu chất xám" nếu doanh nghiệp không kịp thời có chiến lược chăm sóc, ghi nhận nhân viên.

Điều này cho thấy Trung thu không chỉ là dịp tặng quà, mà là cơ hội để doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, trân trọng và thấu hiểu. Một món quà chạm đúng nhu cầu có thể gieo nên niềm vui, nuôi dưỡng sự gắn kết và giữ cho văn hóa nội bộ thêm bền chặt.

Giải pháp cá nhân hoá cho môi trường nhân sự đa dạng

Một trong những thách thức lớn của doanh nghiệp là sự khác biệt về nhu cầu trong đội ngũ nhân sự. Người trẻ ở văn phòng mong voucher spa hoặc ẩm thực để giải tỏa căng thẳng, trong khi nhân viên vận hành ở khu công nghiệp lại cần phiếu mua hàng, xăng xe hoặc siêu thị gần nhà.

Bộ quà "Mười mùa trăng, một tấm lòng" giúp doanh nghiệp giải bài toán này thông qua hệ sinh thái 600 thương hiệu và 20.000 điểm chấp nhận voucher của UrBox. Nhân viên có thể tự chọn món quà phù hợp, qua đó cảm nhận rõ sự thấu hiểu và trân trọng từ phía công ty.

Quà tặng voucher của UrBox mang tính cá nhân hoá cao phù hợp với mọi nhu cầu

Đặc biệt, đối với nhân sự cấp cao hoặc đối tác quan trọng, UrBox còn mang đến dịch vụ đặc quyền cao cấp (Premium Services) như voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao, gói chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, hay trải nghiệm ẩm thực fine dining. Sự linh hoạt này cho phép doanh nghiệp vừa đảm bảo tính thiết thực, vừa tạo được dấu ấn tinh tế trong mắt những người giữ vai trò then chốt.

Để nâng cao trải nghiệm, UrBox còn phát triển ứng dụng với nhiều tiện ích thông minh như tra cứu địa điểm sử dụng gần nhất, gộp giá trị nhiều mã quà, chuyển đổi sang quà hiện vật, thậm chí chia sẻ cho người thân. Người dùng cũng có thể tích điểm UP khi liên kết và chi tiêu thẻ Visa để tận hưởng thêm ưu đãi độc quyền trong hệ sinh thái UP.

Ứng dụng UrBox giúp tăng trải nghiệm người dùng với nhiều tính năng hấp dẫn

Ngoài ra, ưu đãi đặc biệt cho mỗi đơn hàng phát sinh trên 500,000 VND, khách hàng sẽ nhận kèm một lượt tham gia chương trình "Hộp quà niềm vui - Ai khui cũng trúng!" tỷ lệ trúng thưởng 100% với cơ hội nhận hàng loạt quà tặng độc quyền của UrBox như sổ tay, áo mưa, đèn lồng, phong bì, đồ chơi Trung thu... Trong đó có 10 hộp bánh Trung thu cao cấp kèm rượu vang giá trị sẽ dành cho các khách hàng may mắn khi tham gia chương trình.

Tối ưu hoá quy trình phúc lợi cho đội ngũ nhân sự

Đối với nhiều công ty, Trung thu từng là giai đoạn áp lực nhất của phòng nhân sự: đặt hàng, phân loại, vận chuyển, thậm chí xử lý khiếu nại. Sự xuất hiện của các nền tảng quà tặng số như UrStaff của UrBox giúp toàn bộ quy trình này được số hóa: từ phân nhóm người nhận, gửi eVoucher đến cập nhật báo cáo thời gian thực.

Việc số hóa không chỉ giảm gánh nặng vận hành, mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý. Đây là ví dụ điển hình về cách chuyển đổi số không chỉ nằm trong khối kinh doanh, mà còn lan tỏa đến quản trị nhân sự.

Loyalty thiết lập sự gắn kết bền vững

Một điểm đáng chú ý trong bộ quà Trung thu 2025 là UrBox ra mắt UrBox Plus. Chỉ với 45.000 đồng mỗi tháng cho một nhân viên, doanh nghiệp có thể mang lại cho họ ưu đãi trị giá tới 1,5 triệu đồng từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến chăm sóc sức khỏe.

UrBox Plus là giải pháp Loyalty dành cho mọi mô hình doanh nghiệp

Điều này có nghĩa, Trung thu không còn là hoạt động đơn lẻ theo mùa, mà trở thành điểm khởi đầu cho chương trình loyalty quanh năm. Theo báo cáo của Snappy Gifts, 67% nhân viên sẵn sàng gắn bó lâu dài nếu thường xuyên được ghi nhận bằng quà tặng. Khi đó, quà Trung thu không chỉ là món quà cảm ơn, mà còn là điểm chạm trong chiến lược xây dựng thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Nền tảng kết nối toàn diện cho doanh nghiệp

Với bộ quà "Mười mùa trăng, một tấm lòng", UrBox không chỉ mang đến giải pháp quà tặng cho mùa Trung thu, mà còn kiến tạo một nền tảng kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp và nhân viên. Từ cá nhân hóa trải nghiệm, số hóa quy trình phúc lợi, đến duy trì loyalty dài hạn, UrBox giúp doanh nghiệp biến những dịp lễ truyền thống thành cơ hội chiến lược để gắn kết, giữ chân nhân tài và khẳng định văn hóa nội bộ.

UrBox mang đến giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng văn hoá nội bộ và kết nối nhân viên

Trong kỷ nguyên nhân sự mới, nơi mỗi điểm chạm đều quan trọng, UrBox trở thành cầu nối bền vững để doanh nghiệp vừa trao đi sự tri ân, vừa xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cùng đội ngũ và đối tác.