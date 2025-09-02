VIDEO: Giây phút trùng phùng giữa chiến sĩ và người thân sau A80 khiến ai cũng xúc động

Sáng 2-9, chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa chiến sĩ và người thân sau A80

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước. Mỗi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, tiếng hò reo phấn khởi, đầy tự hào, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ đã miệt mài tập luyện nhiều tháng qua.

Khi hoàn thành phần diễu hành và rút về sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết cuối cùng, nhiều chiến sĩ đã có những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng xúc động bên gia đình, người yêu và bạn bè.

Trên tuyến đường Đốc Ngữ, ngay cạnh sân Quần Ngựa, những cái ôm vội vàng, cái bắt tay ấm áp hay tấm hình chụp chung đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi họ chính là những người trực tiếp góp phần làm nên thành công của sự kiện trọng đại của đất nước.

Chiến sĩ chụp hình cùng người thân, bạn bè của mình

Một số chiến sĩ tranh thủ bế con nhỏ, cháu của mình để chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi gửi lại cho người thân trước khi trở lại nhiệm vụ.

Những người lính trẻ có người yêu xúc động nắm tay qua hàng rào, trao nhau món quà nhỏ tự tay chuẩn bị. Có cô gái bật khóc khi thời gian gặp gỡ chỉ vỏn vẹn vài phút, khiến nhiều người chứng kiến cũng nghẹn ngào.

Cái nắm tay vội vàng giữa chiến sĩ và người yêu

Khoảnh khắc xúc động giữa người thân, người yêu và chiến sĩ

Ngoài gia đình và người yêu, bạn bè của các chiến sĩ cũng tìm đến, cùng nhau chụp tấm hình kỷ niệm và gửi gắm món quà nhỏ thay cho lời động viên.

Với nhiều người dân, hình ảnh chiến sĩ sau diễu binh được người thân, người yêu đón chờ là minh chứng sống động cho niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng dành cho lực lượng vũ trang trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Tấm bảng do bạn bè của chiến sĩ nữ tặng

Những món quà nhỏ trao tay