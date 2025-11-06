Việt Nam đón tin vui, vừa lập kỷ lục mới, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đóng góp bất ngờ

Ảnh minh họa

Theo Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng. Đơn cử như sản xuất công nghiệp duy trì nhịp tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4%, là mức tăng cao nhất của tháng 10 trong 8 năm gần đây. Tính chung 10 tháng năm 2025, IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%, là mức tăng cao nhất của 10 tháng trong giai đoạn 2020-2025.

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước trong 10 tháng qua có quy mô lớn nhất từ trước đến nay; thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2025 có nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào phát triển kinh tế của Việt Nam.

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện 10 tháng năm 2025 ước đạt 640,2 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% kế hoạch năm và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước bằng 64,1% và tăng 2,8%). Đây là quy mô vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện cao nhất của 10 tháng từ trước đến nay và tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua.

Tính đến ngày 31/10/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, là mức thực hiện cao nhất của 10 tháng trong giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, trong tháng 10, Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ (mức tăng cao nhất so với cùng kỳ những năm trước). Tính chung 10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 14,6 triệu lượt người, chiếm 84,9% lượng khách quốc tế đến và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 2,4 triệu lượt người, chiếm 13,9% và tăng 21,4%; bằng đường biển đạt 205,1 nghìn lượt người, chiếm 1,2% và tăng 8,5%.

Trong tháng 10, khách quốc tế từ Nga đến Việt Nam tăng mạnh nhất, với hơn 66.500 lượt khách, tăng 361% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đến từ các thị trường khác cũng có tăng trưởng tốt như Ấn Độ (170%), Philippines (168%), Campuchia (149%) và Trung Quốc (142%).

Xét về lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất trong tháng 10, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 433.000 lượt người, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 360.000 lượt (chiếm khoảng 21% tổng lượng khách), sau đó là Đài Loan (Trung Quốc) (hơn 106.000 người), Nga (hơn 66.500 người).

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025 cho biết, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh tiếp nối các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10/2025 đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.

Cùng với đó, về kim ngạch xuất nhập khẩu, trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 81,49 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,2%; nhập khẩu tăng 18,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 42,05 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391,0 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 94,17 tỷ USD, bằng tháng trước, chiếm 24,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 296,83 tỷ USD, tăng 22,5%, chiếm 75,9%. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 346,73 tỷ USD, chiếm 88,7%.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 39,45 tỷ USD, giảm 1,0% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 117,0 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 254,44 tỷ USD, tăng 27,6%. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 348,23 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2025, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 126,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 150,9 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 2,6 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 23,18 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 42,39 tỷ USD.