Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, du khách nước nào nhiều nhất?

06-10-2025 - 19:02 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngày 6/10, theo số liệu từ Cục Thống kê, trong tháng 9 đầu năm 2025, Việt Nam đã đón gần 1,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 15,4 triệu khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó riêng tháng 9, Việt Nam đón gần 1,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ nhất, đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 25,2%); Hàn Quốc ở vị trí thứ hai, đạt 3,2 triệu lượt (chiếm 21%).

Các thị trường tiếp theo gồm có Đài Loan (Trung Quốc) (xếp thứ 3 với 926.000 lượt), Mỹ (xếp thứ 4 với 623.000 lượt), Nhật Bản (xếp thứ 5 với 618.000 lượt).

Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ (505.000 lượt), Campuchia (490.000 lượt), Nga (435.000 lượt), Malaysia (405.000 lượt), Úc (401.000 lượt).

Đáng chú ý, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 6 trong tốp 10 thị trường hàng đầu. Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở khu vực châu Âu tăng trưởng rất nhanh, tăng hơn 173%.

Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, du khách nước nào nhiều nhất?- Ảnh 1.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt (Ảnh: vietnamtourism.gov)

Về động lực tăng trưởng của khách quốc tế đến Việt Nam, nổi bật là tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 34,9%), châu Á (tăng 20,9%), châu Úc (tăng 13,7%), châu Mỹ (tăng 8,5%), châu Phi (tăng 4,7%).

Các thị trường lớn ở châu Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc tăng gần 44%, Ấn Độ tăng hơn 42%...

Thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai thành công hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài như: Úc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc…

Cùng với đó là động lực từ chính sách thị thực thông thoáng, kỳ vọng trong những tháng còn lại năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá, ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.



Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lạm phát 9 tháng năm 2025 tăng 3,19%, trong khi CPI tăng 3,27%, nguyên nhân do đâu?

Lạm phát 9 tháng năm 2025 tăng 3,19%, trong khi CPI tăng 3,27%, nguyên nhân do đâu? Nổi bật

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 cao kỷ lục kể từ 2011, vậy tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2025 thì sao?

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 cao kỷ lục kể từ 2011, vậy tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2025 thì sao? Nổi bật

'Chìa khóa vàng' mở lối ra biển lớn: Vingroup xây cầu vượt biển hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á?

'Chìa khóa vàng' mở lối ra biển lớn: Vingroup xây cầu vượt biển hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á?

16:45 , 06/10/2025
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể cán mốc kỷ lục 70 tỷ USD

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể cán mốc kỷ lục 70 tỷ USD

16:20 , 06/10/2025
Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo liên quan đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo liên quan đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

15:57 , 06/10/2025
Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng

Tận thấy công trình thoát nước, chống ngập vùng Đông Nam Bộ gần 6.000 tỷ đồng

15:30 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên