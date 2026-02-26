Việt Nam lọt top 5 thị trường xuất khẩu triển vọng của Pháp

Ảnh minh họa.

Ngân hàng đầu tư công Bpifrance của Pháp mới đây xếp Việt Nam trong nhóm 5 thị trường xuất khẩu triển vọng của doanh nghiệp Pháp trong năm 2026, bên cạnh Indonesia, Maroc, Canada và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong bối cảnh thương mại quốc tế biến động, nhiều doanh nghiệp vẫn tập trung vào các thị trường quen thuộc như Đức, Mỹ hay Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bpifrance cho rằng tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn tới có thể đến từ những thị trường còn dư địa phát triển và mức độ cạnh tranh chưa bão hòa.

Việt Nam được đánh giá đang chuyển mình nhanh chóng. Nếu trước đây chủ yếu được nhìn nhận là trung tâm sản xuất chi phí thấp, thì hiện nay các đô thị lớn tại Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh về tiêu dùng và nhu cầu sản phẩm chất lượng cao. Thu nhập cải thiện kéo theo yêu cầu cao hơn về an toàn thực phẩm, dịch vụ và công nghệ.

Cơ hội cho doanh nghiệp Pháp tập trung vào các sản phẩm và giải pháp có giá trị gia tăng như thực phẩm chế biến, thiết bị phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp số cho doanh nghiệp và lĩnh vực y tế.

Việt Nam đồng thời được xem là điểm kết nối quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực Đông Nam Á, mở ra khả năng tiếp cận rộng hơn tới thị trường ASEAN.

Bên cạnh Việt Nam, Indonesia được đánh giá là thị trường lớn với dân số 270 triệu người và nhu cầu đầu tư mạnh vào hạ tầng, năng lượng và đô thị.

Maroc giữ vai trò cầu nối giữa châu Âu và châu Phi cận Sahara, thuận lợi cho chiến lược sản xuất và tái xuất khẩu.

Canada được xem là cửa ngõ tương đối ổn định để tiếp cận Bắc Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và y tế.

Trong khi đó, UAE là trung tâm thương mại-dịch vụ cao cấp của Trung Đông, nơi yếu tố thương hiệu và uy tín đóng vai trò quyết định.

Theo Bpifrance, trong năm 2026, chiến lược xuất khẩu hiệu quả không chỉ dựa vào các thị trường truyền thống mà cần hướng tới những quốc gia có nhu cầu rõ ràng và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Việt Nam, với tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng, được xem là một trong những điểm đến đáng chú ý nhất trong xu hướng này.