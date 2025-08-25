Vị tướng thời Tam Quốc nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn Ngụy Diên, đáng tiếc không được trọng dụng

Những vị tướng nổi bật của Thục Hán

Cuối thời Tam Quốc, khi nhắc đến những vị tướng nổi bật của Thục Hán, bên cạnh lão tướng Triệu Vân, Ngụy Diên và Khương Duy cũng là những cái tên nổi bật. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra toàn bộ nước Thục, ta sẽ thấy còn không ít những vị tướng bị lãng quên, thực lực và tài năng của họ không hề thua kém Ngụy Diên hay Khương Duy. Đáng buồn thay, những vị tướng này trong suốt sự nghiệp của mình lại không được trọng dụng, chỉ có thể làm nền cho người khác.

Chiến công thì thuộc về chủ tướng, còn nếu chiến sự thất bại thì trách nhiệm lại đổ hết lên đầu họ. Trường hợp của Ngụy Diên là một ví dụ điển hình. Sau khi đầu hàng Lưu Bị, ông đã được giao phó trọng trách quân sự. Sau khi chiếm được Thành Đô, Ngụy Diên được thăng làm Trấn Viễn tướng quân, tiền đồ rộng mở.

Sau khi chiếm được Thành Đô, Ngụy Diên được thăng làm Trấn Viễn tướng quân, tiền đồ rộng mở. (Ảnh: Sohu)

Có thể nói, thời kỳ đầu của Ngụy Diên tương đối may mắn. Đúng vào lúc Lưu Bị kiến lập nhà Thục, Ngụy Diên đã nắm bắt được cơ hội phát triển trong giai đoạn này, đồng thời lập được nhiều chiến công hiển hách trong những trận chiến sau đó. Sau khi Lưu Bị qua đời, Ngụy Diên vẫn giữ vững vị trí nòng cốt trong quân Thục, xông pha trong các cuộc chiến. Dù thắng hay bại, ông luôn xông pha trận mạc, hiếm khi bị người khác dị nghị.

Tiếp đó, Thục Hán xuất hiện một nhân vật khiến các tướng lĩnh khác đều phải ghen tị, đó là Khương Duy. Sau khi quy thuận Gia Cát Lượng, Khương Duy đã có được cơ hội cho riêng mình, giành được sự ưu ái đặc biệt của Gia Cát Lượng.

Sau khi quy thuận Gia Cát Lượng, Khương Duy đã có được cơ hội cho riêng mình, giành được sự ưu ái đặc biệt của Gia Cát Lượng. (Ảnh: Sohu)

Gia Cát Lượng gần như đã truyền thụ toàn bộ trí tuệ cả đời mình cho Khương Duy, đồng thời trước khi qua đời còn tiến cử Khương Duy làm Thừa tướng Thục Hán. Quả thật là danh lợi song toàn. Tuy nhiên, trước sự tấn công mãnh liệt của Đặng Ngải, Khương Duy cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, đành phải đầu hàng, khiến nước Thục rơi vào tay địch.

Cuối thời Tam Quốc, mặc dù Khương Duy cùng những người khác rất nổi tiếng, nhưng vẫn xuất hiện không ít những vị tướng thầm lặng mà công lao của họ cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Một trong số đó là Vương Bình.

Vị tướng nhiều lần đánh bại Trương Cáp, mạnh hơn cả Ngụy Diên

Trong thời kỳ Gia Cát Lượng Bắc phạt, Vương Bình thực chất là một vị tướng khá trầm lặng. Ban đầu, khi hợp tác với Mã Tắc, ông chỉ góp ý đôi lời đã khiến Mã Tắc lo sợ, chỉ trích ông sao có thể nghi ngờ quyết định của chỉ huy. Điều này cho thấy địa vị của Vương Bình khi đó rất thấp.

Vương Bình đã nhiều đánh bại Trương Cáp. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, chính vị tướng này, khi Mã Tắc đánh mất Nhai Đình, đã xoay chuyển tình thế, thành công cứu Mã Tắc, thậm chí còn đánh bại cả đối thủ đáng gờm là Trương Cáp.

Tiếp theo, Vương Bình lại thể hiện sự thông minh của mình trong cuộc chiến với Ngụy Diên. Khi Trương Cáp đầu hàng, Ngụy Diên muốn truy kích, Vương Bình đã sớm nhận ra âm mưu hiểm độc của Trương Cáp nên phải khuyên can Ngụy Diên. Khi Ngụy Diên bị ba đường quân của Tư Mã Ý bao vây, ông thậm chí còn tuyên bố thà chết chứ không chịu khuất phục. May mắn thay, Vương Bình đã dẫn quân đến kịp thời, đánh bại chủ lực của Tư Mã Ý, giải cứu Ngụy Diên.

Tài năng của Vương Bình không hề thua kém Mã Tắc và Ngụy Diên. (Ảnh: Sohu)

Từ những sự kiện này, có thể thấy rõ tài năng của Vương Bình không hề thua kém Mã Tắc và Ngụy Diên, vậy tại sao Vương Bình lại không được trọng dụng? Nguyên nhân thực ra không khó hiểu. Thứ nhất, Vương Bình sinh không đúng thời, không gặp được thời cơ phát triển như Ngụy Diên. Thứ hai, quan hệ giữa ông và Gia Cát Lượng không được thân thiết, không biết cách lấy lòng như Mã Tắc. Nếu Vương Bình cũng giống như Mã Tắc, luôn tận tình phục vụ Gia Cát Lượng, có lẽ vận mệnh của Thục Hán đã khác.

Theo Sohu, Sina, 163