Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị tướng thời Tam Quốc nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn Ngụy Diên, đáng tiếc không được trọng dụng

25-08-2025 - 11:45 AM | Sống

Dù lập nhiều chiến công hiển hách, thậm chí đánh bại cả danh tướng Trương Cáp, nhưng vị tướng này lại là cái tên ít được nhắc đến trong lịch sử Tam Quốc.

Những vị tướng nổi bật của Thục Hán

Cuối thời Tam Quốc, khi nhắc đến những vị tướng nổi bật của Thục Hán, bên cạnh lão tướng Triệu Vân, Ngụy Diên và Khương Duy cũng là những cái tên nổi bật. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra toàn bộ nước Thục, ta sẽ thấy còn không ít những vị tướng bị lãng quên, thực lực và tài năng của họ không hề thua kém Ngụy Diên hay Khương Duy. Đáng buồn thay, những vị tướng này trong suốt sự nghiệp của mình lại không được trọng dụng, chỉ có thể làm nền cho người khác.

Chiến công thì thuộc về chủ tướng, còn nếu chiến sự thất bại thì trách nhiệm lại đổ hết lên đầu họ. Trường hợp của Ngụy Diên là một ví dụ điển hình. Sau khi đầu hàng Lưu Bị, ông đã được giao phó trọng trách quân sự. Sau khi chiếm được Thành Đô, Ngụy Diên được thăng làm Trấn Viễn tướng quân, tiền đồ rộng mở.

Vị tướng thời Tam Quốc nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn Ngụy Diên, đáng tiếc không được trọng dụng- Ảnh 1.

Sau khi chiếm được Thành Đô, Ngụy Diên được thăng làm Trấn Viễn tướng quân, tiền đồ rộng mở. (Ảnh: Sohu)

Có thể nói, thời kỳ đầu của Ngụy Diên tương đối may mắn. Đúng vào lúc Lưu Bị kiến lập nhà Thục, Ngụy Diên đã nắm bắt được cơ hội phát triển trong giai đoạn này, đồng thời lập được nhiều chiến công hiển hách trong những trận chiến sau đó. Sau khi Lưu Bị qua đời, Ngụy Diên vẫn giữ vững vị trí nòng cốt trong quân Thục, xông pha trong các cuộc chiến. Dù thắng hay bại, ông luôn xông pha trận mạc, hiếm khi bị người khác dị nghị.

Tiếp đó, Thục Hán xuất hiện một nhân vật khiến các tướng lĩnh khác đều phải ghen tị, đó là Khương Duy. Sau khi quy thuận Gia Cát Lượng, Khương Duy đã có được cơ hội cho riêng mình, giành được sự ưu ái đặc biệt của Gia Cát Lượng.

Vị tướng thời Tam Quốc nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn Ngụy Diên, đáng tiếc không được trọng dụng- Ảnh 2.

Sau khi quy thuận Gia Cát Lượng, Khương Duy đã có được cơ hội cho riêng mình, giành được sự ưu ái đặc biệt của Gia Cát Lượng. (Ảnh: Sohu)

Gia Cát Lượng gần như đã truyền thụ toàn bộ trí tuệ cả đời mình cho Khương Duy, đồng thời trước khi qua đời còn tiến cử Khương Duy làm Thừa tướng Thục Hán. Quả thật là danh lợi song toàn. Tuy nhiên, trước sự tấn công mãnh liệt của Đặng Ngải, Khương Duy cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, đành phải đầu hàng, khiến nước Thục rơi vào tay địch.

Cuối thời Tam Quốc, mặc dù Khương Duy cùng những người khác rất nổi tiếng, nhưng vẫn xuất hiện không ít những vị tướng thầm lặng mà công lao của họ cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Một trong số đó là Vương Bình.

Vị tướng nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn cả Ngụy Diên

Trong thời kỳ Gia Cát Lượng Bắc phạt, Vương Bình thực chất là một vị tướng khá trầm lặng. Ban đầu, khi hợp tác với Mã Tắc, ông chỉ góp ý đôi lời đã khiến Mã Tắc lo sợ, chỉ trích ông sao có thể nghi ngờ quyết định của chỉ huy. Điều này cho thấy địa vị của Vương Bình khi đó rất thấp.

Vị tướng thời Tam Quốc nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn Ngụy Diên, đáng tiếc không được trọng dụng- Ảnh 3.

Vương Bình đã nhiều đánh bại Trương Cáp. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, chính vị tướng này, khi Mã Tắc đánh mất Nhai Đình, đã xoay chuyển tình thế, thành công cứu Mã Tắc, thậm chí còn đánh bại cả đối thủ đáng gờm là Trương Cáp.

Tiếp theo, Vương Bình lại thể hiện sự thông minh của mình trong cuộc chiến với Ngụy Diên. Khi Trương Cáp đầu hàng, Ngụy Diên muốn truy kích, Vương Bình đã sớm nhận ra âm mưu hiểm độc của Trương Cáp nên phải khuyên can Ngụy Diên. Khi Ngụy Diên bị ba đường quân của Tư Mã Ý bao vây, ông thậm chí còn tuyên bố thà chết chứ không chịu khuất phục. May mắn thay, Vương Bình đã dẫn quân đến kịp thời, đánh bại chủ lực của Tư Mã Ý, giải cứu Ngụy Diên.

Vị tướng thời Tam Quốc nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn Ngụy Diên, đáng tiếc không được trọng dụng- Ảnh 4.

Tài năng của Vương Bình không hề thua kém Mã Tắc và Ngụy Diên. (Ảnh: Sohu)

Từ những sự kiện này, có thể thấy rõ tài năng của Vương Bình không hề thua kém Mã Tắc và Ngụy Diên, vậy tại sao Vương Bình lại không được trọng dụng? Nguyên nhân thực ra không khó hiểu. Thứ nhất, Vương Bình sinh không đúng thời, không gặp được thời cơ phát triển như Ngụy Diên. Thứ hai, quan hệ giữa ông và Gia Cát Lượng không được thân thiết, không biết cách lấy lòng như Mã Tắc. Nếu Vương Bình cũng giống như Mã Tắc, luôn tận tình phục vụ Gia Cát Lượng, có lẽ vận mệnh của Thục Hán đã khác.

Theo Sohu, Sina, 163

Trong lịch sử Tam Quốc, danh sách vị tướng đứng đầu chỉ có 4 người: Lữ Bố và Triệu Vân "không có cửa"

Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn? Nổi bật

Cha nghèo cắn răng mở tiệc mừng con gái đỗ ĐH, dân làng đến tay không, ai ngờ cuối buổi nhận cú sốc nghẹn lời

Cha nghèo cắn răng mở tiệc mừng con gái đỗ ĐH, dân làng đến tay không, ai ngờ cuối buổi nhận cú sốc nghẹn lời

11:32 , 25/08/2025
"Tinh anh du học" trúng tuyển làm tổng giám đốc lương 330 triệu đồng/tháng, vừa xin nghỉ việc, công ty kiện đòi hoàn trả 1 tỷ đồng: "Toàn bộ bằng cấp là giả"

"Tinh anh du học" trúng tuyển làm tổng giám đốc lương 330 triệu đồng/tháng, vừa xin nghỉ việc, công ty kiện đòi hoàn trả 1 tỷ đồng: "Toàn bộ bằng cấp là giả"

11:13 , 25/08/2025
Ăn 1 thứ giòn nhưng "đen như than", người đàn ông thoát cảnh phải cắt cụt chân, mỡ và đường trong máu đều giảm hẳn

Ăn 1 thứ giòn nhưng "đen như than", người đàn ông thoát cảnh phải cắt cụt chân, mỡ và đường trong máu đều giảm hẳn

11:10 , 25/08/2025
Trình báo công an bị bạn thân lừa 700 triệu đồng, người phụ nữ sững người nhận thông báo: “Chị mới là người bị bắt”

Trình báo công an bị bạn thân lừa 700 triệu đồng, người phụ nữ sững người nhận thông báo: “Chị mới là người bị bắt”

11:06 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên