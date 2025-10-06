Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, du khách nước nào nhiều nhất?

Ngày 6/10, theo số liệu từ Cục Thống kê, trong tháng 9 đầu năm 2025, Việt Nam đã đón gần 1,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 15,4 triệu khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó riêng tháng 9, Việt Nam đón gần 1,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ nhất, đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 25,2%); Hàn Quốc ở vị trí thứ hai, đạt 3,2 triệu lượt (chiếm 21%).

Các thị trường tiếp theo gồm có Đài Loan (Trung Quốc) (xếp thứ 3 với 926.000 lượt), Mỹ (xếp thứ 4 với 623.000 lượt), Nhật Bản (xếp thứ 5 với 618.000 lượt).

Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ (505.000 lượt), Campuchia (490.000 lượt), Nga (435.000 lượt), Malaysia (405.000 lượt), Úc (401.000 lượt).

Đáng chú ý, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 6 trong tốp 10 thị trường hàng đầu. Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở khu vực châu Âu tăng trưởng rất nhanh, tăng hơn 173%.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt (Ảnh: vietnamtourism.gov)

Về động lực tăng trưởng của khách quốc tế đến Việt Nam, nổi bật là tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 34,9%), châu Á (tăng 20,9%), châu Úc (tăng 13,7%), châu Mỹ (tăng 8,5%), châu Phi (tăng 4,7%).

Các thị trường lớn ở châu Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc tăng gần 44%, Ấn Độ tăng hơn 42%...

Thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai thành công hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài như: Úc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc…

Cùng với đó là động lực từ chính sách thị thực thông thoáng, kỳ vọng trong những tháng còn lại năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá, ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.







