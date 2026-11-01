Năm 2017, cầu vượt sông Tam Bạc tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng (nay thuộc khu vực phường Hồng Bàng) thu hút sự chú ý khi được hoàn thành chỉ sau 50 ngày thi công. Đây là công trình do Công ty TNHH Sơn Trường đầu tư xây dựng và tặng thành phố, với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng.

Theo thông tin tại lễ khánh thành ngày 4/7/2017, cây cầu được xây dựng bằng bê tông, có chiều dài phần cầu khoảng 130 m, rộng 26,4 m. Nếu tính cả đường dẫn, tổng chiều dài công trình là 178 m. Cầu có độ cao thông thuyền 5,5 m, tải trọng thiết kế 18 tấn.

Mặt cầu được bố trí phần đường dành cho xe cơ giới rộng 10 m, hai bên là lối đi bộ, mỗi bên rộng 8,2 m. Công trình còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục trang trí. Khi đưa vào sử dụng, cây cầu tạo thêm kết nối giữa khu vực hồ Tam Bạc với khu dân cư Hạ Lý, góp phần cải thiện giao thông tại khu vực vốn bị chia cắt bởi dòng sông.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở tiến độ xây dựng. Công trình khởi công ngày 4/4/2017, ban đầu dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9 cùng năm. Tuy nhiên, Công ty Sơn Trường đã rút ngắn thời gian thi công xuống còn 50 ngày, chỉ bằng khoảng một nửa kế hoạch ban đầu.

Ngày 23/5/2017, cầu được thông xe kỹ thuật. Đến ngày 4/7 cùng năm, công trình chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao chứng nhận kỷ lục cho Công ty Sơn Trường với danh hiệu cầu vượt sông được thi công trong thời gian ngắn nhất.

Theo chia sẻ của Công ty TNHH Sơn Trường, yếu tố quyết định tiến độ không đơn thuần nằm ở việc huy động nhân lực hay tổ chức làm việc liên tục, mà chủ yếu đến từ phương án thiết kế và công nghệ thi công được lựa chọn.

Doanh nghiệp tham khảo phương pháp xây dựng cầu đã được áp dụng tại Mỹ, sau đó nghiên cứu điều chỉnh để triển khai tại Hải Phòng. Thay vì thực hiện tuần tự nhiều công đoạn tại công trường như khoan cọc, đúc trụ rồi mới lắp dầm, phương án này sử dụng các hàng cọc chịu lực được đóng xuống nền, sau đó lắp ghép các cấu kiện cầu đã đúc sẵn.

Công ty đã tổ chức đúc sẵn các cấu kiện bê tông tại nhà máy rồi vận chuyển đến công trường để lắp đặt. Cách làm này giúp giảm đáng kể thời gian chờ bê tông đông cứng tại chỗ. Chẳng hạn, nếu đúc một dầm cầu dài 26 m ngay tại công trường, đơn vị thi công có thể phải chờ ít nhất hai tuần trước khi tiếp tục các công đoạn tiếp theo. Với cấu kiện được sản xuất sẵn, thời gian này được rút ngắn.

Tuy nhiên, phương pháp lắp ghép đòi hỏi độ chính xác cao trong khâu sản xuất và thi công. Theo chủ đầu tư, hệ thống khoảng 110 cọc trụ phải được đóng đúng vị trí, sai số so với thiết kế không quá 5 cm. Các cấu kiện dầm và cọc cũng phải bảo đảm dung sai trong giới hạn tương tự để có thể lắp ráp chính xác.

Ban đầu doanh nghiệp dự kiến thi công trong 90 ngày, sau đó tính toán rút xuống 60 ngày. Thực tế, công trình tiếp tục được hoàn thành sớm hơn kế hoạch, với tổng thời gian thi công 50 ngày.

Một điểm được doanh nghiệp nhấn mạnh là khả năng kiểm soát chất lượng kết cấu trong quá trình lắp ghép. Tại thời điểm thông xe kỹ thuật, đơn vị thi công từng tổ chức cho các xe tải trọng lớn chạy thử trên cầu. Đây là hoạt động kiểm tra khả năng chịu tải của công trình trước khi đưa vào khai thác chính thức.

Cầu Tam Bạc cũng là dự án đặc biệt ở hình thức đầu tư. Thay vì sử dụng vốn ngân sách, toàn bộ kinh phí xây dựng gần 80 tỷ đồng do Công ty TNHH Sơn Trường tự bỏ ra. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp bàn giao công trình cho thành phố Hải Phòng quản lý và khai thác.

Ý tưởng xây dựng cây cầu xuất phát từ quá trình doanh nghiệp tham gia thi công các dự án có nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, doanh nghiệp cơ hội tiếp cận những phương pháp thiết kế và thi công cầu khác với cách làm phổ biến trong nước thời điểm đó.

Doanh nghiệp muốn tận dụng dự án tại Hải Phòng để thử nghiệm giải pháp đã nghiên cứu, đồng thời đóng góp một công trình giao thông cho thành phố. Việc được tham gia với vai trò chủ đầu tư cũng giúp công ty chủ động hơn trong lựa chọn phương án thiết kế và tổ chức thi công.



