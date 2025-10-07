Việt Nam có 11 triệu tài khoản chứng khoán ngay trước “giờ G” nâng hạng

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 290.000 tài khoản trong tháng 9/2025, ghi nhận tháng tăng thứ 4 liên tiếp. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Số lượng tài khoản tăng thêm chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 105 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng 1,74 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 9/2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng gần 11 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2030. Cột mốc này đạt được ngay trước thời điểm mang tính lịch sử với chứng khoán Việt Nam.

Rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10), FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh thị trường giao dịch giằng co trong tháng 9. Áp lực chốt lời mạnh tại vùng đỉnh quanh 1.700 điểm, đặc biệt là từ khối ngoại, khiến thị trường khó bứt phá. Trong bối cảnh khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 25.000 tỷ trên HoSE trong tháng 9, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước là động lực chính giúp thị trường đứng vững.

Mặc dù liên tục bán ròng nhưng số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 268 tài khoản trong tháng 9, thấp hơn đôi chút so với con số 273 của tháng trước. Cá nhân tăng 246 tài khoản trong khi tổ chức tăng 22 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 49322 tài khoản.